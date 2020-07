Verkehrskontrollen als praktische Prüfung

Kaiserslautern – Verkehrskontrollen sind zur Zeit das Hauptthema der

Bachelor-Studenten der Hochschule der Polizei, die aktuell beim Polizeipräsidium

Westpfalz ihr Praktikum absolvieren. Nachdem in den vergangenen Wochen bereits

verstärkt Kontrollen zu Übungszwecken durchgeführt wurden, stehen jetzt nach und

nach die praktischen Prüfungen an. Am Mittwochvormittag legten sechs junge

Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter bei einer Kontrolle am Gelterswoog

ihre Prüfung ab. Die positive Nachricht vorweg: Alle sechs haben bestanden.

Das Resultat der Verkehrskontrolle hingegen: an 35 überprüften Fahrzeugen wurden

Mängel entdeckt – die jeweiligen Fahrer erhielten sogenannte Mängelberichte und

müssen die entsprechenden Defekte in den nächsten Tagen beseitigen. Bei zehn

Fahrern war eine kostenpflichtige Verwarnung fällig, drei erhielten eine

Ordnungswidrigkeitsanzeige. |cri

Polizei fahndet nach Po-Grabscher

Kaiserslautern – Wegen sexueller Belästigung fahndet die Polizei weiterhin

nach einem etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann (wir berichteten:

https://s.rlp.de/pjzip). Der Fahrradfahrer ist am Sonntagnachmittag in der

Pirmasenser Straße erneut aufgefallen. In der Nähe des Stadtparks schlug er

einer Frau auf den Po.

Dem Verdächtigen werden aktuell mindestens drei Fälle zugerechnet. In einem

weiteren Fall am 25. Juni 2020 schlug er in der Goethestraße einer Fußgängerin

auf den Hintern. Der Unbekannte war jedes Mal auf einem Mountainbike unterwegs.

Der Mann ist etwa 20 bis 30 Jahre alt und 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß. Er hat

einen gebräunten Teint und kurze, schwarze Haare. Der Verdächtige ist von

schlanker Statur und trägt einen Dreitagebart.

Die Polizei bittet um Hinweise und insbesondere Geschädigte darum, sich mit den

Beamten in Verbindung zu setzen. Wenn Sie belästigt wurden oder Hinweise geben

können, wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0631 369 2620 an die

Polizei Kaiserslautern. |erf

Geschenkt oder gestohlen?

Kaiserslautern – Ein junger Mann, der mitten in der Nacht mit seinem

Fahrrad in der Vogelwoogstraße unterwegs war, hat in der Nacht zu Mittwoch die

Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Die Beamten unterzogen den

23-Jährigen einer Kontrolle und überprüften auch das Fahrrad, das er dabei

hatte. Wie sich herausstellte, war das Rad nach einem Diebstahl im Januar 2019

zur Fahndung ausgeschrieben.

Darauf angesprochen, gab der 23-Jährige an, er habe das Mountainbike „irgendwann

einmal geschenkt bekommen“. Mit dem Hinweis darauf, dass es sich um Diebesgut

handelt, und welche Konsequenzen dies für ihn haben könnte, wollte der junge

Mann keine Angaben mehr machen. Mit der Sicherstellung des Fahrrads war er

einverstanden. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Die Folgen eines Leitersturzes?

Kaiserslautern – Bei einer Streifenfahrt sind Polizeibeamte in der Nacht

zu Mittwoch am Fackelrondell auf eine auf dem Boden liegende Person aufmerksam

geworden. Wie sich herausstellte, lag dort ein Mann und schlief. Nachdem er von

den Polizisten geweckt wurde, gab der 33-Jährige an, dass er lediglich leichte

Kopfschmerzen habe, sich aber jetzt auf den Heimweg machen wolle.

Eine Dreiviertelstunde später wurde derselbe Mann allerdings torkelnd in der

Eisenbahnstraße gesichtet. Diesmal klagte er über starke Kopfschmerzen,

Schwindel und Übelkeit – und er erwähnte, dass er am Dienstag von einer Leiter

gestürzt und auf den Kopf gefallen war. Daraufhin wurde der Rettungsdienst

hinzugezogen und brachte den 33-Jährigen ins Krankenhaus. |cri

Nächtliche Kontrollen

Kaiserslautern – Eine routinemäßige Verkehrskontrolle ist einem Autofahrer

im Stadtgebiet in der Nacht zu Mittwoch zum Verhängnis geworden. Eine Streife

hatte den Wagen gegen 0.40 Uhr in der Pariser Straße gestoppt, um den Fahrer zu

kontrollieren – dabei fiel auf, dass der Fahrer nach Alkohol roch.

Ein erster Atemtest bestätigte, dass der 27-Jährige zu viel getrunken hatte –

das Gerät zeigte einen „Pegel“ von 0,86 Promille. Zu weiteren Tests vor Ort war

der Mann nicht bereit. Er musste deshalb mit zur Dienststelle kommen und sich

eine Blutprobe entnehmen lassen. Anschließend wurde er der US-Militärpolizei

übergeben.

Bereits kurz nach 23 Uhr war eine Streife in der Albertstraße auf drei junge

Männer aufmerksam geworden, die dort zu Fuß unterwegs waren. Das Trio wurde

gestoppt und überprüft. Dabei wurden bei dem Jüngsten der drei, einem

16-jährigen Jugendlichen aus dem Landkreis, Artikel für den Drogenkonsum sowie

eine Tüte mit restlichen Drogenanhaftungen gefunden. Die Sachen wurden

sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. |cri

Beim Abbiegen gegen Ampel gekracht

Kaiserslautern – Mit reichlich Alkohol im Blut hat ein Autofahrer am

Dienstagabend im Stadtteil Einsiedlerhof einen Unfall gebaut. Nach den

bisherigen Ermittlungen kam der 26-Jährige mit seinem BMW aus Richtung Kindsbach

und fuhr stadteinwärts durch die Kaiserstraße. Als er gegen 22:20 Uhr in die

Jacob-Pfeiffer-Straße abbiegen wollte, verlor der Mann die Kontrolle über sein

Fahrzeug und prallte gegen ein Verkehrszeichen sowie die dortige Ampelanlage.

