Nachläufer umgekippt (siehe Foto)

Edesheim (ots) – In der Leonhard-Eckel-Siedlung blieb Montagmorgen 06.07.2020 gegen 07 Uhr, ein Winzer mit seinem Schmalspurschlepper und einem mitgeführten Pflanzenschutznachläufer aufgrund eines Fahrfehlers, an einem Verkehrszeichen hängen. Dabei kippte der Nachläufer um und musste mit einem Kran aufgerichtet werden.

Mit einem Abschleppdienst wurde er verladen und abtransportiert. Die Schadenshöhe liegt bei über 3.000 Euro.

LKW-Reifen von Betriebsgelände entwendet

Annweiler (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 04.07.2020 bis zum 06.07.2020 Zutritt zu dem Gelände eines Reifenhandels in der Landauer Straße in Annweiler. Sie schnitten den dortigen Zaun ein und entwendeten mehrere neuwertige LKW-Reifen im Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Betrages.

Es ist davon auszugehen, dass die Diebe zum Abtransport der schweren Reifen ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter 06346/964619 in Verbindung zu setzen.

Geschwindigkeitskontrollen

Ilbesheim/Herxheim (ots) – 30 Verstöße gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit stellten Beamte der Polizei Landau am Montag bei Geschwindigkeitskontrollen in Herxheim und Ilbesheim fest. In der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 10.10 Uhr wurde die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h in der Straße Am Kleinwald in Herxheim überwacht.

12 Autofahrer waren hier zu schnell unterwegs, der Schnellste wurde mit einer Geschwindigkeit von 74 km/h gemessen. 18 Verstöße gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70km/h wurden bei der Geschwindigkeitskontrolle auf der L 509 bei Ilbesheim in Fahrtrichtung Landau registriert. Der Spitzenreiter war mit 88 km/h unterwegs.