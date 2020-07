Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Täter versuchen, Geldautomat zu sprengen – Polizei sucht Zeugen

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In Ketsch versuchten am frühen Mittwochmorgen

unbekannte Täter, den Geldautomaten im Vorraum eines Geldinstituts

dünnes weißes Kabel vor das Gebäude führte. Als ihnen bewusst wurde, dass ihr

Vorhaben nicht zum Erfolg führen würde, ließen sie von der weiteren

Tatausführung ab, packten alle mitgebrachten Gegenstände wieder ein und

verließen die Räumlichkeit wieder, um anschließend in unbekannte Richtung zu

flüchten.

Nach Auswertung der Videoaufnahmen aus dem Foyer des Geldinstituts können die Täter wie folgt beschrieben werden:

Zwei männliche Täter

Maskiert

Trugen dunkle Bekleidung und Handschuhe

Ca. 20 bis 35 Jahre alt

Ca. 180 cm groß

Normale Statur

Möglicherweise hielten sich in der Zeit zwischen 4.45 Uhr und 5.15 Uhr Personen

an der vor der Filiale liegenden Bushaltestelle „Ketsch Bahnhof“ auf und

warteten auf den Bus oder stiegen aus dem Bus aus. Wer in dieser Zeit

verdächtige Wahrnehmungen in oder um das Geldinstitut gemacht hat oder

sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Grober Unfug / Kind im Grundschulalter ruft mit gezündetem Böller Feuerwehr auf den Plan

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagnachmittag soll ein Junge im

Grundschulalter auf dem Feldweg „In den Dürreäckern“ im Bereich des Bikeparks

einen Böller gezündet und damit einen kleinen Brand von Unkraut und Gestrüpp

entfacht haben. Nachdem drei andere Kinder und eine Spaziergängerin vergeblich

versucht hatten den Brand mit einfachsten Mitteln zu löschen, musste die

Feuerwehr anrücken und fachmännisch einschreiten. Laut den drei Kindern sei

ihnen der kleine „Brandstifter“ aus der Schule bekannt – einen Namen nannten sie

auch. Die weiteren Ermittlungen hierzu hat das Polizeirevier Heidelberg-Nord

aufgenommen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden dürfte

sich auch in Grenzen halten.

St. Leon-Rot: Unfallflucht; Zeugen gesucht

St. Leon-Rot – Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte vermutlich

beim Ein- oder Ausparken einen Mini, der am Dienstag, zwischen 17.30-17.45 Uhr

auf dem REWE-Parkplatz in der Straße „Im Schiff“ abgestellt war. Anschließend

fuhr er weiter, ohne sich um den Schaden von über 1.000.- Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0.

Neidenstein: 61-jähriger Mann nach Streitigkeiten mit Harke am Kopf verletzt; Rettungshubschrauber im Einsatz

Neidenstein – Am späten Dienstagnachmittag kam es zu einer

Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, die Gartenarbeiten in der

Bahnhofstraße durchführten.

Dabei schlug dein 78-Jähriger einem 61-Jährigen mit einer Harke auf den Kopf.

Der Jüngere erlitt dabei eine stark blutenden Wunde, die vor Ort zunächst von

einem Ersthelfer, danach auch notärztlich behandelt wurde. Anschließend brachte

ihn ein Rettungshubschrauber in eine Ludwigshafener Klinik. Nach derzeitigen

Informationen besteht keine Lebensgefahr.

Gegen den 78-Jährigen wurden die Ermittlungen wegen des Verdacht der

gefährlichen Körperverletzungen aufgenommen.

Was der Auslöser der aktuellen Auseinandersetzung der beiden Männer war, die

nach Erkenntnissen der Ermittler des Polizeipostens Waibstadt schon seit

längerer Zeit miteinander im „Clinch“ liegen, ist Gegenstand der weiteren

Ermittlungen.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerpunktkontrollen des Kleintransporter- und Schwerlastverkehrs

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis – Das Polizeirevier Neckargemünd führte am

Dienstag, in Neckargemünd in Zusammenarbeit mit der Verkehrspolizei Mannheim

Schwerpunktkontrollen des Schwerlastverkehrs sowie des gewerblichen Verkehrs mit

Kleintransportern durch. In der Zeit zwischen 7.00 Uhr und 12.30 Uhr

kontrollierten die rund 15 eingesetzten Beamten in der Bahnhofstraße in Höhe der

Bushaltestelle „Kümmelbacher Hof“ fast 70 Fahrzeuge.

Dabei konnten folgende Verstöße festgestellt werden:

1 x Fahren unter Alkoholeinfluss

4 x Fahren ohne Fahrerlaubnis und 2 x Ermächtigen hierzu

Ein Verstoß gegen die Fahrpersonalverordnung

Bei 27 Fahrzeugen war die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert,

davon transportierten 6 Fahrzeuge Gefahrgut

davon transportierten 6 Fahrzeuge Gefahrgut Ein Fahrzeug war überladen

1 x Verstoß gegen die Abgabenordnung

Bei 5 Fahrzeugen wurden technische Mängel festgestellt. Zur

Mängelbeseitigung wurden Mängelberichte ausgestellt.

Die Maßnahmen, die einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten, haben

sich in der Vergangenheit bewährt und werden regelmäßig fortgesetzt.