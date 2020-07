Darmstadt

Kontrollen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität im Stadtgebiet

Darmstadt (ots) – Die Polizei in Darmstadt hat am vergangenen Wochenende (4.-5.7.) mit Unterstützung der Hessischen Bereitschaftspolizei erneut umfangreiche Kontrollmaßnahmen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in der Stadt durchgeführt. Im besonderen Fokus der Beamtinnen und Beamten stand dabei erneut der Innenstadtbereich.

In diesem Zusammenhang kontrollierten die Ordnungshüter am späten Samstagabend (4.7.) 87 Personen im Bereich des Georg-Büchner-Platzes und der Orangerie. Dabei stellten die Einsatzkräfte bei einem 16 Jahre alten Darmstädter rund 3,5 Gramm Marihuana sicher, was die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens zur Folge hatte. Außerdem wird derzeit geprüft, ob sich ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Goslar wegen des Mitführens von Pyrotechnik strafbar gemacht haben könnte. Trotz des hohen Aufkommens von Personen ließen sich darüber hinaus jedoch keine nennenswerten Verstöße feststellen.

Gegen 2.30 Uhr am frühen Sonntagmorgen (5.7.) hatte die Meldung einer Schlägerei zwischen mehreren Personen einen größeren Polizeieinsatz auf dem Luisenplatz ausgelöst. Bei Eintreffen vor Ort stießen die Ordnungshüter auf eine 12-köpfige Personengruppe, die mutmaßlich zuvor untereinander in Streit geraten war, hierzu aber keine Angaben machen wollten und sich gegenüber den Beamten insgesamt auffallend aggressiv verhielten. In diesem Zusammenhang wurde zur Durchsetzung eines Platzverweises ein 20-jähriger Darmstädter vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Bei anschließenden Kontrollen im Herrngarten werden sich eine 65 Jahre alte Frau sowie zwei 47 und 58 Jahre alte Männer wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. Hier stellten die Polizisten in den mitgeführten Taschen jeweils Kleinstmengen von Heroin und Crack sicher. Außerdem führte der 58-jährige Darmstädter einen 50 Euro Schein mit sich, der sich als Falschgeld herausstellte.

Erfreulich zeigte sich eine weitere Kontrolle auf dem Georg-Büchner-Platz. Hier hatten sich rund 100 Personen zusammengefunden, die jedoch alle aktuell geltenden Abstandsregelungen einhielten.

Die Polizei wird auch in Zukunft weitere Kontrollmaßnahmen durchführen.

Darmstadt: Videokamera mit Farbe besprüht / Geldkassette aus Parkautomaten entwendet

(ots) – Auf die Geldkassette eines Parkautomaten, der im rückwärtigen Bereich eines Parkhauses auf dem Gelände des Klinikums in der Grafenstraße stand, hatten es noch unbekannte Täter am Sonntag (5.7.) abgesehen.

Gegen 2.30 Uhr besprühten die Unbekannten zunächst die dortige Überwachungskamera und entwendeten im Anschluss die Geldkassette des Parkautomaten. Mit ihrer Beute, deren Wert abschließend noch nicht bekannt ist, flüchteten sie.

Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen

Darmstadt-Dieburg

Ober-Ramstadt: Polizei sucht Zeugen und Unfallbeteiligten

Ober-Ramstadt (ots) – Am Freitagvormittag den 24.06.2020 kam es zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr in Ober-Ramstadt an der Kreuzung Alicestraße / Darmstädter Straße zu einem Auffahrunfall. Die 52-Jährige Fahrerin aus Ober-Ramstadt wartete an der Ampel. Dort fuhr ihr ein dunkler Mittelklassewagen von hinten auf ihr Auto auf. Da am Unfallort zunächst kein Schaden festzustellen war, trennten sich die Beteiligten im Einvernehmen. Erst im Nachhinein konnten eine leichte Verletzung der Fahrerin und Sachschaden in Höhe von ca. EUR 5.000 am Fahrzeug festgestellt werden.

Unfallzeugen bzw. der Unfallverursacher werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06154-63300 bei der Polizeistation Ober-Ramstadt zu melden.

