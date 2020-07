Gem. Walldorf: Schwerer Unfall auf A 5; Fahrtrichtung Heidelberg Pressemitteilung Nr. 3

Gem. Walldorf BAB 5 (ots) – Gegen 16:42 Uhr war die Unfallstelle geräumt und der

Verkehr konnte wieder frei gegeben werden. Der Unfallteilnehmer, ein 38-jähriger

Mann wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Er wurde wegen Prellungen und

einem Schock behandelt. Der Sachschaden beträgt ca. 20000 Euro. Die

Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs ist Gegenstand der Ermittlungen die

vom Verkehrsdienst Heidelberg geführt werden.

Eppelheim: Exhibitionist belästigt junge Frau; Fahndung ohne Ergebnis; Zeugen gesucht

Eppelheim (ots) – Eine 22-jährige Frau war am Montagabend, gegen 21.20 Uhr, im

Feldgebiet zwischen dem Lothar-Wiegand-Ring und dem Grenzhöfer Weg spazieren,

als sie ein noch unbekannter Mann ansprach und dabei onanierte.

Die Frau ging weiter in Richtung Lothar-Wiegand-Ring, wobei ihr der Unbekannte

zunächst mit einem silbernen Fahrrad folgte, aber dann ich unbekannte Richtung

weiterfuhr.

Die 22-Jährige verständigte von zuhause aus die Polizei, deren sofort

eingeleitete Fahndung allerdings ohne Ergebnis verlief.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: ca. 20-30 Jahre; ca. 180 cm; schlank;

dunkelhäutig -Schwarzafrikaner-; dunkle Augen. Er sprach Englisch mit Akzent und

war bekleidet mit einer pinken Boxershort, einem T-Shirt und offenbar viel zu

großen Schuhen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Exhibitionisten geben können, werden gebeten, sich

mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier

HD-Süd, Tel.: 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.

Gem. Walldorf: Schwerer Unfall auf A 5; Fahrtrichtung Heidelberg teilweise voll gesperrt!!!; Pressemitteilung Nr. 2

Gem. Walldorf (ots) – Die Vollsperrung nach dem Verkehrsunfall auf der A 5, kurz

nach dem Walldorfer Kreuz in Richtung Frankfurt ist aufgehoben. Der Verkehr wird

über den linken Fahrtreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Nach den ersten Erkenntnissen hatte sich ein Auto aus unbekannter Ursache

überschlagen. Dessen Fahrer wurde Mannheimverletzt mit einem Rettungswagen in

eine Klinik gebracht. Über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt.

Der Rückstau beträgt mehrere Kilometer.

Auf der Gegenfahrbahn in Richtung Karlsruhe kommt es in Höhe der Unfallstelle zu

einem Stau von rund zwei Kilometern Länge durch Gaffer.

Gem. Walldorf: Schwerer Unfall auf A 5, Vollsperrung; Pressemitteilung Nr. 1

Gem. Walldorf (ots) – Wegen eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am

Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, auf der A 5, Fahrtrichtung Karlsruhe, kurz

vor dem Walldorfer Kreuz ereignete, ist die Autobahn derzeit voll gesperrt.

Über den Unfallhergang und die Anzahl der beteiligten Fahrzeuge sowie verletzten

Personen liegen noch keine Informationen vor.

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiges Fahrrad gestohlen

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein unbekannter Täter hat am Dienstagmorgen

ein Rennrad entwendet. Das Rad im Wert von mehreren tausend Euro war vor dem

WieTalBad in der Straße Am Schwimmbad abgestellt worden. In der Zeit zwischen

09:00 Uhr und 09:45 Uhr entwendete der Täter das mit einem Schloss gesicherte

matt schwarze Fahrrad. Sowohl das Gestell, der Lenker, Sattel, Satteltasche und

Griffe sind komplett schwarz. In einem dunklen grau ist der Schriftzug „Canyon“

am oberen Teil des Rahmens zu erkennen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter

Telefon: 06222-57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer / Zeugen gesucht!

Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Das Polizeirevier Weinheim sucht Zeugen

eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen gegen 07:45 Uhr im

Verkehrskreisel auf der B 3 zwischen Laudenbach und Hemsbach ereignet hat. Ein

56-jähriger Mann fuhr mit seinem Roller von Laudenbach kommend in den

Verkehrskreisel zur Weiterfahrt nach Hemsbach ein, als ihm ein 30-Jähriger, der

mit seinem Mazda von der Südspange kam, die Vorfahrt nahm. Nach der Kollision

stürzte der 56-Jährige und musste durch den Rettungsdienst mit leichten

Verletzungen behandelt werden. Zeugen werden gebeten ihre Hinweise unter der

Rufnummer 06201/1003-0 mitzuteilen.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht / Zeugen gesucht!

