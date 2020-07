Verdacht eines Straßenrennens – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagmittag 05.07.2020 um 14:16 Uhr kam es in der Saarlandstraße in Ludwigshafen/Rhein, ersten Erkenntnissen nach zu einem illegalen Straßenrennen. Eine 73-jährige Zeugin teilte der Polizei mit, dass 2 dunkelfarbene BMW die Saarlandstraße in Richtung Stadtmitte mit überhöhter Geschwindigkeit befahren und hierbei mehrere Fahrzeuge überholt hatten.

An der Kreuzung Saarlandstraße/von-Weber-Straße hielten die Fahrzeuge bei Rotlicht nebeneinander an und gaben sich Handzeichen. Anschließend sollen beide Fahrer ihre Fahrzeuge deutlich

beschleunigt haben und in Richtung Stadtmitte davon gefahren sein.

Ein beteiligtes Fahrzeug konnte bereits ermittelt werden.

Zu dem zweiten BMW bittet die Polizei um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter 0621-9632122 oder piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Versuchter Trickdiebstahl in Gartenstadt

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Am Samstag 04.07.2020 gegen 18:15 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekanntes Täterpärchen unter einem Vorwand, Zutritt in die Wohnung einer 78-jährigen Ludwigshafenerin. Einer der Täter verwickelte die Geschädigte in ein Gespräch, während der zweite Täter in der Wohnung nach Wertsachen suchte. Als die Tochter der Geschädigten zuhause erschien, ergriff das Pärchen die Flucht ohne etwas entwenden zu können.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei bekannt, dass ältere Menschen immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien werden, da sie von Tätern oftmals als leichte “Beute” angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Einbruch in ein Café in Mundenheim – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter schlug in der Nacht von Samstag 04.07.2020 auf Sonntag 05.07.2020 um 02:48 Uhr, mit einem Brecheisen die Glastür eines Cafés in der Oberstraße ein. Im Innern des Cafés versuchte der Täter zwei Spielautomaten mit dem Brecheisen aufzuhebeln. Als dies misslang, ergriff der Täter die Flucht, ohne etwas zu entwenden.

Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Für sachdienliche Hinweise wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-9632122.

Diebstahl am Badeweiher

Ludwigshafen (ots) – Am Freitagmittag 03.07.2020 in der Zeit von 11-14:30 Uhr wurde das Smartphone eines 11-jährigen Mädchens am Jägerweiher gestohlen. Das Mädchen ließ das Smartphone zum Baden am Ufer unbeaufsichtigt liegen, als es von bislang unbekannten Tätern entwendet wurde.

Es ist Ferienzeit, insbesondere bei Freizeitaktivitäten profitieren Diebe von arglosem und unvorsichtigem Verhalten. Beachten Sie daher die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Dieben zu schützen:

Nehmen Sie möglichst keine Wertsachen mit an den Badesee oder Strand!

Achten Sie auch bei Ihren Kindern darauf, dass sie nur das Nötigste mitnehmen.

Wenn Sie doch Wertsachen mitnehmen, lassen Sie diese nicht unbeaufsichtigt!

In Wasserdichten Beuteln können Wertsachen, auch mit ins Wasser genommen werden oder deponieren Sie diese in Schließfächern.

Betrunken gefahren und abgehauen

Ludwigshafen (ots) – Ein 41-Jähriger fuhr heute (06.07.2020) gegen ein geparktes Auto und machte sich anschließend aus dem Staub. Gegen 0.05 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie ein PKW gegen ein geparktes Fahrzeug in der Karlstraße fuhr. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Unfallverursacher davon.

Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Die Polizeibeamten kamen dem 41-Jährigen schnell auf die Schliche und trafen ihn mit 1,61 Promille an seiner Wohnanschrift an. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Reifen zerstochen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte zerstachen in der Nacht von Samstag (04.07.2020) auf Sonntag (05.07.2020) die Reifen an zwei Fahrzeugen. Die betroffen PKW waren im Tatzeitraum auf einem Parkplatz im Brüsseler Ring abgestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 600 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Auto aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit von Samstagabend, 18:00 Uhr bis Sonntagabend, 20:00 Uhr wurde ein Auto auf dem Parkplatz der Karolina-Burger-Realschule aufgebrochen.

Aus dem Auto wurden Gartenwerkzeuge im Wert von ca. 500 EUR entwendet.

Wer hat in der Zeit von Samstag auf Sonntag verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Karolina-Burger-Realschule gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Geklärte Unfallflucht nach Zeugenbeobachtung

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Samstag 04.07.2020 gegen 12Uhr, konnte eine 32-jährige Ludwigshafenerin im Parkdeck des Rathaus-Centers eine Verkehrsunfallflucht beobachten und dies

der geschädigten Fahrzeugführerin mitteilen. Ihr Fahrzeug wurde bei einem Parkvorgang beschädigt.

Der Fahrzeugführer stieg aus und ging in Richtung des Rathaus-Centers.

Die geschädigte Fahrzeugführerin erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Scheibe von Fahrzeug eingeschlagen

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – In der Nacht von Freitag, 03.07.2020 auf Samstag, 04.07.2020, zwischen 23:30 Uhr und 07:30 Uhr, schlug ein unbekannter Täter in der Mecklenburger Straße, in Ludwigshafen, die Seitenscheibe eines geparkten blauen Peugeot ein.

Der bislang unbekannte Täter entwendete ein Kartenetui mit diversen Dokumenten.

Die Schadenshöhe beträgt circa 150 Euro. Für sachdienliche Hinweise wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-9632122. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, keine Wertgegenstände offen im Fahrzeug liegen zu lassen.

Verkehrsunfallzeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am 04.07.2020 gegen 09:28 Uhr kam es in der Brunckstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Der Fahrzeugführer eines blauen BMW befuhr die Ruthenstraße in Richtung Brunckstraße und wollte auf diese nach links abbiegen. Der Fahrzeugführer eines weißen Toyotas befuhr die Brunckstraße in Richtung Carl-Bosch-Straße.

Da beide der Auffassung waren eine Grün-Phase der Lichtzeichenanlage zu haben, sind beide in den Kreuzungsbereich eingefahren, sodass es zu einer Kollision kam. Zum Unfallzeitpunkt haben sich mehrere Fahrzeuge an der Kreuzung befunden, sodass diese gebeten werden sich zwecks Sachverhaltsklärung bei u.g. Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Verletzter Radfahrer nach Unfall

Ludwigshafen (ots) Am Freitag 03.07.2020 gegen 16:00 Uhr kam es in der Straße Im Hohen Weg, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer. Hierbei übersah ein 41-jähriger Ludwigshafener beim Rechtsabbiegen mit seinem Fahrzeug den in gleicher Richtung fahrenden

15-jährigen Radfahrer aus Ludwigshafen und touchierte diesen.

Der junge Radfahrer stürzte und erlitt leichte Schürfwunden an den Knien und am Ellenbogen.

Sowohl am Auto, als auch am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Drei Fahrzeuge beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Freitag 03.07.2020 auf Samstag 04.07.2020, um 00:25 Uhr, traten zwei bislang unbekannte Täter in der Otto-Stabel-Straße, in Ludwigshafen am Rhein, die Außenspiegel von drei geparkten Autos ab. Ein Anwohner konnte die Tat beobachten.

Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-963 2122.

2000 Euro Schaden nach Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Donnerstag 02.07.2020 auf Freitag 03.07.2020 zwischen 20:00 Uhr und 09:30 Uhr, kam es in der Schwanengasse zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei wurde ein geparkter grauer Fiat beschädigt.

Die Schadenshöhe beträgt circa 2.000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-963 2122.