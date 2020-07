Karlsruhe – 17-Jährige mit Schlägen und Tritten traktiert

Karlsruhe (ots) – Zwei 17-Jährige sind am Montag gegen 19.35 Uhr auf dem

Karlsruher Schlossplatz von drei noch unbekannten Männern nach anfänglichen

Beleidigungen mit Schlägen und Tritten traktiert worden. Zu ihrem großen Glück

wurden beide nach erstem Befinden nicht schwerwiegend verletzt.

Eine Polizeifahndung brachte keine näheren Erkenntnisse zu den Angreifern, die

sich danach entfernt hatten. Sie seien arabischen Erscheinungsbildes gewesen, im

Alter von 25 bis 35 Jahren und zwischen 180 und 185 cm groß, jeweils mit

kurzgeschorenem, schwarzem Vollbart. Auffällig war bei einem der Männer die

Tätowierung einer Krone an einer Halsseite.

Der Bezirksdienst des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz führt die weiteren

Ermittlungen und nimmt Hinweise auf die Täter unter 0721/666-3311 entgegen.

Bad Schönborn – Festnahme von Tatverdächtigen nach Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Bad Schönborn (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Nach dem Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Nacht auf Montag in Bad

Schönborn gelang es der Polizei, zwei Tatverdächtige festzunehmen. Nach der

Vorführung bei dem zuständigen Haftrichter wurden die beiden Beschuldigten in

Haft genommen.

Gegen 02.27 Uhr beobachteten Zeugen, wie sich zwei Täter in der

Ewald-Renz-Straße in Langenbrücken mit einem Schweißgerät an einem dort

angebrachten Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Noch vor Ankunft der

alarmierten Polizeikräfte gingen die Täter flüchtig. Mit mehreren

Streifenwagenbesatzungen wurde das Gebiet rund um den vermuteten Fluchtweg

umstellt. Ein Polizeihubschrauber übernahm die Fahndung aus der Luft.

Schließlich konnten zwei Tatverdächtige, beide im Alter von 46 Jahren, die sich

in einer offenen Scheune hinter Fahrzeugen versteckt hatten, aufgespürt und

festgenommen werden. Bei der weiteren Absuche wurden vom Automaten stammende

Einsätze, verwendetes Werkzeug und eine größere Menge an Zigarettenschachteln

entdeckt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die beiden Tatverdächtigen mit rumänischer Staatsangehörigkeit wurden auf Antrag

der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Dienstag beim Amtsgericht Bruchsal

vorgeführt. Nach Erlass von Haftbefehlen wurden die Männer in verschiedenen

Justizvollzugsanstalten untergebracht.

Karlsruhe – Sicher in den Urlaub fahren – Tipps Ihrer Prävention

Karlsruhe (ots) – Nachdem die Bundesregierung die Reisewarnung für viele Länder

aufgehoben hat, zieht es nach den langen Wochen der Beschränkungen wieder viele

Menschen in den Urlaub. Dabei werden die Reisenden vermutlich auch verstärkt mit

dem eigenen Auto oder Wohnmobil Urlaub machen.

Aber auch in diesem Jahr gilt es, im Urlaub vorsichtig und umsichtig zu sein und

Kriminellen keine Möglichkeiten zu geben. Damit der Urlaub rundum gelingt,

sollten sich Urlaubende vor Betrügern und Dieben in Acht nehmen, die bei

Touristen leichte Beute wittern:

Achten Sie bei der Buchung Ihres Urlaubs im Internet auf seriöse

Anbieter. Gefälschte Verkaufsplattformen, sogenannten Fake-Shops,

bieten Produkte gegen Vorkasse an, die häufig gar nicht existieren.

Ist die vermeintliche Ferienwohnung erst einmal bezahlt, ist das Geld

weg und am Urlaubsort wartet dann möglicherweise eine böse

Überraschung.

unbewohnt erscheinen und bitten Sie Ihre Nachbarn darum,

regelmäßig den Briefkasten zu leeren. Hinterlassen Sie auch auf

Ihrem Anrufbeantworter oder in den sozialen Netzwerken keine

entsprechenden Hinweise auf Ihre Abwesenheit.

