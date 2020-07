Mannheim-Neckarstadt: Fahrgast an Straßenbahn hängen geblieben, leicht verletzt

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Ein älterer Mann (78 Jahre) wollte mit seiner

Gehhilfe im hinteren Bereich einer Straßenbahn an der Haltestelle Neumarkt

einsteigen. In diesem Moment verschloß sich die Tür und klemmte dem Mann die

Gehhilfe ein. Als die Bahn anfuhr, kam dieser zu Fall und verletzte sich leicht

an einem Arm und seinem Bein. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden

gebeten sich dem Revier in Mannheim-Neckarstadt (0621-33010) in Verbindung zu

setzen.

Mannheim-Friesenheimer Insel: Mehrere Gartenhäuser in Kleingartenanlage in Brand – Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr – Pressemeldung Nr. 3

Mannheim-Friesenheimer Insel (ots) – Am Dienstagnachmittag kam es auf der

Friesenheimer Insel im Bereich Weidenweg und Einsteinstraße zu einem Großeinsatz

von Polizei und Feuerwehr.

Kurz vor 15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr wegen des Brandes einer Gartenhütte

in einer Kleingartenanlage alarmiert. Das Feuer schlug dabei schnell auf

umliegenden Hütten über. Die dadurch entstandene Rauchsäule war weithin

sichtbar.

Insgesamt gerieten sechs Gartenlauben in Vollbrand, weitere wurden durch das

Feuer beschädigt. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert

werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, diese ist

bislang unklar.

Durch das Feuer wurde ein Mann, der sich während des Feuers in der Anlage

aufgehalten hatte, leicht verletzt.

Insgesamt waren in der Spitze elf Einsatzfahrzeuge der Polizei, ein

Polizeihubschrauber sowie ein Boot der Wasserschutzpolizei im Einsatz. Die

Feuerwehr bekämpfte mit über 40 Einsatzkräften verschiedener Feuerwachen die

Flammen. Mehrere Rettungsfahrzeuge sowie die Rettungsleitung wurden ebenfalls am

Brandort bereitgehalten.

Während des Einsatzes wurde der Bereich großräumig abgesperrt. Die Sperrung wird

bis zum Abschluss der Löscharbeiten, welche noch bis in die späten Abendstunden

andauern werden, aufrechterhalten.

Mannheim: Brand in Kleingartenanlage; ein Verletzter; Brandursache noch unklar; Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots) – Das Feuer, das nach derzeitigem Stand mindestens vier

Gartenhütten in einer Kleingartenanlage auf der Friesenheimer Insel zum Teil

vollständig zerstörte, ist gelöscht. Mehrere Löschzüge der Mannheimer Feuerwehr,

der Wachen Nord, Süd und Mitte sowie die Freiwillige Feuerwehr waren mit einem

Großaufgebot im Einsatz. Ebenfalls mit einer großen Anzahl an Notärzten und

Sanitätern waren die Rettungskräfte schnell vor Ort. Die Polizei war mit elf

Streifen zur Absperrung der Zufahrtswege sowie mit einem Polizeihubschrauber im

Einsatz. Ein Besitzer einer Gartenhütte wurde mit Verletzungen in eine Klinik

eingeliefert. Über die Art und Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt.

Die Brandursache ist nach wie vor unklar.

Mannheim-Friesenheimer Insel: Mehrere Gartenhäuser in Kleingartenanlage in Brand – Löscharbeiten im Gange – Pressemeldung Nr. 1

Mannheim-Friesenheimer Insel (ots) – Derzeit stehen mehrere Gartenhäuser in der

Kleingartenanlage auf der Friesenheimer Insel in Brand. Kurz vor 15 Uhr wurden

Polizei und Feuerwehr wegen des Brands mehrerer Gartenhäuser in den Kleingärten

im Bereich Weidenweg/Einsteinstraße alarmiert. Die Zufahrt zur Kleingartenanlage

ist derzeit gesperrt. Feuerehr, Rettungskdienst und Polizei sind im Einsatz. Die

Löscharbeiten dauern derzeit noch an.

Mannheim-Neckarstadt: Feuerwehr löscht Flächenbrand

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Montagnachmittag gegen 17.10 Uhr wurde ein

Flächenbrand im Bereich der Neckarwiese unterhalb der Inselstraße gemeldet.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Heuballen aus bislang unbekannter Ursache

in Brand geraten. Die Neckarwiese war größtenteils mit frisch gemähtem Gras bzw.

Heu bedeckt, wodurch sich das Feuer auf einer Fläche von etwa 500 x 30 m schnell

ausbreiten konnte. Die Berufsfeuerwehr Mannheim, die mit 10 Fahrzeugen und 38

Einsatzkräften vor Ort war, hatte den Brand gegen 18.05 Uhr gelöscht. Derzeit

finden noch Nachlöscharbeiten statt. Die Inselstraße ist zwischen

Industriestraße und Kammerschleuse gesperrt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft

sich der Schaden auf ca. 1500.- Euro. Personen wurden nicht verletzt. Im

Zusammenhang mit dem Einsatz wurde ein 31-jähriger Mann festgenommen. Ob dieser

mit dem Brandgeschehen in Verbindung steht ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.