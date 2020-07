Karlsruhe – Betäubungsmittel im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung festgestellt

Karlsruhe (ots) – Mehrere Kokain-Plomben von insgesamt etwa 13 Gramm sowie eine

geringe Menge Marihuana haben Beamte des Polizeipräsidiums Karlsruhe am Dienstag

gegen 7:45 Uhr im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung bei einem 37-Jährigen

festgestellt.

Da der Tatverdächtige der Aufforderung, die Tür zu öffnen, nicht nachkam,

mussten sich die Beamten zunächst Zutritt in die Wohnung verschaffen. Der

Tatverdächtige konnte dabei beobachtet werden, wie er die Betäubungsmittel über

das Fenster entsorgte. Er steht unter dringendem Tatverdacht des gewerbsmäßigen

Handels mit Betäubungsmitteln. Entsprechende Gegenstände, wie beispielsweise

eine Feinwaage und Verpackungsmaterial konnten ebenfalls sichergestellt werden.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Weitere Ermittlungen sind noch

am Laufen.

Ettlingen – Honigverkäufer als Trickdieb unterwegs

Ettlingen (ots) – Ein Honigverkäufer entpuppte sich am Dienstag gegen 13.20 Uhr

in Ettlingen als Trickdieb und erbeutete eine Geldbörse mit Scheckkarten nebst

300 Euro Bargeld.

Der Mann läutete an der Haustür eines Anwesens in der Adenauerstraße und bot

Bio-Honig unter dem handschriftlichen Label „Peter Jung“ zum Verkauf an. Er gab

vor, ganz in der Nähe der angesprochenen Frau zu wohnen. Die 63-jährige

Bewohnerin kaufte schließlich ein Glas zum Preis von 6,50 Euro.

In der Folge fragte der Verkäufer noch nach leeren Honiggläsern, die er gleich

mitnehmen könne. Hierzu begab sich die Frau in den Keller, um die Gläser zu

holen. Unterdessen nahm sich der Unbekannte die auf einer Kommode abgelegte

Geldbörse und verschwand in Richtung des Hermann-Löns-Weges.

Ein aufmerksamer und argwöhnisch gewordener Nachbar verfolgte den Dieb noch bis

zur S-Bahn-Haltestelle „Ettlingen Wasen“, verlor ihn aber dort aus den Augen.

Der Täter ist zwischen 30 und 40 Jahren alt, circa 175 cm groß und von mittel-

oder osteuropäischer Erscheinung. Er trägt auffallend gelblich gefärbtes,

welliges Haar und war mit beige beziehungsweise sandfarbener Hose und

gleichfarbigem T-Shirt angezogen. Zudem trug er auf seiner Flucht eine weiße

Schildmütze.

Sachdienliche Hinweise zum beschriebenen Fall nimmt das Polizeirevier Ettlingen

unter 07243/32000 entgegen.

BAB 5 / Karlsruhe – Drei Verletzte bei Unfall vor Autobahndreieck Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 bei

Karlsruhe wurden am Mittwochmittag drei Personen verletzt. Es entstand

Sachschaden von über 20.000 Euro. Die Fahrbahn in Richtung Frankfurt musste

kurzzeitig voll und über mehrere Stunden teilweise gesperrt werden.

Die verkehrspolizeilichen Ermittlungen ergaben, dass gegen 11.35 Uhr der Fahrer

eines Kleintransporters auf dem Weg in Richtung Frankfurt vor dem

Autobahndreieck Karlsruhe auf einen vor ihm fahrenden Kleinwagen aufgefahren

war. Beide Fahrzeuge befanden sich auf dem mittleren Fahrstreifen. Der

Kleintransporter traf den aufgrund einer Staulage abbremsenden Pkw mit

derartiger Wucht, dass dieser auf einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden

Lkw geschoben wurde. Von dort schleuderte der Wagen noch auf eine rechts

dahinter fahrende Sattelzugmaschine.

Der 44-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Der Schaden am

Transporter wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die 24 Jahre alte Fahrerin des

Kleinwagens und auch ihre 19-jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt und

mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Der Schaden am Pkw wird auf 8.000 Euro

geschätzt. Die beiden weiteren beteiligten Lkw-Fahrer im Alter von 33 und 53

Jahren wurden nicht verletzt. Am Lkw entstand Sachschaden von zirka 1.000 Euro,

an der Sattelzugmaschine zirka 3.000 Euro.

