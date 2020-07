Gießen: Polizeieinsatz am Kugelberg

(ots) – Nach Zeugenhinweisen kam es am frühen Dienstagmorgen 07.07.2020 am Kugelberg zu einem größeren Polizeieinsatz. Die Zeugen hatten gegen 02.30 Uhr der Polizei mitgeteilt, dass ein weißer Minivan mit hoher Geschwindigkeit am Kugelberg stadtauswärts gefahren sei. Auf einem in der Nähe befindlichen Parkplatz konnten mehrere Streifen dann dort 5 Personen und zwei PKW antreffen und kontrollieren.

Es stellte sich heraus, dass einer der PKW offenbar von einem 16 – Jährigen gefahren wurde. Er hatte sich den das Auto offenbar für eine “Spritztour” geliehen. In einem der Fahrzeuge fanden die Beamten geringe Mengen an Drogen sowie eine offenbar entwendete EC-Karte. Die Ermittlungen dauern noch an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Betrügerische Spendensammler unterwegs – Kripo warnt

(ots) – Zur Vorsicht rät die Polizei bei dubiosen Spendensammlern. Aus aktuellem Anlass wendet sich die Gießener Kripo mit mehreren Präventionshinweisen an die Bevölkerung. Die Kripo hatte am Montag 06.07.2020 eine Strafanzeige zum Nachteil eines 74-Jährigen aufgenommen. Der Mann war am Sonntag 07.07.2020 gegen 16 Uhr im Heerweg in Klein-Linden von einem Unbekannten angesprochen worden.

Der Unbekannte teilte dem 74-Jährigen mit, dass er Bargeld für eine Behinderteneinrichtung sammeln würde und zeigte dabei eine Kladde und eine Spendendose.

Bei dem Gespräch lenkte der Täter den Senior offenbar geschickt ab und entwendete aus dessen Brusttasche 150 Euro. Anschließend flüchtete er in Richtung eines Fitnessstudios.

Der Täter soll etwa 175 Zentimeter groß sein und eine schlanke Figur haben. Er trug eine Basecap.

Die Polizei warnt vor fragwürdigen Spendensammlern und gibt folgende Tipps:

a) Lassen Sie sich einen Sammlerausweis zeigen. Dieser ist nur in Verbindung mit einem Personaldokument gültig. b) Lassen Sie sich nicht ablenken; behalten Sie Ihre Wertsachen im Auge. c) Lassen Sie niemals fremde Personen in Ihre Geldbörse fassen. d) Vermeiden Sie jeglichen Körperkontakt. Schaffen Sie räumlichen Abstand. e) Rufen Sie sofort die Polizei an, wenn Sie Opfer oder Zeuge einer Straftat werden.

Gießen: Metalldiebe erfolgreich

Im Oberlachweg haben Unbekannte zwischen Freitag und Montag Metalle und elektrische Bauteile im Wert von etwa 2.000 Euro entwendet. Die Täter hatten dazu mit brachialer Gewalt mehrere Türen des Gebäudes aufgebrochen und danach Teile demontiert. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Hungen: Rasenmäher und Kettensäge weg

Bei Obbornhofen haben Unbekannte zwischen Donnerstag und Samstag aus einer Gartenhütte einen Rasenmäher und eine Kettensäge entwendet. Die Unbekannten hatten einen Zaun beschädigt und anschließend die Tür zur Gartenhütte aufgebrochen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Lollar: Diesel entwendet

Etwa 30 Liter Diesel haben Unbekannte zwischen Samstagmorgen und Montagabend aus einem Tank eins Lasters entwendet. Die Täter brachen den Tankdeckel des LKW, der in der Justus-Kilian-Straße abgestellt war, auf und zapften die Flüssigkeit ab. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Auto zerkratzt

Am Heck wurde ein Peugeot 208 am letzten Wochenende in der Gießener Bismarckstraße beschädigt. Die Unbekannten hatten dort mehrere Kratzer hinterlassen. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Fahndung nach Vandalismus

Nach einem Mann, der zwischen 50 und 55 Jahre alt sein und blonde kurze Haare haben soll, fahndet die Polizei. Der Unbekannte hatte am Samstag, gegen 21.40 Uhr in der Robert-Sommer-Straße offenbar den Außenspiegel eines VW Fox abgetreten. Anschließend flüchtete er in Richtung Kreuzung der Frankfurter Straße.

