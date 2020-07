Neustadt: Umweltpreis der Stadt Neustadt wird zum 33. Mal ausgelobt

Neustadt an der Weinstraße – Die Stadt Neustadt an der Weinstraße lobt auch im Jahr 2020 einen Umweltpreis aus. Der Umweltpreis wird für Leistungen verliehen, die zur Sicherung, Erhaltung und Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie des Wohnumfeldes dienen.

In diesem Jahr ist der Umweltpreis der Stadt Neustadt an der Weinstraße nicht an einem bestimmten Motto gebunden.

Aufgerufen zur Teilnahme an dem Wettbewerb sind Verbände, Vereine, Schulen, Institutionen, Unternehmen und Privatpersonen, die sich in Neustadt an der Weinstraße auf freiwilliger Basis durch konkrete Maßnahmen für Umwelt- und Naturschutz engagieren.

Gesucht werden Ideen, Kampagnen und Projekte, die zum Schutz und zur Erhaltung unserer Umwelt und ihrer Ressourcen beitragen. Das können auch kleine Innovationen des Alltags sein, wenn diese für einen zukunftsorientierten Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen stehen.

Entscheidend für die Auszeichnung sind neben dem praktischen Nutzen für die Umwelt auch Neuartigkeit, Originalität, Kreativität, Nachhaltigkeit und Vorbildwirkung der eingereichten Beiträge.

Nicht berücksichtigt werden Projekte, welche öffentlich gefördert oder aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung oder behördlichen Auflage durchgeführt wurden.

Bewerbungen können per E-Mail oder postalisch bis spätestens 30. September 2020 bei der Umweltabteilung der Stadt Neustadt an der Weinstraße eingereicht werden

Adresse:

Stadtverwaltung Neustadt

Frau Petra Konrad

Konrad-Adenauer-Straße 10

67433 Neustadt an der Weinstraße

Tel. 06321/855-1172

Mail: petra.konrad@neustadt.eu

Ein Teilnahmebogen ist auf der städtischen Homepage hinterlegt.

https://www.neustadt.eu/umweltpreis

Der Umweltpreis der Stadt Neustadt ist mit 1.250 Euro dotiert.

Über die Vergabe entscheidet der Ausschuss für Umwelt und Naturschutz.