Hakenkreuz-Schmierereien mit schwarzer Farbe festgestellt

Dieburg/ Münster (ots) – Mit schwarzer Farbe wurden an verschiedenen Stellen in Dieburg und einmal in Münster Hakenkreuze gepinselt. Die Schmierereien wurden zwischen Samstag (4.7.), 12 Uhr und Sonntagmorgen (5.7.), gegen 9.10 Uhr, an einem Stromverteilerkasten und einem Strommast an einem Fußweg entlang eines Spielplatzes im Dieburger Nordring sowie an dem Kletterturm auf dem Platz selbst angebracht. In Münster wurde der Asphalt “Im Schöll” beschmiert.

Die Kriminalpolizei (ZK 10) in Darmstadt hat die Ermittlungen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen übernommen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06151 / 9690 zu melden.

Groß-Gerau

Fast 600 Gramm Amphetamin im Motorroller – 33-Jähriger in Haft

Riedstadt/Crumstadt (ots) – Den 33-jährigen Fahrer eines Motorrollers stoppten Beamte der Polizeistation Gernsheim am Samstagabend 04.07.2020 gegen 22.15 Uhr, in der Friedrich-Ebert-Straße.

Im Rahmen der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass an seinem motorisierten Zweirad ein falsches Kennzeichen angebracht war. Rasch bemerkten die Ordnungshüter zudem Anzeichen, die auf einen vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln hinwiesen. Gegen den Mann lag weiterhin ein Haftbefehl zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 100 Tagen vor und im Helmfach des Rollers fanden die Polizisten fast 600 Gramm Amphetamin sowie eine kleine Menge Chrystal Meth.

Der 33-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Drogen und den Motorroller stellte die Polizei sicher.

Der Festgenommene wurde am Sonntag (05.07.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einer Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Groß-Gerau vorgeführt, die gegen den Mann die Untersuchungshaft anordnete. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Nach Raub eines Autos – Polizei vermeldet schnellen Fahndungserfolg

Bischofsheim (ots) – Nachdem ein Unbekannter am Donnerstag 02.07.2020 in der Darmstädter Straße eine Autofahrerin mit einem Messer bedrohte und anschließend mit deren Fahrzeug flüchtete (wir haben berichtet), kann das unter anderem für Straßenraub zuständige Kommissariat 35 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei nun einen schnellen Fahndungserfolg vermelden.

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen ging der bayerischen Polizei am Freitag (03.07.) ein Tatverdächtiger ins Netz. Das gestohlene Auto wurde durch die automatische Kennzeichenerkennung in Bayern erfasst, worauf anschließend im Landkreis Neustadt an der Waldnaab in der Oberpfalz ein 29 Jahre alter Mann durch die Beamten festgenommen werden konnte. Der gestohlene Mercedes sowie das vermutlich bei der Tat benutzte Messer wurden sichergestellt.

Der 29-jährige Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen den Mann die Untersuchungshaft anordnete.

Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und wird sich nun in einem Strafverfahren wegen schweren Raubes zu verantworten haben.

Kreis Bergstraße

Bürstadt/Rimbach/Lorsch: Autos nach Wertgegenstände durchsucht

(ots) – Am Wochenende wurden in drei Bergsträßer Kommunen Autos aufgebrochen, um Wertgegenstände stehlen zu können. Der Gesamtschaden wird bislang auf über 5000 Euro geschätzt.

Am Montagmorgen (6.7.) wurde das Fehlen einer Geldbörse, die am Sonntagabend (5.7.), 20 Uhr, in der Mittelkonsole eines 5er BMW abgelegt war, festgestellt. Das Auto parkte in der Bensheimer Straße, im Bereich der Erbacher Straße. Aufbruchsspuren konnten keine festgestellt werden. Möglicherweise wurde die funkgesteuerte Schließanlage technisch überwunden.

Im Rimbacher Ortsteil Zotzenbach schlugen Kriminelle am Sonntag (4.7.) gleich eine Autoscheibe ein, um den zurückgelassenen Geldbeutel samt Bankkarten, eine Sonnenbrille der Marke Ray-Ban, ein Parfümfläschchen sowie ein Energygetränk abzugreifen. Der Schaden an dem schwarzen Peugeot im Eichenweg, Höhe Einmündung Bachgasse, ist etwa 700 Euro hoch.