Bei der Aufnahme des Unfalls vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten

bei dem Unfallfahrer eine deutliche Alkoholfahne fest und baten ihn zum Atemtest

Ergebnis: 2,22 Promille.

Eine medizinische Untersuchung durch den Rettungsdienst lehnte der Mann ab. Er

wurde nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort der US-Militärpolizei übergeben; sein

Führerschein wurde sichergestellt.

Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um

die Sicherung der Ampelanlage. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. |cri

Kein Spielzeug: Pocketbikes

Kaiserslautern – Pocketbikes sind Motorräder und benötigen eine Zulassung,

wenn sie im öffentlichen Verkehrsraum gefahren werden. Dies musste jetzt auch

ein 15-Jähriger einsehen, der mit einem solchen Mini-Motorrad auf einem

Parkplatz in der Entersweilerstraße Runden drehte. Weil das Leichtkraftrad für

den Straßenverkehr nicht zugelassen ist, über keinen Versicherungsschutz

verfügte und der Jugendliche auch keine entsprechende Fahrerlaubnis vorweisen

konnte, ermittelt jetzt die Polizei. Der Fahrzeugschlüssel und das Motorrad

wurden sichergestellt. Die Mutter des 15-Jährigen wurde informiert. |erf

Unfallflucht schnell aufgeklärt

Kaiserslautern – Der mutmaßliche Verursacher eines Unfalls am

Dienstagnachmittag in der Gärtnereistraße war schnell gefunden. Einem

50-jährigen Lastwagenfahrer wird vorgeworfen, beim Abbiegen mit seinem Sattelzug

ein parkendes Auto beschädigt zu haben. Ohne sich um den entstandene Schaden zu

kümmern, fuhr der Mann weiter. Ein Zeuge merkte sich das Kennzeichen und

informierte die Polizei. Funkstreifen fahndeten nach dem Lastwagen. Auf einem

Parkplatz in der Fabrikstraße entdeckten Beamte das Fuhrwerk. Der 50-jährige

Fahrer bestreitet den Vorwurf der sogenannten Fahrerflucht. Er gab an, den

Unfall nicht bemerkt zu haben. |erf

Reifen zerstochen

Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) – Unbekannte Täter haben in

Reichenbach-Steegen an einem geparkten Auto die Reifen zerstochen. Die Halterin

des Wagens entdeckte die „Bescherung“ am Dienstagabend. Von den Tätern war weit

und breit nichts mehr zu sehen.

Tatort war in der Albersbacher Straße; die Tatzeit liegt zwischen Montagabend,

19 Uhr, und Dienstagabend, 19.30 Uhr.

Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der

Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern zu melden. |cri

Glastür beschädigt

Kaiserslautern – Die Glasscheibe einer Tür zur Berufsschule in der

Martin-Luther-Straße haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag beschädigt.

Zeugen nahmen gegen 23 Uhr Personen in der Nähe wahr. Sie könnten Hinweise

geben. Am Morgen stellte ein Verantwortlicher der Schule die beschädigte

Glasscheibe der Eingangstür fest. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

und fragt: Wer hat in der Nacht Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die

Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

iPhone und Geldbörse gefunden

Kaiserslautern – Glücklich darf sich eine 53-Jährige schätzen: Ein

61-Jähriger fand ihren Geldbeutel am Dienstag in einem Möbelgeschäft in der

Europaallee. Mehrere hundert Euro Bargeld, Ausweise, Bankkarten – alles noch da.

Der ehrliche Finder gab die Geldbörse bei der Polizei ab. Die Beamten machten

die Eigentümerin ausfindig, die ihren Geldbeutel noch am gleichen Tag abholte.

Den Verlierer eines iPhones konnten die Polizisten hingegen nicht ausfindig

machen. Eine 27-Jährige fand das Smartphone am Montag in der Innenstadt. Das

Telefon wird dem Fundbüro übergeben.

Haben Sie etwas gefunden oder verloren? Das Fundbüro Kaiserslautern hilft Ihnen

weiter. Informationen finden Sie unter https://s.rlp.de/fundbuerokl im Internet.

|erf

Glasscheibe mit Bierflasche eingeworfen

Enkenbach-Alsenborn – Ein 34-Jähriger wird verdächtigt, am Dienstagabend

in der Rosenhofstraße eine Glasscheibe eingeworfen zu haben. Die Polizei

ermittelt wegen Sachbeschädigung, weil der Mann auf dem Parkplatz eines

Lebensmittelmarktes eine Bierflasche gegen die Glasabtrennung eines Unterstands

für Einkaufswagen warf. Die Scheibe ging zu Bruch. Der 34-Jährige wurde vor Ort

angetroffen. Seine Personalien stehen fest. Dem Mann wurde ein Platzverweis

erteilt. Er muss mit einem Strafverfahren und Schadensersatzforderungen rechnen.

|erf

Brand im Carport ausgebrochen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) – Im Carport eines Wohnhauses in der

Straße Am Stockacker hat es am Dienstagnachmittag gebrannt. Abfalltonnen und

eine Kehrmaschine fingen Feuer. Ein Pkw wurde durch den Brand ebenfalls

beschädigt. Die Brandursache ist derzeit nicht geklärt. Die Schadenshöhe dürfte

im vierstelligen Bereich liegen. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr

löschte den Brand. Die Polizei ermittelt. |erf