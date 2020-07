Polizei Rheinland-Pfalz und Landesverwaltung starten neuen Bachelorstudiengang „Angewandte Informatik (öffentlicher Dienst)“ mit der Hochschule Mainz

Rheinland-Pfalz (ots) – Mit der Entwicklung des kombinierten Studiengangs

„Angewandte Informatik B.Sc. (öffentlicher Dienst)“ hat die Polizei

Rheinland-Pfalz gemeinsam mit der Landesverwaltung einen zusätzlichen

attraktiven und krisensicheren Karriereweg geschaffen. Der Studiengang verbindet

ein Bachelorstudium mit der abwechslungsreichen Laufbahnausbildung des

technischen Dienstes.

Der Studiengang wird in Kooperation zwischen dem Ministerium des Innern und für

Sport, der Hochschule Mainz, des Landesbetriebs Daten und Informationen, der

Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz, dem Polizeipräsidium Mainz, dem

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik sowie dem Landeskriminalamt

Rheinland-Pfalz realisiert.

Die Behörden sind zunächst Einstellungsbehörde und Ausbildungsstelle für die

angehenden Informatiker*innen. Sie bilden die jungen Leute aus und übernehmen

sie in ein Beamtenverhältnis.

Die Polizei Rheinland-Pfalz und der Landesbetrieb Daten und Information (LDI)

sind tragende Säulen der Sicherheitsarchitektur, die mit hervorragend

ausgebildeten und hochmotivierten Mitarbeiterinnen tagtäglich für die

Sicherheit der Bürgerinnen des Landes Rheinland-Pfalz einstehen. Gerade in

Zeiten der Digitalisierung muss die Landesverwaltung, ganz besonders die Polizei

und der LDI, auf ausgefeilte technische Mittel zurückgreifen können, um aktuelle

und künftige Aufgaben effektiv bewältigen zu können.

Während das Studium an der Hochschule Mainz absolviert wird, findet die Praxis

in den Polizeibehörden statt.

Als staatlicher Arbeitgeber bietet die Polizei nicht nur die Möglichkeit, an

zahlreichen und innovativen IT-Herausforderungen aktiv mitzuwirken, sondern auch

eine krisensichere berufliche Zukunft.

Durch die Kombination von hochschulischer und berufspraktischer Ausbildung

kommen die Studierenden nicht nur in den Genuss eines „Studiums mit Gehalt“. Sie

haben auch den Vorteil, dass Sie bereits während des Studiums den zukünftigen

Arbeitgeber, Ihre Kolleginnen und wesentliche Arbeitsabläufe kennenlernen.

Studierende schließen die Ausbildung als Informatikerin der öffentlichen

Verwaltung / Public Informatics ab und erhalten mit erfolgreichem Studium den

akademischen Grad „Bachelor of Science“ (B.Sc.)

Wer sich bewerben möchte, sollte sich beeilen, denn die aktuelle Bewerberfrist

endet bereits am 22.07.2020.

Informationen zum Berufsbild der Informatiker*in der öffentlichen Verwaltung /

Public Informatics sind im Karriereportal der Landesregierung unter

www.karriere.rlp.de hinterlegt. Das kombinierte Studium „Angewandte Informatik

B.Sc. (öffentlicher Dienst) ist auf der Internetseite der Hochschule Mainz unter

www.hs-mainz.de zu finden.

Hinweise zur Bewerbung und weiterführende Informationen zur Ausbildung finden

Sie auf den Internetseiten der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz unter

www.polizei.rlp.de/de/karriere/. Dort, sowie auch auf dem Instagramkanal der

Polizei Rheinland-Pfalz (@polizei.rheinlandpfalz), ist der Link zur

Onlinebewerbung hinterlegt.

Polizeiauto zerkratzt

Otterbach (ots) – Ein 82-Jähriger wird verdächtigt, am Montagabend während einer

Unfallaufnahme einen Funkstreifenwagen der Polizei zerkratzt zu haben. Der am

Unfall unbeteiligte Senior konnte von einem Beamten dabei beobachtet werden, wie

er sich an dem Polizeiauto zu schaffen machte. Vermutlich mit einem kleinen

Taschenmesser zerkratze der Renter den Fahrzeuglack. Als die Polizisten den

82-Jährigen ansprachen, wurde er aggressiv. Der Mann musste gefesselt werden.

Weil durch den psychisch auffälligen Mann eine Gefährdung für sich selbst und

andere nicht auszuschließen war, wurde er in eine Klinik gebracht. |erf

Hecke brennt

Kaiserslautern (ots) – In der Schreberstraße brannte am Montagabend eine Hecke

auf rund acht Metern Länge. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Brandursache

ist nicht geklärt. Die Schadenhöhe lässt sich aktuell nicht beziffern. Zeugen,

die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Essen im Backofen vergessen

Kaiserslautern (ots) – Ein 46-Jähriger hat sein Essen im Backofen vergessen und

damit den Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Die

Einsatzkräfte rückten am späten Montagnachmittag in die Eisenbahnstraße aus,

weil dort Brandgeruch wahrzunehmen war. Zeugen hatten den Notruf gewählt. Die

Wehrleute lüfteten die verrauchte Wohnung. Schaden ist nicht entstanden.

Verletzt wurde niemand. |erf

Müllcontainer abgebrannt

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein Abfallbehälter ist am Montagmorgen in der

Diemersteiner Straße abgebrannt. Ein Anwohner hatte Asche entsorgt.

