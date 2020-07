Polizei Eschwege

Einbruch

Eschwege (ots) – Um 22:30 Uhr wurde am Montagabend ein Einbruch in einen Elektronikmarkt in der Steinstraße in Witzenhausen gemeldet. Dort wurde die Schaufensterscheibe eingeschlagen und aus der Auslage ein Bluetoothlautsprecher im Wert von 30 EUR entwendet. Der Sachschaden wird dagegen mit ca. 3.000 EUR angegeben.

Die alarmierte Funkstreife der Polizeistation Witzenhausen konnte einen Mann feststellen, der aus einem gegenüberliegenden Hof in Richtung der Wickfeldtstraße lief. Zeugen konnten ihn als Tatverdächtigen identifizieren, worauf er durch die Polizeibeamten kurz darauf festgenommen werden konnte. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 26-Jährigen aus Witzenhausen. In einem Müllcontainer auf dem Gelände des Hofes konnte der Lautsprecher sowie ein Hammer aufgefunden und sichergestellt werden. Der 26-Jährige wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Polizeistation Witzenhausen sistiert.

Nach seiner Entlassung bei der Polizei gegen 01:20 Uhr ist der 26-Jährige offensichtlich erneut zu dem Elektrogeschäft gegangen, da kurz darauf ein erneuter Einbruch gemeldet wurde. Hier stellte sich jedoch heraus, dass die Schaufensterscheibe nun komplett zerstört war und dadurch ein Fernseher und eine Waschmaschine beschädigt wurden (Schaden: 500 EUR). Entwendet wurde diesmal nichts.

Der 26-Jährige, der wiederum von Zeugen gesehen wurde, konnte nicht mehr angetroffen werden.