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Das Polizeirevier Wiesloch sucht Zeugen

einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstag in der Zeit von 18:50 Uhr bis

19:55 Uhr in der Straße „Am Schwimmbad“ ereignet hat. Der Halter eines Audi

befand sich in diesem Zeitraum beim Einkaufen in einem dortigen Baumarkt und

einem Lebensmittelmarkt, sodass die Parkplätze beider Märkte als Tatörtlichkeit

in Betracht kommen. Der Audi wurde im hinteren rechten Bereich, vermutlich von

einem roten Fahrzeug, gestreift und dadurch beschädigt. Der Sachschaden beläuft

sich auf etwa 2.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wiesloch unter der Rufnummer 06222/5709-0

entgegen.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten

Fahrzeugen ereignete sich am Montagabend im Stadtteil Schwetzingerstadt. Ein

47-jähriger Mann war gegen 18 Uhr mit seinem Nissan auf der Möhlstraße in

Richtung Planetarium unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Schlachthofstraße

musste er verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 57-jähriger VW-Fahrer

konnte noch rechtzeitig bremsen. Eine dahinter fahrende 43-Jährige fuhr in der

weiteren Folge mit ihrem Opel Corsa auf den VW auf und schob diesen gegen den

Nissan. Der Opel Corsa war so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit

war und abgeschleppt werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund

6.000 Euro.

Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt genommen und Unfall verursacht

Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein Verkehrsunfall mit rund 4.000 Euro

Sachschaden ereignete sich am Montagabend auf der K 4229 bei Laudenbach. Ein

57-jähriger Mann war gegen 20.30 Uhr mit seinem 3er BMW auf der Straße „Im

Kisselfließ“ in Richtung K 4229 (Südspange) unterwegs. An der Einmündung zur K

4229 missachtete er die mit Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt eines 21-jährigen

Audi-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von

rund 4.000 Euro. Der Audi war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden

musste.

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Serie von Autoaufbrüchen setzt sich fort – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Die Serie von Autoaufbrüchen im Bammentaler Ortsteil Reilsheim

setzte sich in der Nacht von Sonntag auf Montag fort. Am Montagmorgen mussten

mehrere Anwohner des Paul-Lincke-Wegs feststellen, dass in ihre vor den

jeweiligen Wohnanwesen abgestellten Fahrzeuge eingebrochen wurde. Sämtliche

Fahrzeuge wurden durchwühlt, ob jedoch etwas entwendet wurde, ist noch nicht

abschließend geklärt.

Ein Tatzusammenhang mit weiteren gleichgelagerten Fällen am Wochenende ist

aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe anzunehmen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Streunender Hund greift Joggerin mit ihrem Hund an und wird von der Polizei erschossen

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagmorgen, kurz nach 7 Uhr, wurde

eine 52-jährige Joggerin mit ihrem Jack-Russel Terrier auf einem Feldweg im

Bereich zwischen Schwabenheimer Straße und Randstraße von einem aggressiven

freilaufenden Schäferhund angegriffen. Die Frau nahm ihren Hund zum Schutz auf

den Arm, was dazu führte, dass der Schäferhund an der Frau mehrfach hochsprang

und den Jack-Russel Terrier biss. Eine zufällig vorbeifahrende

Streifenwagenbesatzung erkannte die Situation und eilte der Frau zur Hilfe. Dazu

setzten die Beamten zunächst Pfefferspray gegen den Schäferhund ein, was jedoch

keine Wirkung zeigte. Da der Hund seine Angriffe ungehindert fortsetzte, machten

die Beamten schließlich von der Schusswaffe Gebrauch und erschossen das Tier.

Die Frau erlitt mehrere Schürf- und Kratzwunden. Der Terrier erlitt

Bissverletzungen an den Hinterläufen und der Hüfte. Der Hundehalter ist bekannt.

Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mann in Uniform mit Hakenkreuzbinde im Stadtgebiet unterwegs

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mehrere Zeugen meldeten der Polizei am

Montagmittag, gegen 13 Uhr eine Person, die in Uniform mit Hakenkreuzbinde im

Stadtgebiet Weinheim unterwegs sei. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte die

Person rasch als ein 22-jähriger Mann aus Italien identifiziert werden, der kurz

zuvor aufgrund dringender medizinischer Behandlungsbedürftigkeit in einer Klinik

als vermisst gemeldet worden war. Eine intensive Fahndung im Stadtgebiet verlief

zunächst ergebnislos. Gegen 18 Uhr meldete ein weiterer Zeuge eine Person

gleicher Beschreibung, die im Waldgebiet unterhalb der Burgruine Windeck zwei

Hakenkreuzfahnen aufgehängt hätte und nun mit einem Schwert herumhantieren

würde. Durch eine Polizeistreife konnte der 22-Jährige schließlich in Wald

ausfindig gemacht und widerstandslos festgenommen werden. Er trug eine schwarze

Uniformjacke mit Hakenkreuzarmbinde und eine Schirmmütze. Zudem trug er ein

Schwert und einen Schlagstock bei sich und hatte mehrere Fahnen aufgehängt. Der

Mann wurde zunächst zum Polizeirevier Weinheim gebracht und nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht, so er stationär zur

Behandlung aufgenommen wurde.

Gegen ihn wird nun wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger

Organisationen Waffenbesitzes ermittelt. Die Ermittlungen des Fachdezernats bei

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.