Aufgrund von auslaufenden Schmierstoffen musste die Fahrbahn aufwendig und nass

gereinigt werden.

Oberderdingen – Betrunkener Lkw-Fahrer verursacht mehrere Unfälle

Karlsruhe (ots) – Mit fast zwei Promille war am Dienstagabend ein Lkw-Fahrer in

Oberderdingen unterwegs und hat bei seiner Fahrt gleich mehrere Unfälle

verursacht, bevor er von einem couragierten Zeugen gestoppt werden konnte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 59-Jährige mit seinem Lkw mit

Anhänger gegen 20 Uhr die Flehinger Straße von der Ortsmitte kommend in Richtung

Flehingen. Am Kreisverkehr Hauptstraße/Bachstraße kollidierte das Gespann mit

einer Straßenlaterne, der 59-Jährige setzte anschließend aber seine Fahrt

unvermindert auf der Flehinger Straße fort. Im weiteren Verlauf touchierte er in

der Langwiesenstraße einen am Fahrbahnrand geparkten VW, der hierdurch stark

beschädigt wurde. Dieser Unfall konnte von einem Zeugen beobachtet werden, der

anschließend vergeblich versuchte, den Lkw-Fahrer zum Anhalten zu bringen.

Stattdessen streifte der Lkw kurz darauf noch einen geparkten Hyundai.

Schließlich gelang es dem nacheilenden Zeugen, den Lkw-Fahrer in der

Rote-Tor-Straße anzuhalten und die Polizei zu verständigen.

Bei der anschließenden Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Bretten ergab

ein Alkoholtest bei dem 59-jährigen Deutschen einen Wert von knapp unter zwei

Promille. Die Polizisten ordneten daher eine Blutentnahme an und behielten den

Führerschein des Mannes ein. Bei den vom ihm verursachten Unfällen entstand ein

Sachschaden von insgesamt über 7.000 Euro.

Karlsruhe – Diebe nehmen Wandtresor an sich

Karlsruhe – Diebe sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Gebäude am

Adenauerring in Karlsruhe gewaltsam eingedrungen und haben einen kleinen

Wandtresor aus der Wandverankerung gerissen.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Eindringlinge über ein Fenster in

mindestens drei Büroräume. Dort öffneten sie Schränke sowie Schubladen und

suchten nach Wertgegenständen. An der Wand entdeckten die Langfinger einen

kleinen Wandtresor und rissen diesen kurzer Hand aus der Verankerung. Mit ihrer

aufgefundenen Beute in bislang unbekannter Höhe verschwanden die Täter bislang

unerkannt.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz bittet Zeugen, die in der Nacht zum

Mittwoch im Bereich des Adenauerrings verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

sich unter der Telefonnummer 0721-6663311 zu melden.

Karlsruhe – Dieb hat es auf IT-Geräte abgesehen

Karlsruhe – Ein bislang Unbekannter ist in der Nacht zum Mittwoch in ein

Firmengebäude in der Goerdelerstraße in Oberreut gewaltsam eingedrungen und hat

dabei IT-Geräte im Wert von geschätzten 5.000 Euro an sich genommen.

Der Eindringling verschaffte sich zwischen 16:20 Uhr und 07:20 Uhr gewaltsam

Zutritt in die Büroräume. Zielstrebig nahm er mehrere IT-Geräte an sich und

verschwand mit diesen. Der Polizeiposten Oberreut ist nun auf der Suche nach

Zeugen, die sich tagsüber unter der Telefonnummer 0721-866453 melden können.

