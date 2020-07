Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Diebe stahlen Gabel eines Radladers – Offenbach

(aa) Diebe stahlen zwischen Donnerstagmorgen letzter Woche und Montag, 12 Uhr, in der Kettelerstraße die Palettengabel eines Radladers. Der Radlader stand auf einer Baustelle auf einer dortigen Grünfläche. Die Täter montierten das Teil ab und verschwanden mit der Beute im Wert von etwa 1.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich beim 1. Revier zu melden: 069 8098-5100.

Tatverdächtiger vorläufig festgenommen – Dietzenbach

(mm) Die Polizei hat am Montagabend aufgrund eines Zeugenhinweises einen mutmaßlichen Einbrecher vorläufig festgenommen. Der 17-Jährige soll gegen 22.30 Uhr versucht haben, in ein Geschäft in der Babenhäuser Straße (10er-Hausnummern) einzudringen. Ohne in dem Laden gewesen zu sein, sei er dann mit einem Komplizen abgehauen. Die alarmierte Polizei konnte im Bereich des Tatortes einen der beiden Tatverdächtigen antreffen. Der Dietzenbacher wurde zur Dienststelle gebracht und am Folgetag nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen zu dem Mittäter sowie zu einem Einbruchsversuch, der zwischen Montag, 13 Uhr und Dienstag, 9.30 Uhr, in ein Büro im Bereich der 20er- Hausnummern in der Babenhäuser Straße stattfand, dauern noch an.

Mobiler Hochsitz komplett zerstört – Zeugensuche – Hainburg/Hainstadt

(as) Nachdem unbekannte Täter einen Hochsitz zerstörten, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 62-jähriger Jagdpächter hatte in der ehemaligen Tongrube an der „Langs Schneise“ im Waldgebiet am Ortsrand von Hainburg seinen mobilen Hochsitz aufgestellt. Dabei handelt es sich um eine Holzhütte, die auf einem einachsigen Anhängergestell montiert ist. Am Donnerstag, gegen 18 Uhr, sah der Mann seinen Hochsitz das letzte Mal unbeschädigt. Als er Samstagmittag, gegen 12 Uhr, Streife durch sein Revier fuhr, stellte er fest, dass der Hochsitz vollkommen zerstört war. Der oder die bis dato nicht bekannten Täter zerbrachen alle Scheiben der Holzhütte. Anschließend wurde der komplette Hochsitz über einen kleinen Abhang auf die untere Ebene der Tongrube gestoßen. Auf der Vorderseite der Hütte wurde vermutlich mit Sprayfarbe das Wort „Hanau“ und verschiedene nicht leserliche Tags geschmiert. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Die Regionale Ermittlungsgruppe Ost erbittet sich Zeugenhinweise unter der Rufnummer der Polizeistation Seligenstadt: 06182 8930-0.

Main-Kinzig-Kreis

Drei Diebe transportierten dreist Gerüst ab – Bruchköbel

(aa) Diebe haben am Wochenende in Niederissigheim in der Uhlandstraße Teile eines Baugerüstes gestohlen. Hierbei gingen die Täter ziemlich dreist vor, in dem sie gleich zweimal mit einem weißen Sprinter und einem silbernen Mercedes mit DA-Kennzeichen an der Baustelle vorfuhren und schließlich gut 60 Gerüstbelege und vier Leiterdurchstiege abtransportierten. Dies geschah am Freitag, zwischen 20 und 21 Uhr und am Samstag, zwischen 11.30 und 12 Uhr. Zeugen hatten drei Männer an dem Haus beobachtet und angenommen, dass diese rechtmäßig abbauten: Einer hatte vermutlich eine Glatze, war etwa 1,85 Meter groß und sehr korpulent. Einer der Komplizen war etwa 50 Jahre alt, 1,80 Meter groß und kräftig gebaut. Er hatte kurze dunkle Haare und trug eine kurze Arbeitshose sowie eine gelbe Sicherheitsweste. Der dritte Mann in schwarzer Zimmermannskleidung war mit etwa 1,65 Meter deutlich kleiner und von schmaler Statur. Er sprach im Gegensatz zu seinen Mittätern deutsch. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

Wer flüchtete nach Unfall mit E-Scooter? – Großkrotzenburg

(as) Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend ereignete, Zeugen. Gegen 21.25 Uhr befuhr ein 62-Jähriger aus Großkrotzenburg mit seinem E-Scooter die Ostendstraße in Richtung Oberwaldstraße. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr die Oberwaldstraße und bog in einem weiten Bogen nach rechts in die Ostendstraße ab, sodass er hierbei auf die Fahrspur des 62-Jährigen kam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der E-Scooter-Fahrer ab und stürzte zu Boden, wobei er sich leicht verletzte. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Eine Zeugin beobachtete das Unfallgeschehen und rief die Polizei. Diese kam vor Ort und bemerkte, dass der Großkrotzenburger stark nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,9 Promille. Den E-Scooter musste der Mann dann stehen lassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Auf den 62-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss zu. Die Verkehrsunfallfluchtgruppe hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Wer beschädigte die Ziersteine an der Kirche? – Zeugen gesucht – Maintal

(aa) Unbekannte beschädigten in der Kirchgasse mehrere Ziersteine sowie einen Sandsteinsockel der dortigen Kirche. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend letzter Woche und Samstag, 10 Uhr. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06181 4302-0.

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, den 8.7.2020

Offenbach (ots)

Zwei Festnahmen wegen des Verdachts der Zwangsprostitution – Weitere Opfer gesucht – Offenbach

(fg) Am frühen Morgen des 1. Juli nahmen Polizeibeamte in Offenbach einen 41 Jahre alten Barbesitzer sowie eine 35 Jahre alte Frau vorläufig fest. Ihnen wird unter anderem Zuhälterei sowie Zwangsprostitution vorgeworfen.

Hintergrund ist ein umfangreiches Ermittlungsverfahren, das seit November 2019 durch das Kommissariat 33 in Offenbach geführt wird. Nach ersten Erkenntnissen sollen mehrere junge Frauen auf Anweisung des Beschuldigten dazu gezwungen worden sein, sich im Rhein-Main-Gebiet zu prostituieren und nahezu die kompletten Einkünfte abzugeben. Die Beschuldigte soll hierbei als „Aufpasserin“ fungiert und die Tätigkeiten der Opfer überwacht haben.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei halten es für möglich, dass es noch weitere Opfer geben könnte. Diese werden gebeten, sich vertraulich unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Kriminalpolizei Offenbach zu wenden.

Am 1. Juli wurden insgesamt 18 Objekte in Offenbach, Friedrichsdorf, Bottrop sowie in Frankfurt unter Hinzuziehung von Spezialeinsatzkräften und Beamten der Bereitschaftspolizei durchsucht. Parallel hierzu wurden die zuvor erlassenen Haftbefehle des Amtsgerichts Darmstadt vollstreckt. Neben hochwertigem Goldschmuck stellten die Beamten Uhren, Bargeld, Drogen, eine Harley-Davidson und ein Magazin mit scharfer Munition sicher. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.