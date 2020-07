Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: 51-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis – Schwer verletzt wurde ein 51-jähriger

Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 18.20 Uhr an der

Einmündung der Kreisstraße 4153/L 600 Höhe Bruchhausen. Der Motorradfahrer war

auf der L 600 Richtung Leimen unterwegs und überholte verbotswidrig über eine

Sperrfläche ein davor fahrendes Auto. Weil ein 67-jähriger Autofahrer von der

untergeordneten Kreisstraße in die Einmündung eingefahren war, musste der

Motorradfahrer stark abbremsen und stürzte. Im weiteren Verlauf rutschte der

Fahrer gegen das Auto. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der

Motorradfahrer mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg gebracht.

An den beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden, das Motorrad wurde

abgeschleppt.

Mannheim-Neckarstadt: 46-jähriger Tatverdächtiger wegen Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in Haft – Sicherstellung von 16,5 Gramm Kokain;

Mannheim-Neckarstadt – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft

Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen einen 46-jährigen Mann aus Bulgarien erlassen. Er steht im

dringenden Verdacht, unerlaubt mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in

Mannheim gehandelt zu haben.

Die Ermittlungsgruppe Rauschgift führt im Rahmen der Konzeption

„#SichereNeckarstadt“ Ermittlungen gegen mehrere Tatverdächtige unter anderem

wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim waren durch das zuständige

Amtsgericht 17 Durchsuchungsbeschlüsse erlassen worden, die am frühen

Dienstagmorgen durch Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim im Stadtgebiet

Mannheim und im Rhein-Neckar-Raum vollzogen wurden. Bei dem bereits einschlägig

vorbestraften 46-jährigen Bulgaren stellten die Beamten insgesamt 16,5 Gramm

Kokain in Form von 33 verkaufsfertigen Portionen zu je 0,5 g, sowie mehrere

Hundert Euro mutmaßliches Dealgeld sicher. Er wurde festgenommen. Durch die

Staatsanwaltschaft Mannheim wurde beim Amtsgericht Mannheim ein Haftbefehl gegen

den Tatverdächtigen erwirkt. Er wurde heute dem Haft- und Ermittlungsrichter

beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde

er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Mannheim und Ermittlungsgruppe

Rauschgift dauern an.

Mannheim-Neuostheim: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Mannheim-Neuostheim – Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte

vermutlich beim Vorbeifahren einen weißen Chrysler Grand Voyager, der am

Dienstag, zwischen 07.00-09.50 Uhr im Karl-Kuntz-Weg, Höhe Anwesen Nr. 9,

abgestellt war. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um den Schaden von über

2.000.- Euro zu kümmern. Hinweise bitte an das Polizeirevier Mannheim-Oststadt,

Tel.: 0621/174-3310.

Mannheim: Firmeneinbruch; Zielrichtung Tresor; Zeugen gesucht

Mannheim – In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen bislang unbekannte

Täter in eine Recyclingfirma in der Pfingstweidstraße ein.

Nachdem sie vergeblich versucht hatten, einen Tresor aufzuflexen, wollten sie

einen weiteren, kleineren Tresor stehlen und warfen ihn deshalb aus einem

Fenster ins Freie. Weshalb sie ihn dann aber nicht abtransportierten, ist nicht

bekannt. Möglicherweise wurden die Täter bei der Tatausführung gestört.

Ob die Täter darüber hinaus in den Büroräumen, die sie alle durchsucht hatten,

Beute machten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, denen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Tatnacht, bzw. auch

schon in den Tagen und Nächten davor, aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit

dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Käfertal: unbekannte entzünden Europaletten und Mobiles Toilettenhäuschen – Zeugen gesucht

Mannheim-Käfertal – Unbekannte Täter entzündeten am Dienstagabend im

Stadtteil Käfertal ein mobiles Toilettenhäuschen. Gegen 18 Uhr meldete eine

Joggerin ein brennendes Toilettenhäuschen im Käfertaler Wald, im Grenzweg an der

Landesgrenze zu Hessen. Beim Eintreffen der Beamten rauchte das

Toilettenhäuschen noch und wurde durch die Feuerwehr Mannheim vollends gelöscht.

Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Einige Zeit später, kurz vor 20 Uhr waren im Weg „Am breiten Stein“, vor den

dortigen Stallanlagen zwei Europaletten, die an einen Zaun gelehnt waren, in

Brand geraten. Dabei wurden auch die angrenzende Grünfläche sowie der Bewuchs in

Mitleidenschaft gezogen. Auch hier musste die Feuerwehr Mannheim zur

Brandlöschung ausrücken.

Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe ist ein Zusammenhang zwischen den

beiden Vorfällen nicht auszuschließen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Verursachern der Brände geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 71849-0 zu melden.

Mannheim: 26-jähriger Tatverdächtiger auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen des Verdachts des Diebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Haft

Mannheim – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen einen 26-jährigen Mann erlassen. Er steht im dringenden

Verdacht, in zwei Fällen ein Auto entwendet zu haben und dieses, ohne im Besitz

einer Fahrerlaubnis zu sein, im Straßenverkehr geführt zu haben.

Der junge Mann soll in der Nacht vom 03.06.2020 auf den 04.06.2020 mit einem

zuvor entwendeten Zweitschlüssel einen in der Zehntstraße im Stadtteil

Neckarstadt geparkt abgestellten Ford Fiesta im Wert von rund 10.000 Euro

gestohlen haben.

Am 01.07.2020 soll er anlässlich eines Vorstellungsgesprächs bei einer Firma in

der Schneeberger Straße im Stadtteil Vogelstang die Zweitschlüssel eines

Firmenfahrzeugs BMW X4 im Wert von 50.000 Euro entwendet und im Anschluss an das

Vorstellungsgespräch das auf dem Firmenparkplatz abgestellte Fahrzeug an sich

genommen haben und damit davongefahren sein.

Der Mann konnte am Folgetag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in

Otterstadt durch Beamte der Polizei Speyer ausgemacht und festgenommen werden.

Der entwendete BMW wurde dabei sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen den

26-jährigen Tatverdächtigen erlassen. Er wurde nach der Vorführung beim

Haftrichter und Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeireviers

Mannheim-Neckarstadt dauern an.