Offensichtlich war sie nicht vollständig erkaltet und es befand sich noch Glut

darunter. Der Müllcontainer fing Feuer. Durch den Brand wurde der Behälter

völlig zerstört. Weiterer Sachschaden ist nicht entstanden. Das Feuer löschte

der Anwohner selbst. |erf

Verdächtige im Garten

Kaiserslautern (ots) – Plötzlich standen zwei Männer im Garten und fragten in

englischer Sprache nach Herrn Krause.

Ein Anwohner in der Straße Im Grübentälchen hatte am Wochenende eine rätselhafte

Begegnung. Zwei Unbekannte waren am Samstag auf einmal in seinem Garten

aufgetaucht. Weil es keinen Herrn Krause an der Adresse gibt, stiegen die Männer

in einen schwarzen Kleinwagen ein und fuhren weg. Im Auto wartete ein dritter

Mann. An dem Fahrzeug waren französische Kennzeichen montiert. Die beiden Männer

im Garten könnten etwa 20 bis 25 Jahre alt sein. Sie sind circa 1,76 Meter und

1,80 Meter groß und schlank. Einer von ihnen hat dunkle, gelockte Haare und

markant vorstehende Zähne. Er trug ein schwarzes Hemd mit weißem Muster. Was die

Männer im Schilde führten ist nicht bekannt. |erf

Fake-Shop: E-Bike bestellt

Kaiserslautern (ots) – Rund 2.200 Euro hat ein 61-Jähriger für ein E-Bike

bezahlt, das Elektrorad aber nie erhalten. Der Mann ist im Internet auf einen

mutmaßlichen Fake-Shop hereingefallen.

Ende Juni bestellte der 61-Jährige auf einer Internetseite ein Elektrofahrrad.

Er überwies dem vermeintlichen Online-Händler rund 2.200 Euro auf ein Konto nach

Spanien. Dann wartete der Käufer auf sein neues E-Bike. Das Fahrrad wurde

allerdings nicht geliefert. Eine Reklamation beim Online-Händler – nicht

möglich: Der Shop ist im Internet nicht mehr aufrufbar. Der 61-Jährige ist auf

mutmaßliche Betrüger hereingefallen, die einen sogenannten Fake-Shop betrieben.

Gefälschte Internet-Verkaufsplattformen, sind auf den ersten Blick schwer zu

erkennen. Mit professionellen Produktbildern, einem Impressum und Allgemeinen

Geschäftsbedingungen wirken sie seriös und lassen beim Käufer kaum Zweifel an

ihrer Echtheit aufkommen. Fake-Shops locken mit günstigen Preisen. Hat der Kunde

angebissen und Ware bestellt, wird er oftmals wegen Lieferengpässen vertröstet.

Am Ende bekommt der Käufer nichts oder nur minderwertige Ware zu einem

ungerechtfertigt hohen Preis geliefert. Die Betrüger verlangen meistens

Vorkasse. Das Geld ist weg.

Deshalb: Bevor Sie bei einem vermeintlichen Online-Schnäppchen zuschlagen,

vergleichen Sie die Preise! Ist das Angebot realistisch? Geben Sie den Namen des

Online-Shops in eine Suchmaschine ein und suchen Sie nach Erfahrungsberichten

anderer Käufer. Ein Blick auf die Seiten von Verbraucherzentralen kann auch

helfen, betrügerische seiten zu erkennen. Zahlen Sie nicht per Vorkasse, also

nicht per Überweisung, Kreditkarte oder Zahlungsdiensten. Nutzen Sie sichere

Zahlungswege, beispielsweise den Kauf auf Rechnung. Haben Sie Zweifel: Finger

weg! Kaufen Sie das gewünschte Produkt am besten beim Händler Ihres Vertrauens.

Falls Sie Opfer von Betrügern geworden sind und bereits bezahlt haben, nehmen

Sie sofort Kontakt mit Ihrer Bank oder dem Zahlungsdienstleister auf.

Möglicherweise lässt sich der Geldtransfer noch stoppen. Sichern Sie alle

Belege, eMails und Rechnungen und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Bringen

Sie die gesicherten Unterlagen mit. Auch wenn die strafrechtliche Verfolgung von

Tätern schwierig ist, weil die Betrüger aus dem Ausland agieren, sollten Sie

sich nicht von einer Anzeige abbringen lassen. Nur dann können Löschungen von

Fake-Shops konsequent vorangetrieben werden. |erf

Ohne Führerschein unterwegs

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Dienstag hat die Polizei in der

Merkurstraße eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei wurde der Fahrer eines

Opels angehalten. Seinen Führerschein konnte er nicht vorzeigen. Der 31-Jährige

gab an, dass er ihn verloren habe. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass

der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Beamten stellten die Fahrzeugpapiere und die Autoschlüssel sicher. Auf den

31-jährigen Fahrer kommt eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Auch gegen die Halterin des Pkw wird ermittelt. Sie steht im Verdacht, dass sie

dem Beschuldigten ihr Auto überlassen hat, obwohl sie wusste, dass er nicht in

Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Fünfjähriger geht auf Tour

Kaiserslautern (ots) – Unbemerkt hat sich am frühen Sonntagabend ein fünf Jahre

alter Junge von zu Hause weggeschlichen. Er machte mit seinem Laufrad einen

Ausflug in die Umgebung.

Einem Restaurantbesitzer fiel das Kind auf, das alleine auf dem Bürgersteig

unterwegs war. Er kümmerte sich um den Jungen und informierte die Polizei.

Die Beamten machten die Mutter ausfindig und informierten sie über die Aktion

ihres Sprösslings.

Die 25-Jährige konnte den Ausflügler wieder wohlbehalten in Empfang nehmen. |mhm