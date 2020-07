Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Frankenthal (ots) – Ein 57-jähriger Mann aus Grünstadt und eine 43-jährige Frau aus Landau in der Pfalz befahren am 03.07.2020 gegen 09:48 Uhr in der genannten Reihenfolge mit ihren jeweiligen Pkws die Industriestraße in Frankenthal. Der vorausfahrende Pkw-Fahrer muss verkehrsbedingt an der Kreuzung zur Robert-Koch-Straße anhalten, da ein Vorausfahrender abbiegen möchte und bremst hierfür langsam ab, bis er schließlich zum Stillstand kommt. Die hinter ihm fahrende Pkw-Fahrerin fährt fast ungebremst auf den Pkw des 57-Jährigen auf.

Beide Fahrzeugführer werden durch den Aufprall in Form von Schleudertrauma sowie Hämatomen und Schnittwunden am ganzen Körper leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 17.500 EUR.

Die Pkw-Fahrerin gibt an, dass sie durch die Sonneneinstrahlung massiv geblendet wurde und somit den vor ihr verkehrsbedingt haltenden Pkw übersehen habe und mit ihm kollidiert sei.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Frankenthal (ots) – Ein 40-jähriger Mann aus Frankenthal parkt seinen Pkw, einen grauen VW Golf, am 04.07.2020 von ca. 15:00-00:50 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Bodelschwinghstraße in Frankenthal. Als der Mann zu seinem Pkw zurückkehrt, muss er feststellen, dass sich im hinteren Fahrzeugbereich an der Fahrerseite erhebliche Kratzer und Abriebspuren an der Felge des Hinterreifens, sowie an der Außenverkleidung befinden. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000 EUR geschätzt. Es ist aufgrund des Schadensbildes davon auszugehen, dass der Pkw durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt wurde.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Brennendes Autogenschweißgerät

Feuerwehr Frankenthal

Frankenthal (ots) – Am heutigen Montag 06.07.2020 gegen 12:31 Uhr wurde die Feuerwehr Frankenthal zu einem Brandalarm in das Pfalzinstitut im Meergartenweg in Frankenthal alarmiert. Ausgelöst hatte dort die automatische Brandmeldeanlage des Gebäudes. Bei Eintreffen der ersten Kräfte konnte eine Verrauchung des im Keller gelegenen Küchenbereichs festgestellt werden.

Bei Lötarbeiten durch eine Firma geriet ein Autogenschweißgerät aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die damit arbeitenden Handwerker hatten erste Löschmaßnahmen bereits mit einem Feuerlöscher durchgeführt. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurde der Brand schließlich vollständig gelöscht, das Schweißgerät ins Freie verbracht, dort weiter gekühlt und mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Der gesamte Kellerbereich und Teile der Kantine im Erdgeschoss wurden anschließend mit mehreren Hochleistungslüftern entraucht und belüftet. Verletzt wurde bei dem Schadensereignis glücklicherweise niemand.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit 5 Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe werden durch die Polizeiinspektion Frankenthal geführt.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte stellt seinen Pkw BMW am 05.07.2020, in der Zeit von 09-16 Uhr, in der Paula-Modersohn-Straße, Höhe Hausnummer 7, ab. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kommt, muss er feststellen, dass dieses im Bereich der Heckstoßstange beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

