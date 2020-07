Korbach: Die Polizei-News

Allendorf-Eder: Brand einer Fertigungshalle

(ots) – Dienstagfrüh gegen 02:45 Uhr wurde der Polizeistation Frankenberg gemeldet, dass auf dem Firmengelände einer Maschinenbaufirma in Allendorf-Eder (OT Battenfeld) die Brandanlage ausgelöst hat. Bei Eintreffen der ersten Funkstreife in der Tulpenstraße konnte diese feststellen, dass eine Fertigungshalle brennt. Am Brandort sind die Feuerwehren der Gemeinden Allendorf, Battenfeld, Rennertehausen, Haine und Frankenberg im Einsatz.

Nach derzeitigem Stand gibt es keine Verletzten, der Brandschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren sechsstelligen Bereich. Zur Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Die Bevölkerung gebeten, die Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Einbruch in Getränkelager – Auto und Einbruchswerkzeug zurück gelassen

Bad Arolsen-Wetterburg (ots) – In der Nacht von Montag 06.07.2020 auf Dienstag 07.06.2020 brachen unbekannte Täter in ein Getränkelager in Bad Arolsen-Wetterburg ein. Während sie wenig Beute machten, mussten sie ein Auto und Einbruchwerkzeug am Tatort zurücklassen, weil sie offensichtlich gestört wurden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Keller einer Gaststätte in der Burgstraße.

Aus dem Keller entwendeten sie mehrere Getränkekisten. Bei ihrem weiteren Vorhaben wurde sie offensichtlich gestört und flüchteten vom Tatort.

Der Einbruch wurde gegen 04.00 Uhr bei der Polizeistation Bad Arolsen gemeldet. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Die Polizisten stellten in der Nähe des Tatortes ein Auto mit Einbruchswerkzeug fest. Neben dem Auto standen mehrere Getränkekisten, die die Täter bereits zum Abtransport bereitgestellt hatten und nun ebenfalls zurücklassen mussten.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter mit dem nun sichergestellten Auto zum Tatort kamen und mit diesem das weitere Diebesgut abtransportieren wollten. Die Ermittlungen zu dem Einbruch in das Getränkelager und zur Herkunft des Autos werden bei der Polizeistation Bad Arolsen geführt. Bei dem sichergestellten Auto handelt es sich um einen schwarzen Mercedes der A-Klasse, Typ 170 CDI, älteres Baujahr, ohne amtliche Kennzeichen (siehe Foto). An dem Auto konnten Spuren von Reparaturarbeiten festgestellt werden.

Die Polizeistation Bad Arolsen ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise zu dem Einbruch und zu dem Nutzer des beschriebenen Mercedes der A-Klasse werden unter der Tel. 05691-97990 entgegengenommen.

