Motorradkonvoi auf der B9 (siehe Foto)

Germersheim (ots) – Am Samstagvormittag des 04.07.2020 gegen 11:00 Uhr bot sich den Verkehrsteilnehmern auf der B9 ein ungewohntes Bild. Etwa 500 bis 600 Motorradfahrer fuhren im Konvoi die B9 in südlicher Richtung entlang. Fahrziel dieser friedlichen Demonstrationsteilnehmer war eine Kundgebung in Karlsruhe.

Um eine Gefährdung sämtlicher Verkehrsteilnehmer auszuschließen, wurden die Biker vom Tankhof in Schwegenheim bis zur Landesgrenze nach Baden-Württemberg durch die Polizei begleitet.

Hierbei waren kurzfristige Verkehrsbeeinträchtigungen nicht zu verhindern.

Spielplatz beschmiert

Hördt (ots) – Einen Sachschaden von mehreren hundert Euro verursachten bisher unbekannte Täter auf einem Spielplatz in der Schwester-Eusebia-Straße in Hördt. Die unbekannten Täter besprühten in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Spielplatz mehrere Spielgeräte mit schwarzer Graffitifarbe.

Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 07274 / 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Widerstand gegen Polizeibeamte – Passanten solidarisieren sich

Germersheim (ots) – Am Samstagabend 04.07.2020 gegen 18.00 Uhr leistete ein 37-jähriger Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Friedrich-Ebert-Straße in Germersheim, Widerstand gegen Polizeibeamte. Der 37-Jährige war zuvor in dem dortigen Supermarkt einkaufen und wurde aufgrund des Nichtanlegens seines Mundschutzes und seines anschließenden renitenten Auftretens aus dem Markt verwiesen.

Da der 37-jährige Mann seine Personalien gegenüber den Polizeibeamten nicht angeben wollte, wurde er im Anschluss nach Ausweisdokumenten durchsucht. Gegen die Durchsuchung wehrte sich der

37-Jährige vehement. Die polizeilichen Maßnahmen erregten eine große Aufmerksamkeit bei den einkaufenden Personen. Da sich mehrere unbeteiligte Passanten mit dem 37-Jährigen solidarisierten, wurde der Beschuldigte gefesselt und zur hiesigen Dienststelle verbracht.

Zur Entnahme einer Blutprobe musste zudem das Distanzelektroimpulsgerät eingesetzt werden, da der 37-Jährige androhte sich weiterhin gegen die polizeilichen Maßnahmen zu wehren. Im weiteren Verlauf der Ingewahrsamnahme zerstörte der 37-Jährige noch die Glasscheiben der Gewahrsamszelle.

Gegen den 37-Jährigen wurden u.a. Strafverfahren wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Sachbeschädigung eingeleitet.

Auto aufgebrochen

Germersheim (ots) – Gegenstände im Wert von zirka 1.000 EUR wurden aus einem Auto gestohlen, welches im Bereich der Straße An Fronte Beckers abgestellt war. Die Tat ereignete sich bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag. Bei den gestohlenen Gegenständen handelt es sich unter anderem um Werkzeuge, Dekoartikel sowie eine Sonnenbrille.

Bislang ist noch nicht geklärt, wie der bzw. die Täter in das Fahrzeug gelangt sind, da keine Aufbruchspuren ersichtlich waren. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 entgegen.

Versuchter Einbruch in Blumengeschäft

Lustadt (ots) – Zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl kam es am Montagmorgen 06.07.2020 gegen 0.35 Uhr in ein Blumengeschäft, welches sich im Gewerbegebiet Lustadt befindet. Mehrere bislang unbekannte Tatverdächtige waren in ein Büro eingebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, ist bisher nicht bekannt. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten keine Personen festgestellt werden.

Eine Absuche im Nahbereich durch mehrere Streifenwägen erbrachte keine weiteren Hinweise auf die flüchtigen Tatverdächtigen, auch ein Polizeidiensthundeführer kam zum Einsatz.

Bei der Tat entstand Sachschaden in Höhe von 500 EUR.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07274 /9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Neupotz (ots) – Am 03.07.2020 verunfallte gegen 11:00 Uhr ein Motorradfahrer auf der Kreisstraße 6 bei Neupotz. Aufgrund nicht abschließend geklärter Ursache verlor der 44-jährige Fahrer die Kontrolle über das Motorrad und kam neben der Fahrbahn zu Fall.