Reiseantritt und bewahren Sie diese an separater Stelle in Ihrem

Gepäck auf. Um Debit- sowie Kreditkarten bei einem Diebstahl

unverzüglich sperren zu können, notieren Sie die

Sperrnotruf-Nummer 116 116 beziehungsweise speichern Sie diese

im Mobiltelefon. Die Nummer ist auch aus dem Ausland mit der

entsprechenden Landesvorwahl +49 für Deutschland erreichbar.

wie nötig und tragen Sie diese immer am Körper (z.B. in einer

verschließbaren Innentasche der Kleidung, im Brustbeutel oder in

einer Gürteltasche). Behalten Sie auch beim Bezahlen Ihre

Kreditkarte immer im Auge. Bewahren Sie Ihre persönliche

Identifikationsnummer (PIN) nicht in Ihrer Geldbörse auf,

sondern lernen Sie die Nummer auswendig.

Seien Sie insbesondere bei größeren Menschenansammlungen, z.B.

im Gedränge an Bahnhöfen, Flughäfen oder in der Nähe von

Sehenswürdigkeiten vorsichtig. Diese sind bei Taschendieben sehr

beliebt.

für Veranstaltungen nur im Hotel oder bei offiziellen

Verkaufsstellen, nicht bei „fliegenden Händlern“ auf der Straße.

Sie diese auf der zur Straße abgewandten Seite unter den Arm,

damit vorbeifahrende Rad- oder Mopedfahrer sie nicht entreißen

können.

immer ab, auch wenn Sie nur kurz weg sind. Lassen Sie Geld und

andere Wertsachen nie offen herumliegen.

sofortige Sperrung und benachrichtigen Sie darüber auch Ihre

Hausbank.

Weitere Informationen darüber, wie Sie sich im Urlaub vor unliebsamen

Überraschungen schützen können, finden Sie im Faltblatt „Langfinger machen

niemals Urlaub“. Das Faltblatt kann im Internet unter https://www.polizei-beratu

ng.de/medienangebot/detail/24-langfinger-machen-niemals-urlaub/ heruntergeladen

werden.

Waghäusel – Stoppschild missachtet und Unfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Zwei verletzte Personen sowie ein Sachschaden in Höhe von

15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag

in Waghäusel-Kirrlach ereignete, nachdem einer der Beteiligten ein Stoppschild

missachtete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 30-jährige Fahrer eines VWs kurz

nach 08 Uhr die Goethestraße in westlicher Richtung. An der Kreuzung mit der

Industriestraße missachtete er das dortige Stoppschild, wodurch es im

Kreuzungsbereich zur Kollision mit einem von links herannahenden Peugeot eines

54-Jährigen kam. Durch die Wucht der Kollision wurde der VW auf die Seite

gedreht und kam einige Meter abseits der eigentlichen Unfallstelle zum Liegen.

Sowohl der 30-jährige Unfallverursacher als auch sein 54-jähriger Unfallgegner

erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte

versorgten die beiden Verletzten zunächst vor Ort und brachten sie zur weiteren

Behandlung in ein Krankenhaus.

Die zwei beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten von der

Unfallstelle abgeschleppt werden.

Karlsdorf-Neuthard – Leicht verletzter Radfahrer nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe (ots) – Ein leicht verletzter Fahrradfahrer sowie ein Sachschaden in

Höhe von rund 2.500 Euro waren die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am

Montagmorgen in Karlsdorf ereignete.

Eine Mitsubishi-Fahrerin befuhr gegen 09:45 Uhr die Amalienstraße. Beim

Einfahren in den Kreisverkehr in Richtung Bahnhofstraße übersah sie

offensichtlich den sich bereits im Kreisverkehr befindenden, bevorrechtigten

Fahrradfahrer und erfasste ihn. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann zu Boden

geschleudert und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er musste mit dem

Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Karlsruhe – Fahrradfahrer angefahren und geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen erlitt am Sonntagabend ein 22-jähriger

Radfahrer in Karlsruhe, als er von einem wendenden Pkw-Fahrer erfasst wurde. Der

bislang unbekannte Autofahrer half dem Verletzten zwar noch auf, flüchtete dann

aber von der Unfallstelle. Die Polizei ist nun noch auf der Suche nach Zeugen

des Unfalls.

Nach den Angaben des Geschädigten befuhr der Autofahrer gegen 19:15 Uhr die

Ritterstraße in nördliche Richtung. Der 22-Jährige näherte sich von Westen her

auf der Erbprinzenstraße. An der Kreuzung der beiden Straßen hielt der

eigentlich bevorrechtigte Radfahrer an, um den Pkw passieren zu lassen. Nachdem

das Auto vorbeigefahren war, fuhr der 22-Jährige weiter, während der Pkw-Fahrer

jedoch plötzlich mitten auf der Kreuzung wendete. Hierdurch kam es in der Folge

zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch der Radfahrer zu Boden

stürzte und leichte Verletzungen erlitt.

