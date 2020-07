Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Unbekannte brechen in Imbiss ein – Polizei sucht Zeugen

Lohfelden (ots) – Zu einem Einbruch in einen Imbiss in der Lohfeldener Otto-Hahn-Straße ist es in der Nacht zum Montag 06.07.2020 gekommen. Zwei unbekannte Täter hatten eine Scheibe eingeschlagen und waren so in das Gebäude eingebrochen. Dort entwendeten sie mehrere Küchengeräte sowie vier Kartons mit Softdrinks und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei sind nun auf der Suche nach Zeugen, die in der Nacht zum Montag im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Durch die Auswertung einer Überwachungskamera lässt sich die Tatzeit recht genau eingrenzen. Demnach hatten zwei männliche Täter Montagnacht gegen 01:40 Uhr agiert. Die Einbrecher schlugen eine Scheibe an dem Imbiss, der sich vor einem Möbelhaus nahe der Crumbacher Straße befindet, ein und verschafften sich so Zutritt. In den Räumlichkeiten öffneten sie gewaltsam eine weitere Tür und begaben sich dort auf ihren Beutezug. Mit ihrem brachialen Vorgehen richteten sie einen Schaden von rund 500 Euro an.

Die aufnehmenden Polizisten des Reviers Ost gehen davon aus, dass die Täter zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug nutzten. Neben den Getränken stahlen die Einbrecher auch zwei Fritteusen, einen Kontaktgrill und einen Wurstbräter.

Anhand der Bilder der Überwachungskamera handelt es sich bei den Einbrechern um zwei Männer im Alter von etwa 22 Jahren, die beide 1,75 bis 1,80 Meter groß waren. Während einer der Täter eine schwarze Jogginghose und einen weißen Pullover trug, war sein Komplize mit einer schwarzen Hose und einem gleichfarbigen Kapuzenpullover bekleidet.

Zeugen, die den ermittelnden Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

