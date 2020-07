Frankfurt: Motorrad wird tatsächlich zum Feuerstuhl

Frankfurt-Nordend (ots)-(hol) – Montagabend 06.07.2020 geriet ein Motorrad nach dem Tanken im Nordend in Brand. Die Tankstelle musste anschließend zunächst ihren Betrieb einstellen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Gegen 19:30 Uhr tankte ein 23-jähriger Frankfurter sein Motorrad an einer Tankstelle in der Friedberger Landstraße. Nachdem er vom Bezahlen zu seinem Motorrad zurückkam und die Zündung betätigte, schossen plötzlich Flammen unter dem Fahrzeug hervor.

Selbst zwei Feuerlöschen und ein Eimer Wasser reichten nicht aus, um das Feuer zu ersticken. Erst der hinzugerufenen Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen.

Das Motorrad brannte vollständig aus. Auch die Zapfsäule und das Dach der Tankstelle wurden durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Die Friedberger Landstraße musste für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt und der zu diesem Zeitpunkt dichte Verkehr umgeleitet werden.

Der Betrieb der Tankstelle wurde bis zu einer abschließenden technischen Überprüfung eingestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Frankfurt-Westend: Brand auf Balkon

Frankfurt-Westend (ots)-(fue) – Rund 35.000 EUR Sachschaden entstanden durch den Brand auf einem Balkon im Reuterweg. Polizeibeamte bemerkten am Montag 06.07.2020 gegen 07.45 Uhr, Rauchwolken von einem Balkon im dritten Stock eines Hauses im Reuterweg. Der sofort verständigten Feuerwehr gelang es, die Flammen schnell zu ersticken. Trotzdem wurden der betroffene Balkon, der Balkon darüber sowie die Hausfassade stark in Mitleidenschaft gezogen.

Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Die Mieter der Wohnung waren während des Brandgeschehens nicht anwesend. Zur Brandursache können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt: Diebisches Duo auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt-Ostend (ots)-(lu) – Montagabend 06.07.2020 nahm die Polizei 2 Diebe auf frischer Tat fest, die sich zuvor mit einem unterschlagenen Schlüssel Zugang zu einem Restaurant verschafft hatten.

Gegen 22 Uhr informierte die Inhaberin eines Restaurants in der Hanauer Landstraße die Polizei darüber, dass das Restaurant soeben mittels eines unterschlagenen Zugangsschlüssels geöffnet wurde. Den Schlüssel hatte ein Ex-Mitarbeiter des Unternehmens nach seiner Kündigung nicht zurückgegeben. Nachdem die Inhaberin am Abend von einer Sicherheitsfirma über die Benutzung dieses Schlüssels informiert wurde, witterte sie eine mögliche Straftat.

Dieser Verdacht sollte sich kurze Zeit später bestätigen, als die Funkstreifen vor Ort zwei Männer feststellten, die dabei waren mehrere Kisten Lebensmittel und Getränke aus dem Restaurant in ihren Pkw zu verladen. Unmittelbar danach klickten die Handschellen und der illegale “Einkauf” wurde durch die Polizei unterbunden.

Unter den beiden Dieben befand sich auch der Ex-Mitarbeiter des Restaurants, der neben dem unterschlagenen Schlüssel, auch einen Teleskopschlagstock mit sich führte. Das Diebesgut in Höhe von ca. 800 EUR wurde vor Ort an die Inhaberin des Restaurants ausgehändigt.

Die beiden 24-jährigen Männer aus Darmstadt mussten nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen, in Ermangelung von Haftgründen, wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Frankfurt: 6-jähriger Junge bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Frankfurt-Kalbach (ots)-(fue) – Am Montag 06.07.2020 gegen 17.20 Uhr, wurde ein 6-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall in der Straße Im Wiesengrund schwer verletzt. Der Junge befand sich zu diesem Zeitpunkt mit seinem Tretroller am Straßenrand, hinter einem dort geparkten Auto. Im nächsten Moment stürzte der Junge auf die Straße und wurde anschließend von einem Seat Ibiza erfasst und schwer verletzt.

Der 31-jährige Fahrer hielt sofort an. Der Junge, der sich in Begleitung seiner Mutter befand, wurde in einem Rettungswagen erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