Der unbekannte Autofahrer hielt zwar noch an und half dem Radfahrer auf, setzte

sich aber anschließend wieder hinter das Steuer seines Pkws und fuhr davon.

Der 22-Jährige selbst setzte wenig später seine Fahrt ebenfalls fort und meldete

den Unfall erst am Montagabend der Polizei.

Bei dem flüchtigen Autofahrer soll es sich um einen etwa 30-jährigen, circa 180

cm großen Mann mit blonden Haaren gehandelt haben, der in einem grauen Auto

unterwegs war.

Da sich zur Unfallzeit mehrere Passanten in der Nähe aufgehalten haben dürften,

sind die ermittelnden Beamten nun noch auf der Suche nach Zeugen des Unfalls und

bitten diese, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter

0721/666-3311 in Verbindung zu setzen. Insbesondere dürfte ein unbeteiligter

Autofahrer wichtige Hinweise geben können, der dem Radfahrer nach dem Unfall zu

Hilfe kam.

Zeugenaufruf nach Körperverletzung – Geschädigter bisher unbekannt

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Heidelberger

Hauptbahnhof zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines bislang unbekannten

Mannes. Der Vorfall ereignete sich am 05.07.2020 gegen 00:22 Uhr am Gleis 8.

Nachdem Beamte des PP Mannheim vor Ort eintrafen, konnten diese einen

41-jährigen Zeugen sowie den 30-jährigen Tatverdächtigen feststellen. Der

Tatverdächtige zeigte sich umgehend beleidigend und aggressiv gegenüber den

Beamten. Aufgrund seines Verhaltens musste der Mann fixiert werden, wobei er

versuchte die Beamten anzuspucken und sie weiter beleidigte. Der 30-Jährige

wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von

1,7 Promille.

Nach ersten Angaben des Zeugen, hatte dieser die Situation beobachtet und

gesehen, wie der unbekannte Geschädigte geschlagen wurde. Des Weiteren wurde das

T-Shirt des Mannes bei dem Vorfall zerrissen.

An dem sehr belebten Bahnsteig befanden sich zahlreiche, weitere Personen, die

das Geschehen teilweise auch filmten. Zeugen werden gebeten sich unter 0721

120160 bei der Bundespolizei zu melden. Des Weiteren ist der Geschädigte bislang

unbekannt. Auch dieser wird gebeten sich bei der Bundespolizei zu melden.

24-Jährige verweigert sich der Personalienfeststellung

Mannheim (ots) – Am Montagabend verständigte der Zugbegleiter des ICE 510 auf

der Fahrt von Stuttgart nach Mannheim die Bundespolizei. Eine 24-jährige Frau

befand sich ohne gültiges Ticket im Zug und wies sich auch gegenüber einer

Bundespolizistin im Zug nicht aus. Während der Identitätsfeststellung durch die

Bundespolizistin, zeigte sich die 24-Jährige unkooperativ. Als die Beamtin die

Tasche der Frau durchsuchte, schlug diese ihre Hand weg und drohte ihr, während

sie der Beamtin ein Feuerzeug vor das Gesicht hielt. Zudem spuckte die

24-Jährige der Beamtin noch ins Gesicht. Nachdem weitere Bundespolizisten am

Mannheimer Hauptbahnhof die Frau übernahmen, versuchte sie sich der Mitnahme zur

Dienststelle zu widersetzen. Auf der Dienststelle konnte die Tasche durchsucht

werden in welcher sich mehrere Dokumente zum Nachweis der Identität der

24-Jährigen befanden. Im Anschluss konnte sie die Dienststelle wieder verlassen.

Die Frau wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung

und Körperverletzung beanzeigt. Die Beamtin im Zug begab sich nach dem Vorfall

in ärztliche Behandlung und ist bis auf weiteres nicht im Dienst.

31-Jähriger droht Bundespolizisten am Karlsruher Hauptbahnhof

Karlsruhe (ots) – Nachdem ein 31-Jähriger am Montagnachmittag ohne gültiges

Zugticket auf der Fahrt von Stuttgart nach Karlsruhe angetroffen wurde, forderte

der Zugbegleiter eine Streife der Bundespolizei an.