Karlsruhe – 24-jähriger Mann getötet – Zeugen gesucht

Karlsruhe – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Ein 24-jähriger Mann ist am Dienstagabend gegen 22.50 Uhr bei einer

Auseinandersetzung mit einer oder gar mehreren unbekannten Personen in der

Karlsruher Nordstadt so schwer verletzt worden, dass er gegen Mitternacht seinen

schweren Verletzungen erlag. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und die Karlsruher

Kriminalpolizei fahnden wegen eines Tötungsdelikts und bitten um sachdienliche

Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen hatten zur genannten Zeit im Bereich eines Supermarktes in der Knielinger

Allee einen Streit wahrgenommen. In der Folge stellte man dort einen am Boden

liegenden, schwerverletzten Mann mit blutenden Verletzungen im Bereich des

Oberkörpers fest. Trotz umgehend hinzugezogener Rettungskräfte mit Notarzt erlag

der zunächst unbekannte Mann wenig später seinen Verletzungen. Er konnte noch in

derselben Nacht als ein in Karlsruhe lebender, 24 Jahre alter Mann mit Bezügen

zum Drogenmilieu identifiziert werden.

Das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Karlsruhe leitete sofort

Fahndungsmaßnahmen unter Einsatz eines Polizeihubschraubers ein. Unterdessen

flüchtete gegen 23.10 Uhr im Bereich der Moltke- beziehungsweise Seldeneckstraße

eine männliche Person vor der Polizei, die später noch einmal in der

Blücherstraße gesehen wurde. Der Mann trug eine schwarze Jacke mit weißem Emblem

auf dem Rückenteil. Die Festnahme des Flüchtenden gelang allerdings nicht,

weshalb bisher unklar bleibt, ob dieser Unbekannte mit der Tat in Verbindung

steht.

In diesem Zusammenhang bitten Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei um

Zeugenmeldungen. Wer im Bereich der Knielinger Allee vor diesem Hintergrund

verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder eine solche männliche Person in der

Nacht zum Mittwoch – möglicherweise mit der markanten schwarzen Jacke mit weißem

Rückenemblem – gesehen hat und konkrete Hinweise darauf geben kann, wird

gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 zu melden.

Bezüglich der genauen Todesursache erhofft man sich durch eine noch ausstehende

Obduktion des Getöteten weiteren Aufschluss. Im Übrigen sind die Hintergründe zu

dieser Tat noch unklar. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat für die weiteren

Ermittlungen inzwischen die rund 30-köpfige Sonderkommission „Gasse“

eingerichtet.

Unfall bei Arbeiten im Mannheimer Rangierbahnhof

Mannheim – Am frühen Mittwochmorgen, gegen 04:30 Uhr ereignete sich im

Rangierbahnhof Mannheim ein Unfall. Während seiner Rangierarbeit fuhr ein

32-jähriger Triebfahrzeugführer auf einen Wagenpark auf. Hierdurch verletzte

sich der Triebfahrzeugführer leicht und es entstand ein Sachschaden in noch

unbekannter Höhe.

Der Unfallhergang konnte durch die Bahnunfallermittler der Bundespolizei bislang

wie folgt rekonstruiert werden:

Der 32-Jährige sollte laut Arbeitsauftrag den Wagenpark mit seiner Lok

anschieben, ohne die Lok hierfür an den Wagenpark anzukoppeln. Die Wagen werden

dadurch über den Ablaufberg abgedrückt, wodurch es am Ende zu einer neuen

Zugbildung kommt. Durch verschiedene, elektronische Systeme werden die Wagen

während ihrer freien Fahrt gebremst, wodurch auf eine Bremsleistung mittels

einer Lok verzichtet werden kann.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass der Triebfahrzeugführer zu schnell auf die

stehenden Wagen aufgefahren ist. Die Ursache für den von ihm falsch gesetzten

Bremspunkt ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Der Triebfahrzeugführer verletzte sich bei dem Aufprall leicht. Er wurde durch

Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und zur Beobachtung stationär

aufgenommen.

An der Lok und den zum Teil beladenen Wagen entstand nur geringer Sachschaden.

In einem Wagen wurde die Bordwand zur Ladungssicherung aufgrund des Aufpralls

verschoben und auch die Puffer vorne am Wagen haben sich leicht verformt. Die

Gleise im Rangierbahnhof mussten aufgrund des Vorfalls zeitweise gesperrt

werden. Der Personenverkehr war hiervon jedoch nicht betroffen.

