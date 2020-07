Neustadt: OB Weigel plant Vereinekonferenz in Neustadt

Neustadt an der Weinstraße – Oberbürgermeister Marc Weigel möchte gerne gemeinsam mit allen Vereinen in Neustadt an der Weinstraße im Dezember 2020 oder Januar 2021 eine „Vereinekonferenz“ durchführen. Als Basis soll u.a. eine Umfrage dienen, die am heutigen Montag, 6. Juli 2020, an die vorliegenden Adressen verschickt wurde.

Angeschrieben wurden Initiativen aus den Bereichen Kultur, Sport und Soziales. Vereine, die keine E-Mail erhalten haben, können sich gerne unter dagmar.staab@neustadt.eu melden.