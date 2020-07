Heidelberg-Weststadt: Randalierende Person / Polizei sucht das Opfer einer Körperverletzung

Heidelberg-Weststadt (ots) – Am Freitagmorgen kam es zu einem Vorfall in der

Rohrbacher Straße im Bereich der Shell-Tankstelle, bei dem eine Frau nach

Zeugenangaben von einer psychisch auffälligen und randalierenden Person ins

Gesicht geschlagen worden sein soll. Als eine alarmierte Polizeistreife an der

Örtlichkeit erschien, war die Frau nicht mehr vor Ort. Die randalierende Person

wurde in Gewahrsam genommen und schließlich in eine psychiatrische Einrichtung

eingeliefert.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte bittet darum, dass sich sowohl die weibliche

Person, als auch mögliche weitere Geschädigte unter der Rufnummer 06221/99-1700

melden.

Heidelberg-Wieblingen: Polizeihauptkommissar Martin Seidel neuer Leiter des Polizeipostens Wieblingen

Heidelberg (ots) – Der 43-jährige Polizeihauptkommissar Martin Seidel ist neuer

Leiter des Polizeipostens Heidelberg-Wieblingen. Der Polizeiposten ist

organisatorisch beim Polizeirevier Heidelberg-Süd angegliedert. Der in Leimen

wohnhafte neue Postenführer trat im November 2001 in den Polizeidienst des

Landes Rheinland-Pfalz ein. Nach seiner Ausbildung und dem anschließenden

Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz war

Seidel von 2005 bis 2006 in einer Einsatzhundertschaft in Mainz eingesetzt,

bevor er zur Polizeiinspektion Germersheim versetzt wurde. Im September 2008

wechselte er über den Rhein zum Polizeirevier Heidelberg-Süd. Ab 2010 war er bis

zu seiner jetzigen Verwendung bei der Verkehrspolizei, zuletzt als

Verkehrsgruppenleiter beim Verkehrskommissariat Heidelberg. Unterbrochen wurde

diese Zeit, als er zwischen 2014 und 2016 eine Dienstgruppe beim Polizeirevier

Heidelberg-Nord leitete.

Heidelberg-Emmertsgrund: Sicherheit im Straßenverkehr – Schwerpunkt Drogeneinfluss – Großkontrolle der Polizei

Heidelberg (ots) – Mit einem besonderen Augenmerk auf Alkohol und Drogen im

Straßenverkehr führte das Polizeipräsidium Mannheim am Montagnachmittag

Verkehrskontrollen im Stadtteil Emmertsgrund durch. Bei der großangelegten

stationären Kontrollstelle waren neben den Experten des Verkehrsdienstes auch

Beamte des zuständigen Polizeireviers im Einsatz. Die über 40 Beamten

kontrollierten in der Zeit von 11 Uhr bis 19 Uhr mehr als 137 Fahrzeuge und 183

Personen. Dabei wurden 21 Straftaten und 29 Ordnungswidrigkeiten festgestellt.

Während der Kontrolle kam es lediglich zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.

Drei Fahrer gelangten wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln zur Anzeige, die

bei der Kontrolle aufgefunden wurden. Insgesamt drei Fahrzeuglenker standen

unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, darunter THC und Amphetamin. Ihnen

wurde die Weiterfahrt untersagt. Vier Fahrer waren nicht im Besitz einer

Fahrerlaubnis. Ein Autofahrer wird wegen Urkundenfälschung, im vorliegenden Fall

einer TÜV-Plakette, angezeigt. In einem weiteren Fall wird wegen des Verdachts

auf einen total gefälschten Führerschein ermittelt. Bei drei Fahrzeugen wurde

festgestellt, dass die Betriebserlaubnis durch bspw. technische Veränderungen

erloschen ist – auch diese mussten ihren Weg zu Fuß fortsetzen.

Weitere Ergebnisse:

2 Verdachtsfälle illegaler Aufenthalt/Arbeitsaufnahme

5 Verstöße gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

4 Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz

1 Verstoß wegen Kennzeichenmissbrauch

Insgesamt 21 Ordnungswidrigkeiten, darunter Handynutzung,

Ladungssicherung, Gurtanlagepflicht, Überschreiten des Termins

zur Hauptuntersuchung

Weitere Kontrollen für den gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums

Mannheim zur Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr sind in Planung.

Heidelberg: 23-jähriger Tatverdächtiger nach Messerangriff auf seine 20-jährige Frau festgenommen / Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Heidelberg: (ots) – Am Sonntagnachmittag wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Heidelberg durch das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl gegen einen 23-jährigen

Mann erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am Samstag, kurz nach 18 Uhr,

seine 20-jährige Ehefrau im Streit mit einem Messer schwer verletzt zu haben.

Die zweijährige gemeinsame Tochter wurde ebenfalls verletzt.

Nach jetzigem Kenntnisstand fand der Angriff in einer sozialen Einrichtung im

Stadtteil Rohrbach statt. Der Beschuldigte ist bislang nicht kriminalpolizeilich

in Erscheinung getreten. Es lagen im Vorfeld der Tat keine Anhaltspunkte vor,

die auf eine Gefahr für Mutter und Kind hätten schließen lassen. Sowohl die Frau

als auch ihre Tochter befinden sich zur medizinischen Versorgung in einer

Klinik. Lebensgefahr besteht nicht mehr.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Dezernats für

Kapitalverbrechen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Heidelberg: Arbeiter bei Unfall auf Baustelle schwer verletzt

Heidelberg (ots) – Am Dienstagvormittag, kurz vor 11 Uhr, wurde ein 19-jähriger

Mann bei einem Arbeitsunfall vor einem Anwesen im Schlosswolfsbrunnenweg schwer

verletzt. Er war gerade mit Arbeiten an einer Steinmauer beschäftigt, die

plötzlich einstürzte und den jungen Mann zum Teil unter sich begrub. Nach seiner

notärztlichen Behandlung wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik

gebracht. Nach derzeitigen Informationen besteht keine Lebensgefahr. Das

Gewerbeamt der Stadt Heidelberg wurde verständigt. Die Berufsfeuerwehr

Heidelberg war im Einsatz. Der Schlosswolfsbrunnenweg war zwischen Molkenkurweg

und Elisabethenweg für rund eine halbe Stunde bis gegen 11.30 Uhr gesperrt. Die

Ermittlungen des Polizeirevier Heidelberg-Mitte dauern an.