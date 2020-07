Müllcontainer in abgebrannt

Am frühen Mittwochmorgen kurz vor 1 Uhr wurde die Polizei Ludwigshafen zu brennenden Müllcontainern in der Stefan-Zweig-Straße gerufen. Die Müllcontainer eines Mehrfamilienhauses brannten vollständig ab. Durch das Feuer wurde auch ein daneben geparktes Auto beschädigt. Der entstandene Schaden wird derzeit auf ca. 2.000,- EUR geschätzt. Die Polizei kann eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausschließen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Geschehen machen können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfall mit Flucht

Am Dienstagnachmittag beschädigte eine 33-Jährige Frau aus Frankenthal beim Ausparken ein anderes Auto in der Karolina-Burger-Straße. Die 33-Jährige fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 300,- EUR zu kümmern. In dem beschädigten Fahrzeug saß jedoch noch die Beifahrerin, die den Unfall beobachten und der Polizei den entscheidenden Tipp geben konnte. Die flüchtige Fahrerin konnte, dank dieses Hinweises, von der Polizei Ludwigshafen ermittelt werden.