Da sich der 31-Jährige vor Ort nicht ausweisen konnte, wurde er zur Durchführung

der polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Dort zeigte sich der

Mann zunehmen aggressiv und drohte den Beamten. Auch nach einem Gespräch mit

seinem Rechtsanwalt, welcher ihm nahelegte sich zu beruhigen, änderte der Mann

sein Verhalten nicht. Seinen Drohungen gegen die Beamten und der Forderung, die

Dienststelle sofort verlassen zu dürfen, verlieh er Nachdruck, indem er mehrfach

gegen die Scheibe im Schleusenbereich der Dienststelle schlug. Aufgrund seines

Verhaltens, mit welchem der Mann eine Gefahr für sich und andere darstellte,

wurde er unter erheblichem Widerstand in die Gewahrsamszelle gebracht. Ein

freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Nach Abschluss aller

Maßnahmen durfte der Mann die Dienststelle wieder verlassen. Er wird nun unter

anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Erschleichen

von Leistungen beanzeigt.

Karlsruhe – 15-Jährigem Goldkette in Straßenbahn abgenommen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter ließ sich am frühen Montagabend

in einer Karlsruher Straßenbahn die Goldkette eines Jugendlichen zeigen und

behielt diese unter Androhung von Schlägen ein.

Um 17.35 Uhr wurde der 15-jährige Geschädigte in der Straßenbahnlinie 5 von

einem Unbekannten auf seine Goldkette angesprochen, die er sichtbar um den Hals

trug. In der Folge verwickelte der Täter sein jugendliches Opfer in ein

Gespräch, in dessen Verlauf er sich die Goldkette zur genaueren Ansicht

aushändigen ließ. Die Bitte des Geschädigten, ihm die Kette zurückzugeben,

erwiderte der unbekannte Mann mit einer Gewaltandrohung. Das Schmuckstück

behielt er bei sich. Wenig später verließ der Täter gemeinsam mit einem

Begleiter die Straßenbahn an der Haltestelle Konzerthaus und lief in Richtung

Festplatz davon. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Polizei

konnten die beiden Männer nicht mehr festgestellt werden.

Der Bestohlene beschrieb den Täter als etwa 18 Jahre alt, 175 cm groß, mit

dunklen Haaren, Oberlippenbart und unreiner Gesichtshaut. Er war mit einem

weißen T-Shirt und einer schwarzen kurzen Hose bekleidet und soll André heißen.

Der Begleiter des Tatverdächtigen wurde als ungefähr 190 cm groß, muskulös und

ebenfalls mit dunklen Haaren und Oberlippenbart beschrieben. Er soll ein

dunkelgrünes T-Shirt getragen haben.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721

666-3411 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Lichterkette setzt Blumenkästen in Brand

Karlsruhe (ots) – Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, geriet am

frühen Dienstagmorgen eine Lichterkette auf einem Balkon in der Bonhoefferstraße

in Oberreut in Brand.

Gegen 04.15 Uhr wurden die Wohnungsinhaber durch einen Knall auf die brennenden

Blumenkästen aufmerksam. Geistesgegenwärtig ging der Mann auf den Hausflur und

entnahm den dortigen Feuerlöscher. Durch das schnelle Handeln des Mannes konnte

ein Vollbrand verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 100 Euro

geschätzt.

Bruchsal – 5 km Stau nach Auffahrunfall auf BAB 5

Karlsruhe (ots) – Ein leicht Verletzter sowie ein Sachschaden von über 20.000

Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls der sich am Montagnachmittag auf der

Bundesautobahn 5, Höhe Bruchsal ereignet hat.

Der 19-Jahre alte Unfallverursacher fuhr kurz nach 16:30 Uhr, mit seinem

3,5-Tonner auf der A 5 in Fahrtrichtung Norden. Kurz vor der Anschlussstelle

Bruchsal erkannte er das Stauende zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den Lkw

auf. Durch die Wucht des Aufpralls entstand am Klein-Lkw Totalschaden und musste

abgeschleppt werden. Der 19-Jährige wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in

eine Klinik gebracht. Es bildete sich ein Stau bis zu 5 km länger.

Ettlingen – Körperverletzung vor einem Supermarkt

Karlsruhe (ots) – Am Montag gegen 21:40 Uhr hielten sich zwei Männer auf dem

Vorplatz eines Supermarktes in der Zehntwiesenstraße in Ettlingen auf. Ein

bislang unbekannter Mann fuhr mit seinem Fahrrad scharf an dem 28-Jährigen und

dem 32-Jährigen vorbei, stieg von seinem Rad ab und ging auf die Geschädigten

los. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen soll der Unbekannte einem der Männer

ins Gesicht geschlagen und ihm eine Kopfnuss verpasst haben. Zudem wurden sowohl

der 28-Jährige als auch der 32-Jährige beleidigt.

Der Tatverdächtige wurde als über 182 cm große Person mit dunklen Haaren und

schlanker Statur beschrieben. Er hatte ein Feuermahl an der linken Wade und war

gebräunt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

07243/3200-0, mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.