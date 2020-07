Versuchter Raub auf Jugendliche

Lambsheim (ots) – Eine dreiköpfige Personengruppe (15-20 Jahre) trifft sich am 05.07.20 gegen 00:18 Uhr am Skaterplatz in Lambsheim in der Straße “Am Holzacker”. Unerwartet seien drei männliche ca. 16-jährige Jugendliche auf die besagte Personengruppe zugelaufen und haben diese zunächst in ein Gespräch verwickelt.

Täterbeschreibung:

Person 1: blonde Haare, schwarzer Pulli mit Adidas Logo und Umhängetasche

Person 2: kräftige Statur, schwarze Haare oder schwarze Kappe, schwarze Sportjacke, dunklerer Hautteint

Person 3: schwarze Haare, schwarz-weiß gemustertes Bandana übers Gesicht, schwarze Bekleidung

Schließlich fordern die 3 Hinzugekommenen die 15-20 Jährigen auf, ihre Taschen zu leeren. Als diese dem nicht nachkommen, kommt es zu einem Gerangel zwischen den Personengruppen, wobei einer in den “Schwitzkasten” genommen wird und durch Zudrücken Kreislaufprobleme erleidet.

Letztendlich lassen die Täter von den Personen ab und flüchten fußläufig in Richtung Tennis- und Fußballplatz weg. Einer der Jugendlichen erlitt lediglich leichte Verletzungen.

Entwendet wurde durch die 3 bis dato unbekannten Täter nichts.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

14-jähriger Fahrraddieb gestellt

Römerberg (ots) – Am Samstagabend 04.07.2020 gegen 22:50 Uhr beobachtet eine aufmerksame Zeugin wie ein Fahrrad in der Salierstraße entwendet wird und informiert sofort die Polizei.

Der 34-jährige Eigentümer nimmt noch eigenständig die Verfolgung auf und stellt den Täter bis

zum Eintreffen der Streife.

Das Fahrrad ist an den Eigentümer zurückgegeben worden. Den 14-jährigen Täter brachten die Beamten nach Hause und übergaben ihn an seine Eltern.

Verkehrsunfall durch Ablenkung

Maxdorf/Birkenheide (ots) – Am Freitag 03.07.2020 kam es gegen 10:55 Uhr zu einem Auffahrunfall mit einer verletzten Person. Die Fahrerin eines PKWs befuhr die L454 von Weisenheim am Sand kommend in Richtung Maxdorf. An der Einmündung zur Kurpfalzstraße wollte sie einen Radfahrer passieren lassen, welcher auf einer Verkehrsinsel wartete. Der hinter dem PKW fahrende Fahrer eines Transporters erkannte dies zu spät, da er durch sein Navigationsgerät abgelenkt war.

Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung kollidierte das Fahrzeug mit dem wartenden PKW. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschade wird auf ca. 9.000 EUR geschätzt.

Die Fahrerin des PKW erlitt durch den Zusammenstoß eine Schädelprellung und einen Wadenbeinbruch und musste stationär in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen den Fahrer des Transporters wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Heckscheibe eingeschlagen

Schifferstadt (ots) – Am 03.07.2020 zwischen 05:30-14:20 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße ein silberner Peugeot beschädigt. Durch einen oder mehrere unbekannte Täter wurde mittels eines noch derzeit nicht bekannten Gegenstandes die Heckscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 700 Euro.

Zeugen, die Angaben zur Klärung des Sachverhalts machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Böhl-Iggelheim (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt haben am Donnerstagmittag zwischen 12:40 und 13:40 Uhr eine Laserkontrolle in der Rehbachstraße durchgeführt.

Drei Fahrzeugführer haben die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten.

Der Schnellste ist mit 47 km/h gemessen worden.

Das hat eine Verwarnung in Höhe von 35 Euro nach sich gezogen.