Der Fahrer erlitt Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07274 / 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Diebstahl aus KFZ

Lingenfeld (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 04.07.2020 wurden aus einem in der Druslachstraße in Lingenfeld abgestellten Fahrzeug mehrere Wertgegenstände durch bisher unbekannte Täter entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07274 / 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Motorradunfall auf der B9

Bellheim (ots) – Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam am Freitagmittag 03.07.2020 gegen 16:00 Uhr ein Motorradfahrer auf der B9 bei Bellheim Süd in Fahrtrichtung Germersheim zu Fall.

Der Motorradfahrer kam beim Überholen in den Grünstreifen an der Mittelleitplanke und stürzte daraufhin. Nachfolgende Fahrzeuge konnten rechtzeitig bremsen und die Unfallstelle absichern.

Der Motorradfahrer wurde versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Hinweise auf Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Die B9 war während der Unfallaufnahme und wegen Fahrbahnverschmutzungen für ca. 1 Stunde voll gesperrt. Eine Ableitung wurde eingerichtet.

Einbruch in Bürocontainer

Rheinzabern (ots) – In der Nacht des 02.07.20 hebelten auf dem Heulachhof in Rheinzabern unbekannte Täter die Tür eines Bürocontainers auf und verschafften sich Zutritt. In dem Container wurden alle Schränke und Schubladen durchwühlt. Entwendet wurde nach ersten Ermittlungen nichts.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Unfallflucht

Kandel (ots) – In der Zeit von 02.07.20 gegen 13:00 Uhr bis 03.07.20 gegen 16:30 Uhr streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Jahnstraße einen am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

An dem beschädigten Fahrzeug konnte ein roter Farbabrieb festgestellt werden.

Durch den Anstoß entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzten.

Unfallflucht

Wörth am Rhein (ots) – Am 03.07.2020 in der Zeit von 08-10:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz des Maximilian-Centers abgestellten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund des Schadensbildes dürften die Beschädigungen durch einen rangierenden LKW verursacht worden sein.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen.

Versammlungen vor der Verbandsgemeindeverwaltung

Kandel (ots) – Am Samstag 04.07.2020 versammelten sich von 14-16:30 Uhr ca. 135 Versammlungsteilnehmer vom “Frauenbündnis Kandel” auf dem Platz vor der Verbandsgemeindeverwaltung in der Gartenstraße und demonstrierten zum Thema “Meinungsfreiheit – Demokratie – Grundrechte”.

Die Gegendemonstration “Kandel gegen Rechts” demonstrierte von 13:00 bis 16:00 Uhr, mit circa 120 Teilnehmern unter dem Thema “Rassismus an der Wurzel packen”, ebenso stationär vor dem Verwaltungsgebäude in Kandel.

Die im Vorfeld angemeldeten Versammlungen verliefen friedlich und störungsfrei.

Einbruch in Kiosk

Neuburg (ots) – In der Nacht des 02.07.20 brachen unbekannte Täter das Schloss des Zugangstors zum Kiosk am Epplesee auf, um anschließend die Tür des Kiosks aufzuhebeln und sich so Zutritt zu diesem zu verschaffen.

Da der Kiosk leer war, konnte nichts entwendet werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Versuchter Dieseldiebstahl

Neupotz (ots) – In der Nacht des 03.07.2020 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Baustellengelände in Neupotz. Auf dem Baustellengelände entfernten die Täter die Überwachungskameras und versuchten einen Baucontainer aufzubrechen.

In dem Container befand sich ein Dieseltank, gefüllt mit ca. 900 Liter Kraftstoff.

Durch einen ausgelösten Alarm ließen die Täter von der Tat ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Ermittlungen wurden aufgenommenen und dauern an.

Gartenhaus ausgebrannt

Neuburg (ots) – Am 04.07.2020 gegen 12:05 Uhr, geriet in Neuburg aus bislang ungeklärter Ursache ein Gartenhaus in Brand und brannte im Inneren vollständig aus. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Eventuelle Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wörth in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Minfeld (ots) – In der Zeit von 03.07.20 gegen 18:00 Uhr bis 04.07.20 gegen 09:15 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Minfeld auf und verschafften sich so Zutritt zu allen Räumlichkeiten. Im Haus wurden alle Schränke und Schubladen durchwühlt.

Ob etwas entwendet wurde bedarf weiteren Ermittlungen. Die Eigentümer des Hauses befanden sich zur Tatzeit im Urlaub. Zeugen werde gebeten sich mit der Polizei in Wörth in Verbindung zu setzen.