Der Täter soll eine schlanke Figur haben sowie eine dunkle Joggingjacke sowie einen dunklen Rucksack getragen bzw. mitgeführt haben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Spinne verursacht Unfall

(ots) – Am Montag 06.07.2020 gegen 20.45 Uhr kam es in der Philosophenstraße zu einem Unfall. Ein 14-jähriges Mädchen befuhr mit einem Fahrrad die Gießener Straße in Richtung Alten-Busecker-Straße und bog in die Philosophenstraße ab. Beim Abbiegevorgang verscheuchte die 14-Jährige offenbar eine Spinne von ihrem Lenker und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Citroen.

Dabei stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht in der Fröbelstraße

1.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Renault nach einer Unfallflucht zwischen Donnerstag (02. Juli) 19.45 Uhr und Freitag (03. Juli) 15.40 Uhr in der Fröbelstraße. Der silberne Clio parkte am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 42 als ein Unbekannter das Fahrzeug am linken, hinteren Kotflügel beschädigte. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um seine rechtlichen Pflichten zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Reiskirchen: Vorfahrt missachtet

Am Montag 06.07.2020 gegen 15.20 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Leun mit einem Ford Transit die Hattenröder Straße in Richtung Harbach. Ein 21-jähriger Grünberger in einem Audi fuhr in entgegengesetzter Richtung. Beim Abbiegevorgang des Transitfahrers nach links in die Ringstraße, übersah dieser offenbar den Grünberger. Der 21-Jährige machte eine sofortige Vollbremsung, geriet in die Bankette und stieß mit einem Verkehrsschild zusammen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Reiskirchen: Von der Fahrbahn abgekommen

Zu einem Unfall kam es am Sonntag (05. Juli) gegen 13.30 Uhr zwischen Oppenrod und Fernwald. Ein 35-jähriger Mann aus Pohlheim kam vermutlich aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Leitpfosten zusammen. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Motorradfahrer alkoholisiert unterwegs

Am Montag (06.Juli) gegen 15.20 Uhr kam es in der Hardtallee zu einem Unfall. Ein 55-jähriger Gießener mit einem Motorrad bog offenbar mit hoher Geschwindigkeit von der Rodheimer Straße in die Hardtallee ein. Ein 66-jähriger Busecker wollte von dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf die Hardtallee einbiegen. Dabei sah er den stark beschleunigenden Motorradfahrer und brach den “Abbiegevorgang” ab. Das Fahrzeug des 66-Jährigen stand bereits halb auf der Fahrbahn.

Dieses Hindernis erkannte der Gießener zu spät und kam beim Bremsversuch zu Fall. Er schlitterte samt Motorrad mehrere Meter über den Asphalt und zog sich leichte Verletzungen zu. Es kam nicht zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des Buseckers.

Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Ordnungshüter bemerkten bei dem Motorradfahrer Alkoholgeruch. Er musste mit zur Blutentnahme.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A45/Langgöns: Auffahrunfall

Ein 43-jähriger LKW-Fahrer und ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer befuhren Dienstagnacht (07. Juli) gegen 01.26 Uhr die Autobahn 45 auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Hanau. Der LKW-Fahrer überholte dabei einen anderen LKW, der die rechte Spur befuhr. Als er den Überholvorgang beendet und sich auf dem rechten Fahrstreifen eingeordnet hatte, überholte der 55-jährige Mercedes-Fahrer, setzte sich dann vor den LKW und bremste ab.

Der 43-Jährige fuhr mit seinem LKW auf den Mercedes auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Gießen: LKW verliert Ladung

Am Dienstag (07. Juli) gegen 06.00 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus Hünfeld mit einem LKW und Anhänger die Hangelsteinstraße zwischen Buseck und Gießen. An der Ampel ordnete er sich links ein, um in Richtung Gießen abzubiegen. Vermutlich aufgrund nicht ausreichender Ladungs-Sicherung lösten sich zwei Betonfertigteile auf dem Anhänger und fielen auf die Straße.

Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen