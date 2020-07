Reiterin und Pferd bei Unfall verstorben

Eschenburg-Eiershausen (ots) – Dienstagmittag 07.07.2020 ritt eine 60-jährige Reiterin auf ihrem Pferd den Feldweg von der Straße “Zur Steinhardt” in Richtung Reithalle. Nach derzeitigem Ermittlungsstand rutschte das Pferd um 12:10 Uhr auf dem unbefestigten Boden aus. Das Tier kippte zur Seite um und fiel auf die aus einem Eschenburger Ortsteil stammende Reiterin. Die 60-jährige Eschenburgerin und das Pferd verstarben an der Unfallstelle. Polizei, Rettungskräfte und ein Notarzt waren im Einsatz.

Haiger und Dillenburg – Kontrollen in Spielotheken

(ots) – Dillenburger Polizisten kontrollierten in der vergangenen Woche 28.06.2020 – 07.07.2020 mehrere Spielotheken im Stadtbereich Haiger und Dillenburg. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag auf der Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen und der Überwachung des Brandschutzes.

In einer Spielhalle fehlten die vorgeschriebenen Prüfplaketten an einem Feuerlöscher. In einer weiteren Spielothek stellten die Ordnungshüter fest, dass die Notausgangstür verschlossen war. Hier kommt auf den Besitzer eine Strafanzeige wegen Beeinträchtigungen von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln zu. Der Mitarbeiter dieser Gaststätte bediente die Gäste ohne die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung. Ein nach den Corona-Bestimmungen vorgeschriebenes Buch zur Eintragung der Personalien der anwesenden Gäste war nur lückenhaft aufgefüllt.

Ordnungswidrigkeitsanzeigen nach dem Infektionsgesetz leiteten die Beamten ein. Verstöße gegen die Jugendschutzbestimmungen stellten die Polizisten keine fest.

Bischoffen/ B255 – Zweiradkontrollen und Geschwindigkeitsmessungen

Am vergangenen Samstag (04.07.2020) kontrollierten Polizisten des regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill auf der “Zollbuche” und am “Aartalsee”. Zwischen 13:00 Uhr und 17:30 Uhr überprüften die Ordnungshüter 61 Zweiräder und ein Quad. Zwei Motorradfahrer und der Quadfahrer müssen ihre Fahrzeuge beim TÜV vorführen, da bei den Standgeräuschmessungen der dB-Wert jeweils zu hoch war. Offenbar hatten die Fahrer die Abgasanlagen nicht absichtlich verändert, so dass die Betriebserlaubnis nicht erlosch. Trotzdem werden die Fahrer die Anlagen umrüsten müssen. Am Sonntag (05.07.2020) kontrollierten die Beamten die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge auf der Bundesstraße 255. 495 Fahrzeuge durchfuhren die Kontrollstelle zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr. 13 Fahrzeuge überschritten die Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h um mehr als 21km/h. Auf 5 Fahrer kommt sogar ein Fahrverbot hinzu. Spitzenreiter des Tages war ein Autofahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis, der mit 141 Km/h gemessen wurde und ein Motorradfahrer, der die Kontrollstelle mit 159 km/h passierte. Weiterhin blitzten die Polizisten 12 Fahrer, die die Geschwindigkeit um bis zu 21 km/h überschritten. Auf sie kommt nun ein Bußgeld zu.

Hüttenberg-Hörnsheim: in Garage eingebrochen

Ungebetene Gäste brachen das Schloss einer Garage in der Straße “Lange Fören” auf und drangen in die Garage ein. Zwischen Samstag (04.07.2020), 19:00 Uhr und Montag (06.07.2020), 10:00 Uhr stahlen die dreisten Diebe insgesamt drei Arbeitsgeräte der Marke Stihl, eine Schubkarre und eine Benzinmotorsäge. Den Schaden beziffert die Polizei mit 2.500 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Aktueller Warnhinweis – Falsche Polizeibeamte erneut aktiv

Haiger, Eschenburg, Dillenburg, Herborn, Wetzlar (ots) – Die Betrüger geben einfach keine Ruhe und die Welle der Anrufe ebbt einfach nicht ab. Seit Dienstagvormittag 07.07.2020 10 Uhr, sind die Betrüger erneut aktiv und wählen Telefonanschlüsse in den Gemeinden und Städten des Lahn-Dill-Kreisesan. Bisher kam es zu keinem Schadenseintritt. Alle ausgesuchten Opfer kannten die Masche bereits und legten sofort auf!

Das Vorgehen der Täter ist eigentlich immer ähnlich, wobei die ausgedachten Geschichten in Nuancen anders ausgestaltet werden. Momentan melden sich wieder angebliche Kriminalbeamte, die vor festgenommen Einbrechern warnen und suggerieren wollen, dass das Eigentum in den eigenen vier Wänden oder auf der Bank nicht mehr sicher sei. Lassen Sie sich nicht auf das perfide Spiel ein und nehmen Sie über die Notrufnummer 110 sofort Kontakt mit der Polizei auf.

Nur wer die Masche der Betrüger kennt, kann sich davor schützen, Opfer dieser Betrüger zu werden.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! – Seien Sie wachsam, misstrauisch und besprechen sich mit einer Vertrauensperson, bevor Sie überhaupt an eine Abhebung von Bargeld oder Überweisung denken oder das daheim gelagerte Geld an Fremde aushändigen! – Geben Sie niemals vertrauliche Informationen preis. Behörden und seriöse Unternehmen agieren nicht in dieser Form und fragen niemals am Telefon nach sensiblen Daten. – Rufen Sie zurück – Verwenden Sie dabei aber niemals Rufnummern, die man Ihnen mitteilt oder die sie auf dem Display sehen (die könnten gefälscht sein), sondern immer nur die selbst herausgesuchten Telefonnummern. Wählen Sie bewusst neu! Benutzen Sie nicht die Rückruftaste!

Wählen Sie die Notrufnummer 110 oder die Festnetznummer der zuständigen Polizei, die Sie im Telefonbuch oder über das Internet ermitteln können. Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter www.polizei.hessen.de/Prävention

Geben Sie diese Hinweise mit der Bitte um Weiterverbreitung weiter. Informieren Sie Freunde, Bekannte, Verwandte. “Informieren und instruieren Sie potentielle Opfer, meist ältere Menschen, wie sie sich bei einem solchen Anruf verhalten sollen!”

