Guxhagen: 3 Männer rauben Jugendlichen am Bahnhof aus – Polizei sucht Zeugen

(ots) – 06.07.2020, 18:30 Uhr – Montagabend wurde auf dem Bahnhof in Guxhagen ein Jugendlicher von 3 Männern ausgeraubt. Ihm wurde die Geldbörse, Bargeld und ein Mobiltelefon gestohlen. Verletzt wurde das Opfer nicht.

Nach eigenen Angaben war das jugendliche Opfer aus Schleswig auf der Zugreise zu Angehörigen. Kurz nachdem der Jugendliche in Guxhagen aus dem Zug stieg, sind 3 unbekannte Männer auf ihn zugekommen und fragten ihn nach einer Zigarette. Als der Jugendliche seine Zigaretten rausgeholt hatte, wurde er von einem Täter festgehalten, während die anderen beiden Täter den Jugendlichen ausraubten. Anschließend sind die 3 Männer in Richtung Bahnhofsausgang Ortsmitte weggegangen.

Gestohlen wurde: Ein Mobiltelefon iPhone X (256 GB), Apple-AirPods mit Lade-Case und eine kleine schwarze Umhänge-Geldbörse der Marke Gucci mit goldenem Gucci-Zeichen und grün-rotem Webstreifen (Wert der Geldbörse ca. 500 Euro). In der Geldbörse befand sich Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Betrag.

Täterbeschreibung:

Alle Personen waren komplett schwarz gekleidet.

Zwei Männer hatten dunkle Haare und ein südländisches Aussehen.

Ein Mann hatte blonde Haare und helle Haut. Er trug einen Pullover auf dem vorne in der Mitte, eine geballte Faust mit einem erhobenen Mittelfinger zu sehen war.

Die Polizei sucht Zeugen des Geschehens. Wer hat den Vorfall am Bahnhof wahrgenommen bzw. in Guxhagen die Personengruppe, insbesondere die Person mit dem auffälligen Pulloveraufdruck gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Homberg: Handtasche im Wert von 1.200 Euro aus Pkw gestohlen

(ots) – 06.07.2020, 13:15 Uhr bis 14:47 Uhr – Montagnachmittag sind unbekannte Täter in Homberg auf dem Parkplatz an der Lichte in einen Pkw eingebrochen und haben eine hochpreisige Handtasche und eine Sonnenbrille im Gesamtwert von ca. 1.500 Euro gestohlen.

Die Fahrzeugbesitzerin hatte ihren Pkw auf dem Parkplatz an der Lichte abgestellt. Nachdem sie vom Joggen zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie fest, dass die Heckscheibe eingeschlagen war, und ihre weiße Handtasche der Marke Louis Vuittone Neverfull aus Rindsleder, ca. 40 x 33 x 19 cm groß, Muster mit Monogrammen und zwei Tragehenkel fehlte. Weiterhin nahmen die Täter eine Sonnenbrille von Gucci, mit silberner Verspiegelung und silbernem Rahmen aus dem Fahrzeug mit.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Wertsachen, wie Handy, Laptop oder Kamera, sowie Bargeld oder andere wertvolle Gegenstände niemals sichtbar im Fahrzeug liegen lassen. Auch das mobile Navigationsgerät sollte nicht zurückgelassen, sondern zusammen mit der Halterung entfernt werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

