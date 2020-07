Neustadt: Sommerschule wird auch in Neustadt angeboten

Neustadt an der Weinstraße – Auch Neustadt an der Weinstraße bietet in den beiden letzten Ferienwochen eine Sommerschule an. Basis ist eine Initiative des Landes. Gedacht ist sie für Schulkinder der ersten bis achten Klassen. Es zählt das Schuljahr, welches das Kind vor den Sommerferien besucht hat. Im Angebot sind die Fächer Deutsch und Mathematik. Das Ganze ist als eine Art Nachhilfeunterricht zu verstehen. Betreut werden sie von Helferinnen und Helfern, die das Bildungsministerium organisiert hat.

Interessierte Eltern haben die Wahl zwischen dem 3. bis 7. oder 10. bis 14. August 2020.

Die Sommerschule findet an zwei Standorten statt. Die Schülerinnen und Schüler der Neustadter Gymnasien treffen sich im „Leibniz“, die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen und der Georg-von-Neumayer Realschule plus treffen sich in der Georg-von-Neumayer Realschule plus.

Unterricht ist jeweils von 9 bis 12 Uhr. Ein Anspruch auf Beförderung besteht nicht, das Gleiche gilt für eine Verpflegung.

Anmeldungen sind ab sofort unter sommerschule@neustadt.eu möglich. Dabei sind folgende Angaben notwendig: Vorname/Name, Name des Erziehungsberechtigten, E-Mail, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, besuchte Schule und Klasse vor den Ferien, gewünschtes Fach und gewünschter Zeitraum. Jedes Kind kann nur eine Woche wählen. Die Anmeldung ist kostenlos und verbindlich.

Mehr Infos zu dem Angebot unter https://bm.rlp.de/de/sommerschule.