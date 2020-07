Aktueller Warnhinweis – Falsche Polizeibeamte erneut aktiv

Angelburg/Münchausen/Cölbe/Wetter-Amönau (ots) – Die Betrüger geben einfach keine Ruhe und die Welle der Anrufe ebbt einfach nicht ab. Bereits am Montagnachmittag 06.07.2020 und am Abend registrierte die Polizei in Angelburg, Cölbe und Münchhausen erneute Anrufe der falschen Beamten.

Seit Dienstagvormittag 07.07.2020 gegen 10.20 Uhr, sind die Betrüger erneut aktiv und wählen Telefonanschlüsse in Angelburg und Münchhausen an. Bisher kam es zu keinem Schadenseintritt. Alle ausgesuchten Opfer kannten die Masche bereits und legten sofort auf ! Das Vorgehen der Täter ist eigentlich immer ähnlich, wobei die ausgedachten Geschichten in Nuancen anders ausgestaltet werden.

Momentan melden sich wieder angebliche Kriminalbeamte, die vor festgenommen Einbrechern warnen und suggerieren wollen, dass das Eigentum in den eigenen vier Wänden oder auf der Bank nicht mehr sicher sei. Lassen Sie sich nicht auf das perfide Spiel ein und nehmen Sie über die Notrufnummer 110 sofort Kontakt mit der Polizei auf.

Nur wer die Masche der Betrüger kennt, kann sich davor schützen, Opfer dieser Betrüger zu werden.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! -Seien Sie wachsam, misstrauisch und besprechen sich mit einer Vertrauensperson, bevor Sie überhaupt an eine Abhebung von Bargeld oder Überweisung denken oder das daheim gelagerte Geld an Fremde aushändigen!

Geben Sie niemals vertrauliche Informationen preis. Behörden und seriöse Unternehmen agieren nicht in dieser Form und fragen niemals am Telefon nach sensiblen Daten.

Rufen Sie zurück. Verwenden Sie dabei aber niemals Rufnummern, die man Ihnen mitteilt oder die sie auf dem Display sehen (die könnten gefälscht sein), sondern immer nur die selbst herausgesuchten Telefonnummern. Wählen Sie bewusst neu! Benutzen Sie nicht die Rückruftaste!

Wählen Sie die Notrufnummer 110 oder die Festnetznummer der zuständigen Polizei, die Sie im Telefonbuch oder über das Internet ermitteln können.

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B.

zu den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden

Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter www.polizei.hessen.de/Prävention

Geben Sie diese Hinweise mit der Bitte um Weiterverbreitung weiter. Informieren Sie Freunde, Bekannte, Verwandte. “Informieren und instruieren Sie potentielle Opfer, meist ältere Menschen,

wie sie sich bei einem solchen Anruf verhalten sollen!”

