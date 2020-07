Motorrad gestohlen

Alsfeld – Unbekannte stahlen am Einsteinplatz zwischen Montagmittag (06.07.) und Dienstagmorgen (07.07.) ein silbernes Motorrad der Marke Daelim. Das Zweirad parkte im Eingangsbereich eines Wohnhauses und hatte einen Wert von etwa 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Jagdhütte

Grebenhain – In der Nacht auf Dienstag (07.07.) brachen Unbekannte in eine Jagdhütte im Bereich der Kieswiese unterhalb des alten Steinbruchs ein. Die Täter gelangten über ein Fenster in das Gebäude und stahlen diverse Getränke. Sie hinterließen 20 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de