Umfangreiche Ermittlungen nach Alleinunfall – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Breidenbach (ots) – Der Sturz eines Motorradfahrers am Samstag 04.07.2020 um ca. 11.25 Uhr, auf der Landstraße 3049 zwischen Breidenbach und Wolzhausen zog noch immer andauernde, umfangreiche Ermittlungen nach sich. Zeugen brachten den leicht verletzten Kradfahrer, der die Hinzuziehung ärztlicher Hilfe vehement ablehnte, auf dessen ausdrücklichen Wunsch bis in die Nähe der Sparkasse nach Breidenbach.

Die spätere Fahndung nach dem Kradfahrer blieb erfolglos. Er war 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Er hat dunkelblonde, kurze Haare und trug eine graue Jogginghose und eine graue Trainingsjacke. Er hatte außerdem einen schwarzen Rucksack bei sich und fiel durch Verletzungen an beiden Unterarmen und eine leicht blutende Wunde im Gesicht auf.

Der Mann kam mit einer rot/schwarzen Suzuki GSX 600F auf dem Weg nach Wolzhausen in einer Kurve von der Straße ab. Nachdem glücklicherweise folgenlosen überqueren der Gegenfahrbahn fuhr das Krad in den Straßengraben. Der Fahrer stürzte hier. Das Motorrad rutschte weiter über die geteerte Zufahrt zum Parkplatz Stadion Gunterstal bis es mit einem mutmaßlichen Totalschaden nach der Kollision mit einem Verkehrsschild liegenblieb.

Unfallzeugen kümmerten sich sofort um den Kradfahrer, der nach kurzer Zeit aufgestanden war und sich den blauen Sturzhelm abgenommen hatte. Bei den späteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass an dem seit Ende Mai gestohlen gemeldeten Motorrad ein falsches, bereits im Januar gestohlenes Kennzeichen befand. Zusätzlich war das Kennzeichen noch mit gefälschten bzw. verfälschten Siegeln versehen. Das dürfte vermutlich der Grund dafür gewesen sein, dass der Kradfahrer jede Hilfe ablehnt und die Unfallstelle einfach nur schnell verlassen wollte. Im Verlauf der Ermittlungen spielt noch ein dunkler Geländewagen, eventuell ein dunkelgrüner Toyota Land Cruiser, besetzt mit einem auffällig tätowiertem Paar eine bislang nicht feststehende Rolle. Der Geländewagen kam aus Richtung Wolzhausen über den Radweg direkt zur Unfallstelle des Motorrades. Der Wagen hielt, die Insassen stiegen aus und fuhren schließlich weiter bevor die Polizei da war.

Die Frau war etwa Mitte 30 Jahre alt und schlank. Sie hatte ihre dunkelblonden oder braunen “wuscheligen” Haare hochgesteckt. Die Frau hat ein Micky Mouse- und ein Musiknotentattoo. Ihr Begleiter fiel durch eine auffällige halskettenähnliche Tätowierung auf der Brust auf. Er war 30 bis 40 Jahre alt, hatte kurze blonde Haare und eine schmale, sportliche Figur bei einer Größe von zwischen 1,80 und 1,90 Metern. Er trug ein Tank-Top.

Die Polizei Biedenkopf und die Kriminalpolizei Marburg ermitteln und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer kann die beschriebenen Personen identifizieren oder Hinweise geben, die zur Identifizierung führen könnten? Wer hat die rot/schwarze 600´er Suzuki mit dem Kennzichen der Stadt Biedenkopf (BID) mit dem Fahrer bereits vor dem Unfall gesehen? wo stand das Krad? Wer hat es gefahren?

Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0 oder Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Marburg – Straße zu eng – Kollision zwischen Bus und Auto

Nach einer Kollision mit einem entgegenkommenden Linienbus flüchtete ein Autofahrer. Der Unfall im Damaschkeweg war am Sonntag, 05. Juli, gegen 17.45 Uhr. Der Gelenkbus fuhr vom Damaschkeweg in die Friederich-Ebert-Straße. Wegen eines geparkten Pkw holte der Fahrer etwas aus, sodass sein Bus mittiger auf der Straße war. Der entgegenkommende Pkw unterschätzte offenbar die verbleibende Breite, sodass sich beide Fahrzeuge beim Passieren berührten.

Der Autofahrer fuhr weiter. Am Bus entstand ein Schaden von mindestens 300 Euro. Ob und in welcher Höhe am Pkw ein Schaden entstand ist nicht bekannt. Wer hat die Situation beobachtet?

Wer kann Angaben zum beteiligten Pkw machen?

Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Fronhausen – Unfallflucht am Bahnhofskreisverkehr

Offenbar in der Nacht zum Sonntag, 05. Juli, zwischen Mitternacht und 08 Uhr wurde durch ein noch unbekanntes Unfallgeschehen ein Verkehrszeichen am Kreisverkehr in der Bahnhofstraße beschädigt. Der Schaden an dem Schild “rechts vorbei” beläuft sich auf mindestens 200 Euro.

Etwaige Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern der

Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg – Taschen- und Trickdiebstahl die Dritte

Innerhalb kurzer Zeit passierte jetzt der gleiche Taschen- und Trickdiebstahl. Der Täter nutzte jeweils die Gunst der Stunde und griff zu. In allen Fällen hatten die Opfer beim Einkaufen ihre Tasche samt Geldbörse an den Einkaufswagen gehängt oder in den Korb gelegt. “Helfen Sie mit, nicht Opfer dieser Diebe zu werden! Bieten Sie den Tätern keine Gelegenheit! Machen Sie es den Tätern nicht so leicht!

Kein Kunde hat beim Einkauf seinen Korb und alles was darin liegt ständig im Blick. Man ist automatisch abgelenkt, wenn man im Regal nach Waren sucht oder z. B. nach einem Mindesthaltbarkeitsdatum guckt oder weil man halt doch jemanden trifft und sich kurz unterhält. Egal wie kurz diese Ablenkung ist – der Täter braucht nur Sekunden, um zuzugreifen und zu verschwinden. Oft merkt man den Diebstahl erst an der Kasse. Bis dahin ist reichlich Zeit vergangen, die der Dieb zum Verschwinden und womöglich sogar schon zum Einsatz z.B. erbeuteter Scheckkarten nutze.”

“Nehmen Sie nur mit, was Sie unbedingt für den Einkauf benötigen. Das Geld gehört am Besten in verschlossene Taschen der Innenseite der Kleidung. Scheckkarten bitte in eine andere verschlossene Innentasche und die PIN ausschließlich ins Gedächtnis!”

Bei der letzten Tat am Freitag, 03. Juli, zwischen 12.25 und 12.40 Uhr war eine 49-Jährige im tegut in der Ketzerbach Opfer eines Taschendiebs. Tatort war möglicherweise nahe der Fleischtheke.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat den Griff i die Tasche gesehen?

Wer kann den Täter beschreiben? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Neustadt – Sachbeschädigung

Am zurückliegenden Wochenende, zwischen 14.30 Uhr am Freitag und 07.15 Uhr, am Montag, 06. Juli, kam es an der Grundschule in der Hindenburgstraße zu Sachbeschädigungen mit einem Schaden von mehreren Hundert Euro. unbekannte brachen aus einer Schulhoftribüne eine Betonplatte heraus und warfen diese gegen die Spielfeldbegrenzung eines Fußballkleinfeldes.

Dabei brachen sowohl die Betonplatte als auch die Kunststoffbegrenzung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Gartenhütten und Hecke brannten – Kripo bittet um Hinweise

Bad Endbach (ots) – Feuerwehr und Polizei waren Montagmorgen 06.07.2020 ab etwa 09.45 Uhr in der Straße Auf dem Hohland im Einsatz. Die Feuerwehr löschte einen Brand, der letztlich zwei Gartenhütten und etliche Meter einer Hecke vernichtete. Die Brandursache steht nicht fest, Verletzte gab es nicht.

