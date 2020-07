Widerstand gegen Polizeibeamte

Pleisweiler-Oberhofen (ots) – Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes am Sonntag, den 05.07.2020 um 21:40 Uhr sollte ein 45-jähriger Mann aus Bad Bergzabern in Gewahrsam genommen werden. Der Mann fiel kurz zuvor durch ein Gewaltdelikt auf, war alkoholisiert und zeigte sich weiterhin aggressiv gegen die eingesetzten Beamten.

Unter Einsatz des Pfeffersprays konnte der Mann schließlich überwältigt und festgenommen werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Aggressor wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Tankstellenbesuch unter Alkoholeinwirkung

Oberhausen (ots) – Am Sonntagmorgen 05.07.2020 begab sich ein 33-jähriger Wörther gegen 06:00 Uhr zur AVIA-Tankstelle in Oberhausen und wollte diese außerhalb der Öffnungszeiten betreten. Beim dem darauffolgenden 55-minütigen Versuch wurde er durch eine Angestellte der Tankstelle beobachtet, welche auch die Polizei alarmierte.

Eine anschließende Personenkontrolle ergab, dass der Störenfried bereits mit einem Fahrrad zur Tankstelle gekommen war, obwohl er dem Alkohol über alle Maßen zugesprochen hatte. Außerdem führte er noch ein zweites Fahrrad mit, wobei er für keines der Fahrräder einen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Dem Radfahrer wurde daher eine Blutprobe entnommen, ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Fahrräder werden bis auf weiteres zur Eigentumssicherung bei der Polizei in Bad Bergzabern verwahrt.

Einbruch in Vereinsheim

Bad Bergzabern (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen von Samstag auf Sonntag ins Vereinsheim der Spielgemeinschaft Bad Bergzabern ein und verursachten einen größeren Schaden. Die Täter brachen mehrere Türen am und im Vereinsheim auf, wodurch Sachschaden in Höhe von mindestens 3600,-EUR entstand. Zudem entwendeten sie eine Kiste mit Spirituosen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum von Samstag, 11:30 Uhr bis Sonntag, 11:50 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Vereinsheim oder in dessen Nähe gesehen haben.

Alkoholisiert mit dem Pedelec unterwegs

Edenkoben (ots) – In einer Rechtskurve auf dem Wanderweg zwischen der Kropsburg und Edenkoben ist gestern Nachmittag (05.07.2020, 16 Uhr) ein 35-jähriger Pedelecfahrer gestürzt und hat sich Schürfwunden an Kopf und Knien sowie eine Fraktur an der Schulter zugezogen. Mit dem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus.

Neben einem Fahrfehler dürfte der genossene Alkohol mitursächlich gewesen sein. Ein Alkotest ergab 1,08 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet.

Sachbeschädigung an Pkw – Zeugenaufruf

Roschbach (ots) – Gleich mehrere Pkw wurden in Zeit vom 01.07.2020 gegen 07:30 Uhr bis 03.07.2020 gegen 08:30 Uhr im Ortsbereich Roschbach beschädigt. Bislang unbekannte Täter beschädigten zwei im Ortsbereich geparkte Pkw’s der Marke BMW mittels Steinwurf. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 EUR.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben, Tel.: 06323/955-0 oder per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht auf dem Wanderparkplatz Hahnenschritt

Maikammer (ots) – Am Samstagnachmittag 04.07.2020 stellte der 33-jährige Fahrer aus Rheinstetten an seinem Fahrzeug einen frischen Schaden fest. Das Auto wurde in der Zeit zwischen 15-19 Uhr auf dem Wanderparkplatz “Hanhnenschritt” in Maikammer geparkt.

Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen weißen PKW gehandelt haben, da im Bereich des Stoßfängers weißer Lackabrieb festgestellt werden und der Geschädigte in der gegenüberliegenden Parklücke zuvor ein weißes Auto gesehen hat.

Der Schaden wird auf ca. 4.000 Euro beziffert. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Edenkoben unter Tel: 06323-9550 oder per Email piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Von der Fahrbahn gedrängt und abgehauen

Burrweiler (ots) – Ein Schlüsselbeinbruch und der Aufenthalt im Krankenhaus waren das Ergebnis für einen 31-jährigen Motorradfahrer aus Offenbach an der Queich am Samstagabend gegen 18:45 Uhr. Der Motorradfahrer befuhr eine Linkskurve im Bereich der K58 in Richtung Buschmühle, als ihm ein schwarzer PKW teilweise auf seiner Spur entgegenkam. Um eine Frontalkollision zu vermeiden, musste er ausweichen, verlor dabei die Kontrolle und kam von der Fahrbahn ab.

Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Edenkoben unter Tel: 06323-9550 oder per Email piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Einbruch in Jagdhütte

Oberschlettenbach (ots) – Im Zeitraum vom 28.06.20 bis Freitag 03.07.20, versuchte ein bislang unbekannter Täter durch Manipulation der Eingangstür in eine Jagdhütte bei Oberschlettenbach einzubrechen. Diese befindet sich etwa 500 m vom Bühlhof entfernt. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Da nicht auszuschließen ist, dass der Täter bei seiner Tatausführung gestört worden sein könnte, wird gebeten, sich bei möglichen Hinweisen oder Beobachtungen mit der Polizei in Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Eine teure Flasche Wein

Sankt Martin (ots) – Am 03.07.2020 gegen 18 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung am Getränkeautomaten eines Weingutes. Ein 20-jähriger Mann aus dem Raum Südl. Weinstraße wollte sich nach eigenen Angaben eine Flasche Wein aus dem Automaten “ziehen”. Um schneller an seine Flasche zu kommen, stieß der Mann mit seiner Schulter mehrfach gegen die Scheibe des Automaten, welche dadurch beschädigt wurde (ca. 2.000 EUR Sachschaden).

Zunächst entfernte sich der Mann, kam aber wenig später zurück, um beim Betreiber seine Falsche Wein einzufordern. Von dem verursachten Schaden wollte der Mann aber nichts wissen. Anhand der vorhandenen Videoaufzeichnungen konnte er der Tat überführt werden und räumte dies dann auch gegenüber den Polizeibeamten ein.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet, weiter muss sich dieser um die erforderliche Schadensregulierung kümmern.

Unter Drogeneinfluss in den Gegenverkehr geraten

Billigheim-Ingenheim (ots) – Lediglich Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall in der Rohrbacher Straße. Eine 25-jährige Landauerin geriet in den Gegenverkehr, wo sie mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Fahrzeuges kollidierte. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen Drogenmissbrauch.

Ein freiwillig durchgeführter Urintest der Unfallverursacherin erbrachte ein positives Ergebnis auf Amphetamin. Hieraufhin wurde der Frau eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Unter Drogeneinwirkung im Straßenverkehr unterwegs

Oberotterbach (ots) – Am Freitag 03.07.20 wurde in der Unterdorfstraße in Oberotterbach ein 47 jähriger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem PKW-Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden.

Daraufhin musste der Fahrer die Polizeibeamten mit zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Neben der Untersagung der Weiterfahrt wurde gegen den 47-jährige Fahrzeugführer nun auch ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.