Bretten – Unfall auf der B35

Karlsruhe – Eine verletzte Person sowie ein Sachschaden in Höhe von etwa

15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag

auf der Bundesstraße B35 bei Bretten ereignete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr die 49-jährige Fahrerin eines Fords die

Brettener Straße von Störrmühle kommend in Richtung B35. Als sie an der

Einmündung nach rechts auf die B35 in Richtung Bretten abbiegen wollte, übersah

sie offenbar den von links herannahenden Renault eines 66-Jährigen, woraufhin es

zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Durch die Wucht des Aufpralls

überschlug sich der Renault und kam letztlich in einem angrenzenden Graben auf

der Seite zum Erliegen.

Der 66-Jährige Fahrer des Renaults erlitt hierbei mehrere, aber offenbar

leichtere Verletzungen und musste von alarmierten Rettungskräften zur weiteren

Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 49-jährige

Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Sachbeschädigungen im Bahnhof Neckargemünd

Heidelberg/Neckargemünd – Zwischen dem 5. und 6. Juli 2020 wurden durch

bislang unbekannte Täter sämtliche Schaukästen im Bahnhof Neckargemünd

eingeschlagen.

Die insgesamt acht Schaukästen hingen in der Unterführung des Bahnhofs. Durch

das Einschlagen der Scheiben entstand ein Sachschaden von etwa 2400 Euro.

Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Bundespolizei unter 0721 120160 oder über

das Onlineformular unter www.bundespolizei.de entgegen.

Kraichtal – Defekte Heizanlage löst starke Rauchentwicklung in Wohnhaus aus

Karlsruhe – Zu einer starken Rauchentwicklung, vermutlich ausgelöst durch

einen brennenden Ofen mit Herdplatte, kam es am Dienstagmorgen gegen 08:20 Uhr

in der Geigengasse in Landshausen.

Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Bereich des Ofens aus. Durch das

Rasche einschreiten der Freiwilligen Feuerwehren Münzesheim, Menzingen und

Landshausen, die mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort

waren, konnte der Brand rasch gelöscht werden. Warum das Feuer im Bereich des

Ofens ausgebrochen ist, konnte abschließend noch nicht geklärt werden.

Auf Anraten der Feuerwehr wurde das 1. Und 2. Obergeschoss des Hauses aufgrund

der Rauchentwicklung für mindestens 24 Stunden gesperrt. Der Sachschaden beläuft

sich auf ca. 250 Euro.

Bruchsal-Büchenau – 49-Jährige am Baggersee sexuell belästigt

Eine 49-Jährige ist am Freitagabend (03.07.2020) am Ufer des Büchenauer

Baggersees von einem unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Der mit einer

sogenannten Camouflage-Hose und gleichartigem T-Shirt bekleidete Täter führte

zunächst sexuelle Handlungen an sich durch. Als die Jugendliche nach einem

kurzen Badestopp im Bikini bekleidet ihre am Strand abgelegten Kleidungsstücke

an sich nahm und die Örtlichkeit verlassen wollte, wurde sie von dem Mann

unsittlich mit den Händen an Brust und Hintern berührt.

Der Unbekannte wird auf 40 bis 45 Jahre alt, etwa 180 cm groß und mit normaler

Statur beschrieben. Er trägt sehr kurzgeschnittenes, blondes Haar und einen

Dreitagebart. An der rechten Augenbraue hat er ein Piercing. Neben der

Tarnkleidung trug er schwarze Turnschuhe mit weißen Sohlen.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal ermittelt hierzu und bittet um Hinweise aus

der Bevölkerung zu dem beschriebenen Täter, die der Kriminaldauerdienst

Karlsruhe unter 0721/666-5555 entgegennimmt.

Ettlingen – 8.000 Euro Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe – Mindestens 8.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines

Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag auf der Bundesstraße 3, Höhe

Kiesdreieck ereignet hat.

Kurz nach 14:30 Uhr fuhr die 66-Jahre alte Unfallverursacherin auf der

Landesstraße 566 in Richtung B 3. Im dortigen Einmündungsbereich übersah sie den

bevorrechtigten Sattelzug und kollidierte mit diesem. Glücklicherweise blieb die

Frau dabei unverletzt. Der Pkw der 66-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und

musste aufgrund seiner Schäden abgeschleppt werden.