Jede Menge Werkzeug, wie zwei Akkuschrauber, eine Bohrmaschine, Stichsäge und Handkreissäge sind zwischen Samstagabend (4.7.), 21.30 Uhr und Sonntagmorgen (5.7.), 10 Uhr, in Lorsch Dieben in die Hände gefallen. Die Täter suchten sich in der Sigehardstraße, Bereich Adelungstraße, ein Baustellenfahrzeug aus. Nachdem eine Scheibe eingeschlagen war, wurde die Innenverriegelung zu dem IVECO-Transporter geöffnet und das Werkzeug aus dem Laderaum entnommen.

In allen Fällen ermittelt die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim.

Hinweise zu den Taten werden unter der Rufnummer 06252 / 7060 entgegengenommen.

Lampertheim-Hofheim: Wasserpumpe aus Gartenhütte gestohlen

(ots) – Eine motorbetriebene Wasserpumpe, im Wert von etwa 400 Euro, haben Kriminelle zwischen Freitagnachmittag (3.4.), 15 Uhr und Samstagnachmittag (4.7.), 15.30 Uhr gestohlen. Um an die Pumpe zu gelangen, wurde die Tür der Hütte in der Kleingartensiedlung zwischen Mühlgraben und Rinne (Bäche) gewaltsam aufgebrochen.

Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Polizei in Lampertheim (DEG) entgegen.

Telefon: 06206 / 94400.

Bensheim: Zwei Benzinrasenmäher aus Schrebergarten entwendet

(ots) – Aus einem Schrebergarten am Feldweg im Bereich einer Unterführung in der Fabrikstraße, wurden zwei Benzinrasenmäher gestohlen. Die Diebe überstiegen nach ersten Erkenntnissen am frühen Samstagmorgen (4.7.) die Umzäunung des Gartengrundstücks. Die Maschinen der Marken Alko und Einhell wurden zwischen 1.20 Uhr und 1.45 Uhr von Grundstück gestohlen.

Wer kann Hinweise zu dem Diebstahl geben? Die Ermittlungen hierzu werden von Beamten der Ermittlungsgruppe (DEG) weitergeführt. Telefon: 06251 / 84680.

Brand in einem Wohnhaus

Mörlenbach (ots) – Am Samstag 03.07.2020 kam es gegen 18:50 Uhr in der Weinheimer Straße zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung. Alle sechs Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten rechtzeitig das Haus verlassen. Ein 31-jähriger Mann erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde im Anschluss vorsorglich im Krankenhaus behandelt.

Grund des Brandes war nach bisherigen Erkenntnissen ein technischer Defekt eines Durchlauferhitzers. Der Brand konnte durch den eingesetzten Löschzug der Feuerwehr Mörlenbach rechtzeitig gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa tausend Euro.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person, 5 Fahrzeuge beschädigt, Führerschein sichergestellt

Erbach/Odenwald (ots) – Am Sonntag 05.07.2020 gegen 04.30 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Erbach mit seinem Mercedes-Benz die Michelstädter Straße (B45) in Erbach von Michelstadt kommend in Richtung Erbach.

Nach derzeitigem Ermittlungstand kam dieser im Bereich der Michelstädter Straße 22 infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er zunächst gegen einen auf dem dortigen Parkstreifen geparkten Renault Twingo. Durch den Aufprall wurde der Renault Twingo auf einen davor geparkten Mitsubishi Outländer aufgeschoben. Im weiteren Verlauf wurde der Mitsubishi auf den davor abgestellten Ford Transit und der auf einen Opel Vivaro aufgeschoben.

Der dabei entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 41.000 EUR geschätzt.

Der junge Mann zog sich bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Dieser entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, meldete sich kurzer Zeit später telefonisch bei der Polizei und gab sich als Fahrer des Mercedes-Benz zu erkennen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 25-jährigen verlief positiv. Außerdem wurden auch Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum festgestellt, worauf eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Mannes wurde von der Polizei einbehalten und in amtliche Verwahrung genommen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen