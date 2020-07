Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 07.07.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Einbruch in Georg-von-Neumayer-Realschule plus

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag (06.07.-07.07.2020) brachen unbekannte Täter in das Gebäude der Georg-von-Neumayer-Realschule plus in der Landwehrstraße in Neustadt ein. Die Täter hebelten zwei Notausgangstüren im östlichen Bereich der Schule auf und verschafften sich hierdurch Zutritt zu den Räumen. Die unbekannten Personen begaben sich in einen Lehrsaal der Schule. Noch vor dem Eintreffen der ersten Polizeistreifen ergriffen die Täter die Flucht. Ob etwas aus dem Gebäude entwendet wurde konnte zum Berichtszeitpunkt nicht abschließend geklärt werden.

Neustadt: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Absperrgittern in der Talstraße

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag (05.07-06.07.2020) wurden sechs Absperrgitter von der Baustelle in der Talstraße im Bereich des Stadionbades in Neustadt entwendet. Die Täter benutzten für den Transport mutmaßlich einen Transporter oder einen Anhänger. Personen, welche in der genannten Zeit etwas beobachten konnten, werden gebeten diese Hinweise bei der Polizeiinspektion Neustadt mitzuteilen. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro.

Neustadt: Ungewöhnlicher Unfall – Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Zu einem ungewöhnlichen Unfall kam es am Dienstag gegen 16.00 Uhr in der Schütt gegenüber der Apotheke. Die Insassen eines weißen VW gaben an, ihr Fahrzeug geparkt zu haben und in die Stadt gegangen zu sein. Als sie zurückkamen stand vor ihrem PKW Stoßstange an Stoßstange ein Renault Megane. Dessen Fahrer wiederum gab gegenüber der Polizei an, dass er ordnungsgemäß rückwärts eingeparkt und sich sogar noch vergewissert habe, dass für den VW genügend Platz zum Ausparken bleibt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1200 EUR. Da die Schütt zu dieser Zeit stark Fußgänger frequentiert ist bittet die Polizei Neustadt Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.

Grünstadt: Trunkenheit im Verkehr

Grünstadt (ots) – Am Dienstag, 07.07.2020, kurz nach Mitternacht stellten Beamte der Polizei Grünstadt während einer Verkehrskontrolle Anzeichen auf eine Alkoholisierung einer Fahrzeugführerin fest. Die 57-jährige Frau aus Grünstadt befuhr zuvor mit ihrem VW Golf die Kirchheimer Straße in Grünstadt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,2 Promille. Der Fahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt, ihr Führerschein wurde sichergestellt und ihr wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Grünstadt: Sachbeschädigungen durch Graffiti – Jugendlicher Sprayer festgenommen

Grünstadt (ots) – In der Nacht zum Dienstag, 07.07.2020, gegen 02:00 Uhr fielen einer Streife in Grünstadt zwei Jugendliche auf, welche beim Erblicken des Streifenwagens davonrannten. Einer der Jugendlichen verlor dabei eine Spraydose, welche üblicherweise zum Sprayen von Graffiti verwendet wird. Ein Jugendlicher konnte nach kurzer Verfolgung zu Fuß durch die eingesetzten Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Der Jugendliche räumte ein, kurz zuvor unterschiedliche Örtlichkeiten mit verschiedenen Graffiti-„Tags“ beschmiert zu haben. Im Anschluss konnten durch die Streife im Innenstadtbereich verschiedene „Tags“ u.a. an mehreren Hauswänden, Mülleimern, Bushaltestellen und Zigarettenautomaten festgestellt werden, welche dem Beschuldigten zugeordnet werden konnten. Zeugen werden um sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Grünstadt gebeten.

Friedelsheim: Diebstahl aus Kirche

Friedelsheim (ots) – Im Zeitraum von 02.07.2020 bis 06.07.2020 entwendeten bislang unbekannte Täter Gegenstände die für einen Flohmarkt gedacht waren, aus einer Kirche in Friedelsheim. Die Gegenstände waren auf der Empore der Kirche in Kisten gelagert gewesen. Durch die Kirchendienerin wurde schließlich bemerkte, dass die Kisten von bislang unbekannten Tätern „durchwühlt“ wurden. Bei den entwendeten Gegenständen handle es sich hauptsächlich um Geschirr, Gläser und Haushaltswaren, die auf einem Weihnachtsmarkt für einen guten Zweck verkauft werden sollten. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Der Zugang auf die Empore der Kirche war mit einem Stehtisch und mehreren Stühlen zugestellt. Diese „Absperrung“ wurde vermutlich von den Tätern beiseitegeschoben und die Empore betreten. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Fahrzeugreifen beschädigt

Bad Dürkheim (ots) – Am 06.07.2020 wurden im Oberen Finkenpfad in Bad Dürkheim die Reifen eines PKW beschädigt. Der 33-jährige Halter hatte seinen VW Passat ordnungsgemäß auf der Straße abgestellt. Bislang unbekannte Täter steckten Schrauben, Nägel und Metallfedern in die Reifen. Hierdurch waren alle drei Reifen derart beschädigt worden, dass sie nicht mehr nutzbar waren. Es entstand ein Sachschaden von 150 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Im Treppenhaus hohen Sachschaden verursacht

Bad Dürkheim (ots) – Am 06.07.2020 wurde festgestellt, das bislang unbekannte Täter im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses, in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim, den Aufzug und Wände beschädigt hatten. Vermutlich mittels eines Feuerzeuges wurden u.a. „A.C.A.B.“ und „Fuck Copz“ in die Wände gebrannt. Dadurch entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Ein abgerissener Aufkleber eines Feuerlöschers wurde auf einer, im Flur angebrachten Kamera, angebracht. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Polizeibeamte beleidigt und bedroht

Bad Dürkheim (ots) – Im Rahmen eines Einsatzes wurden die eingesetzten Polizeibeamten von einem 39-Jährigen beleidigt und bedroht. Die Person hatte zuvor an einem Kiosk auf dem Bahnhofsvorplatz in Bad Dürkheim randaliert. Nachdem er in die Klinik Sonnenwende verbracht werden sollte, beleidigte er die eingesetzten Beamten unter anderem mit den Worten „Spasti“, Dreckfresser“ und mit vielem mehr. Einen Polizeibeamten bedrohte er später sogar unter anderem mit den Worten „Ich geb dir nen Kopfschuss“. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Gegen die Person wird nun wegen Beleidigung und Bedrohung von Polizeibeamten ermittelt.