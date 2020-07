Darmstadt

Südhessen/Kreis Bergstraße: Kontrolle des Sonntagsfahrverbots für Brummifahrer

Südhessen/Kreis Bergstraße (ots) – Am Sonntagmittag 05.07.2020 überwachten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen auf der A 5 und der A 67, insbesondere im Bereich Bergstraße, das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen.

Die Ordnungshüter stoppten hierbei insgesamt sieben Fahrer, die sich nicht an das Fahrverbot hielten und auch keine Ausnahmegenehmigung vorweisen konnten. Die Weiterfahrt wurde jeweils bis 22.00 Uhr von der Polizei untersagt. Auf die Kontrollierten kommen nun Bußgelder zu.

Auf der A 67 bei Einhausen kontrollierte die Polizei einen 29 Jahre alten Sattelzug-Fahrer aus Osteuropa, der neben dem Sonntagsfahrverbot auch gegen geltende internationale Transportbestimmungen verstoßen hatte und bei dem die Beamten zudem Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht feststellten. Es wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1500 Euro fällig.

Der Fahrer und der Transportunternehmer erhalten entsprechende Anzeigen.

Ein Sattelzug aus Südeuropa, der auf der A 67 bei Lorsch gestoppt wurde, beförderte Luftfracht.

Die von den beiden Fahrern vorgelegte Ausnahmegenehmigung für das Sonntagsfahrverbot war

bereits seit über einem Jahr abgelaufen.

In diesem Fall waren im Rahmen des Verfallverfahrens an Ort und Stelle 3.000 Euro fällig.

Groß-Gerau

Mit Alkohol und ohne Führerschein auf dem Quad

Rüsselsheim (ots) – Einen 41-jährigen Quadfahrer stoppten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim in der Nacht zum Dienstag 07.07.2020 gegen 01.30 Uhr, in der Georg-Treber-Straße.

Gegenüber den Ordnungshütern gab der Mann an, dass er keinen Führerschein hat und räumte auch den vorherigen Konsum von Alkohol ein. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 1,88 Promille an. Der 41-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Den Quadfahrer erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Sonnenstudio überfallen

Nauheim (ots) – Am frühen Montagabend 06.07.2020 wurde ein Sonnenstudio in der Straße “Am Schafsteg” in Nauheim überfallen. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat eine mit heller Maske/Sturmhaube bekleidete männliche Person um 20.50 Uhr das Studio und verlangte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld.

Nachdem die 32-jährige Angestellte dieser Aufforderung nicht sofort nachkam, griff der Ganove selbst in die Kasse und entnahm von dort Bargeld in Höher von etwas mehr als einhundert Euro! Im Anschluss flüchtete der Räuber in grobe Richtung Einkaufszentrum/ Rüsselsheimer Straße.

Bei dem Täter soll es sich der Stimme nach um eine jüngere Person gehandelt haben. Der Flüchtige trug zum Tatzeitpunkt schwarze Kleidung und eine schwarze Base-Cap. Bei dem Messer könnte es sich um ein handelsübliches Küchenmesser mit ca. 25 cm Klingenlänge gehandelt haben.

Eine Fahndung verlief bisher ohne Erfolg, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort übernommen.

Kreis Bergstraße

Hohe Nachfrage bei Fahrradcodierung – Polizei bietet zusätzliche Termine an

Viernheim (ots) – Wegen der hohen Nachfrage bietet die Polizei in der Kettelerstraße 6a in Viernheim weitere Termine für die Fahrradcodierung an:

Freitag, 24.07.2020

Freitag, 28.08.2020

Freitag, 11.09.2020

jeweils in der Zeit von 7 Uhr bis 12.30 Uhr.

Interessierte sollten sich die neuen Termine nicht nur vormerken, sondern schnell zum Hörer greifen. Erfahrungsgemäß sind freie Plätze schnell besetzt. Eine telefonische Voranmeldung ist werktags von 8 Uhr bis 15 Uhr unter der Rufnummer 06204 / 9377-110 möglich.

Bringen Sie zu den Terminen bitte einen Eigentumsnachweis, wie etwa einen Kaufbeleg und Ihren Personalausweis mit. Bei E-Bikes den Schlüssel für den Akku nicht vergessen!

Stein durchschlägt Scheibe der Straßenbahn Linie 5

Viernheim (ots) – Nur widerwillig sind am Dienstag 07.07.2020 zwei junge Männer ihrer Mund-Nasen-Bedeckungspflicht in der Straßenbahn der Linie 5 nachgekommen. Wohl aus Ärger, dass sie vom Straßenbahnführer darauf angesprochen worden waren, haben sie im Nachhinein eine Fensterscheibe beschädigt.

Die Sachbeschädigung passierte an der Haltestelle Kappellenberg in der Heidelberger Straße, nachdem die jungen Täter die Bahn gegen 0.25 Uhr verlassen hatten und einen Stein gegen die weiterfahrende Straßenbahn warfen. Das Wurfgeschoß durchschlug eine Scheibe.

Der Sachschaden ist etwa 1.000 Euro hoch.

Von den Gesuchten ist lediglich bekannt, dass einer von ihnen blonde Haare hat. Sein Begleiter trug schwarze Kleidung und eine schwarze Basecap.

Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise zu den zwei jungen Männern, die bis zu 1,80 Meter groß sind, geben kann, meldet sich bitte bei den Ermittlern (DEG) in Viernheim. Telefon: 06204 / 93770.

Odenwaldkreis

Bad König/Momart: Messwagen in Momart beschädigt – Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

(ots) – Um die Windgeschwindigkeit in verschiedenen Höhen messen zu können, steht seit geraumer Zeit ein mobiler Messwagen auf dem Feld in der Verlängerung des Sportplatzes in der “Hohe Straße” in Momart. Nachdem am letzten Samstag (4.7.) das Funksignal abbrach, wurde festgestellt, dass die Kabel der Solarpaneele mutwillig durchtrennt waren. Am 6. Juni wurden erstmals Schäden an dem Messwagen festgestellt. Die Sendeantenne war gestohlen sowie Kabelverbindungen durchschnitten. Der bisherige Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.300 Euro.

Die Polizei (DEG) in Erbach sucht Spaziergänger, Freizeitsportler oder Gassigeher als Zeugen, die an dem letzten Samstag zwischen 9 Uhr und 9.35 Uhr, den Weg nach Vielbrunn oder Weitengesäß genutzt haben und Personen im Bereich des mobilen Messwagens gesehen haben.

Alle Hinweise werden unter der Rufnummer 06062 / 9530 entgegengenommen.

