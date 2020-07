Germersheim: Neubau in Südpfalz-Kaserne zur Nutzung übergeben

Germersheim – Das Neubau-Gebäude 4 der Südpfalz-Kaserne in Germersheim, in dem zu Jahresbeginn die Reiserückkehrer aus Wuhan untergebracht waren, ist an das Ausbildungsbataillon der Luftwaffe übergeben worden. „Das ist eine gute Nachricht für die Soldatinnen und Soldaten sowie das Zivilpersonal unseres Luftwaffenstandorts, dass der Neubau nun genutzt werden kann, nachdem er nicht mehr als Quarantäneeinrichtung benötigt wird“, sagt Thomas Gebhart.

Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete hatte sich in einem Schreiben an den Parlamentarischen Staatssekretär beim Verteidigungsminister, Peter Tauber, gewandt. Gebhart hatte sich dafür eingesetzt, dass das neue Unterkunftsgebäude so schnell wie möglich an den Nutzer übergegen wird. „Das Gebäude hat im Zuge der Quarantänemaßnahmen für die Reiserückkehrer den Praxistest gut bestanden“, so Gebhart pragmatisch. Wie Tauber in seiner Antwort an Gebhart schreibt, steht den Soldatinnen und Soldaten fortan ein modernes Unterkunftsgebäude mit separaten Duschbädern, Fernsehgeräten und Internetzugang zur Verfügung. „Es freut mich, dass dieser Schritt nun erfolgt ist“, so Gebhart.