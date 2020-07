Flörsheim-Dalsheim – Betrunkener Randalierer beleidigt und greift Polizeibeamte an

Worms – Am heutigen Morgen, um 02:50 Uhr wurde eine Polizeistreife nach

Flörsheim-Dalsheim gerufen, weil ein junger Mann vor einem Wohnanwesen

randalieren würde. Wie sich herausstellte war ein 18-jähriger Mann aus dem

Landkreis Bad Dürkheim zu Besuch bei seiner Bekanntschaft, man trank Alkohol. In

der Nacht sei er plötzlich grundlos ausgerastet und habe gegen die Wände

geschlagen, weswegen er des Hauses verwiesen wurde. Die Bewohner, wie auch die

eingesetzten Polizeibeamten beleidigte er und entblößte sein Genital. Da er

nicht zu beruhigen war, weiter aggressiv auftrat und einem Platzverweis keine

Folge leistete, wurde er in Gewahrsam genommen. Dabei versucht er mehrfach die

Beamten zu treten, spuckte in den Streifenwagen und beleidigte fortwährend.

Verletzt wurde hierbei niemand. Ein Atemalkoholtest ergab 1,35 Promille.

Worms – Werkzeug von Baustelle entwendet

Worms – In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in die

Nibelungen-Realschule Plus, Karl-Hofmann-Anlage, eingebrochen und Werkzeug

entwendet. An der dortigen Baustelle hoben unbekannte Täter eine Baustellentür

aus der Angel und gelangten so ins Innere. Hier entwendeten sie fünf

Baumaschinen und Werkzeug im Wert von ca. 1000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise

zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion

Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können

auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Worms – 80-Jährige Opfer eines Trickdiebstahls

Worms – Am gestrigen Abend, gegen 18:45 Uhr wurde eine 80-jährige

Wormserin Opfer eines Trickdiebstahls. Zwei Frauen klingelten an ihrer

Wohnungstür in der Bebelstraße und baten darum, einen Beutel für ihre Nachbarin

entgegenzunehmen, da diese angeblich nicht zu Hause sei. Als sie den Beutel

annahm, sei sie aufgefordert worden die Decke, die sich in dem Beutel befand,

herauszunehmen. Die Situation verlagerte sich langsam in die Wohnung der

Geschädigten, wo man noch eine Telefonnummer für Rückfragen aufschreiben wollte.

Während eine Täterin die Decke wieder an sich nahm und als Sichtschutz

hochhielt, begab sich die zweite Täterin ins Schlafzimmer und entwendete eine

goldene Armbanduhr und einen Ring aus dem Nachttisch. Den Diebstahl stellte die

Geschädigte erst fest, nachdem die Frauen bereits verschwunden waren.

Personenbeschreibung: 1. Frau – dunkel gekleidet, grauer Hut, circa 50-55 Jahre

alt; 2. Frau: schwarzer Pullover mit Perlen bestickt, rote Haare, ebenfalls

circa 50-55 Jahre alt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung

zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.