Die Kripo Marburg bittet um sachdienliche Hinweise zu Beobachtungen insbesondere kurz vor der Brandentstehung. Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Gladenbach – “Koppe-Turm” nach Brandstiftung gesperrt

Wahrscheinlich durch Brandstiftung entstand am “Koppe-Turm” in Erdhausen ein Schaden von mindestens 2.000 Euro. Der Brand war in der zweiten Etage. Die Brandzehrung fraß sich in die Holzplanken und die Hitzeentwicklung wirkte sich auf den darunterliegenden Stahlträger aus.

In der Summe führte das dazu, dass die Stadt den Zugang zum Turm aus Sicherheitsgründen sperrte. Die Meldung über den Brand erreichte die Polizei am Samstag 04. Juli gegen 16.20 Uhr.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Amöneburg – Einbrecher lösten Alarm aus

…und blieben, weil sie danach die sofortige Flucht antraten ohne Beute. Der versuchte Einbruch in den Edeka-Markt in der Straße Am Hollerborn war am Freitag 03. Juli gegen 23.30 Uhr.

Nach ersten Erkenntnissen hatten zwei Personen die Haupteingangstür aufgebrochen und dabei den Alarm ausgelöst. Die Täter entkamen unerkannt.

Eine Beschreibung gibt es nicht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Weidenhausen – Beschädigte Roller im Gebüsch – Polizei sucht Zeugen

“Wer hat die Roller benutzt und letztlich beschädigt im Gebüsch gegenüber vom Edeka-Markt am Südring entsorgt?” Die beiden Besitzer erstatteten am Sonntagnachmittag (28. Juni) eine Anzeige wegen Diebstahls ihrer Gefährte.

Zu dieser Zeit hatte die Polizei die am Sonntagmorgen durch einen Passanten gemeldeten Zweiräder bereits sichergestellt. Ursprünglich standen der orange und der grüne Roller wohl in der Weidenhäuser Straße. Wie also sind die Roller in den Südring gekommen? Wer kann Angaben zu den Nutzern des Rollers in der Nacht zum Sonntag 28. Juni machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise

Neustadt – Schaden am Mini

Über die online-Wache zeigte eine in Kassel lebende Frau eine Unfallflucht an, die sich demnach bereits am Montag 15. Juni zwischen 10-13 Uhr, auf dem Lidl-Parkplatz in Neustadt “Am Ringelhain” ereignete. An dem von ihr gefahrenen Mini mit Marburger Kennzeichen entstand an der Stoßstange ein Schaden, mutmaßlich verursacht durch ein anderes Fahrzeug.

Hinweise auf dieses verursachende Fahrzeug ergaben sich nicht. Wer kann sich an einen Vorfall an diesem Tag auf dem Parkplatz erinnern und diesen mit dem Schaden am Mini in Verbindung bringen? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Caldern – Spiegelschaden nach Kollision im Begegnungsverkehr

Die bisherigen Hinweise auf das entgegenkommende Fahrzeug sind vage. Wohl ein blauer Kastenwagen kam dem weißen Suzuki Swift einer 23-jährigen Frau auf der Landstraße 3092 zwischen Caldern und Michelbach in einer Kurve auf ihrem Fahrstreifen entgegen. Beim Passieren berührten sich die Spiegel der Fahrzeuge. Am Spiegel des Suzuki riss das Gehäuse ab und zersplitterte das Glas.

Das andere Auto fuhr ohne anzuhalten weiter nach Cladern.

Der Unfall war am Freitag 03. July gegen 21.20 Uhr. Wo also steht seit dieser Unfallzeit ein Kastenwagen mit einem frischen Spiegelschaden auf der Fahrerseite? Eventuell befindet weiße Fremdfarbe am gesuchten Fahrzeug. Hinweise auch in diesem Fall einer Unfallflucht bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

