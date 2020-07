Friedberg: Die Polizei-News

Butzbach: Dieb verschreckt

An einem grauen Mercedes der C-Klasse machte sich am Samstagmorgen ein Langfinger in der Eduard-Otto-Straße zu schaffen. Er verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Auto. Dabei beobachteten ihn jedoch Zeugen, die den etwa 180 cm großen und schlanken Mann mit hellem Oberteil und dunkler Hose auf sein Handeln ansprachen. Daraufhin ergriff der etwa 20 bis 25 Jahre alte Täter die Flucht. Hinweise zur Identität des Flüchtigen bitte unter Tel: 06033/70430 an die Polizeistation in Butzbach.

Bad Vilbel: Motorroller gestohlen

In der Bachwiesenstraße hatten es Langfinger am Samstagmorgen auf einen Motorroller abgesehen. Zwischen 2.30 Uhr und 9 Uhr überwanden sie das Lenkradschloss des silbernen Kleinkraftrades des Herstellers “Jiangmen”, an welchem das Versicherungskennzeichen “FB-T 239” angebracht war. Mögliche Zeugen, denen verdächtige Personen im Bereich der einstelligen Hausnummern aufgefallen sind, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Bad Vilbel in Verbindung zu setzen

(Tel: 06101/5460-0).

Glauburg: Golf geklaut

Zwischen Freitag, 23 Uhr und Samstag, 10 Uhr stahlen Autodiebe einen blauen VW Golf. Das Auto stand in diesem Zeitraum im Bereich der 50er Hausnummern der Bahnhofstraße in Stockheim. Angebracht waren an diesem die amtlichen Kennzeichen mit der Zeichenfolge “FB-X 221”.

Hinweise auf den oder die Täter sowie bezüglich des Verbleibs des Fahrzeugs bitte an die Polizei Büdingen, Tel: 06042/96480.

Bad Nauheim: Unfallflucht in der Parkstraße

An einem in der Parkstraße abgestellten silbernen Citroen verursachte ein Unbekannter am Samstag zwischen 09.20 Uhr und 19.50 Uhr Schäden von mehreren Tausend Euro, ohne sich jedoch anschließend um die entsprechende Regulierung zu bemühen. Der C4 parkte im Bereich der einstelligen Hausnummern. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei den Unfallfluchtermittlern der Friedberger Polizei zu melden, 06031/6010.

Friedberg: Einbruch in Edeka misslingt

Im frühen Sonntagmorgen hebelten Einbrecher nach bisherigem Kenntnisstand gegen 4.30 Uhr ein vergittertes Fenster des Supermarktes auf und verschafften sich so Zugang zum Verkaufsraum.

Dabei lösten sie einen Alarm aus, woraufhin sie flüchteten; scheinbar ohne Beute.

Hinweise bitte an die Kripo Friedberg, Tel: 06031/6010.

Wöllstadt: Kennzeichen abgeschraubt

Beide an einen Audi gehörende Schilder entwendeten Unbekannte zwischen Freitag, 12 Uhr und Montag, 7 Uhr in der Eisenbahnstraße in Nieder-Wöllstadt. Die Kennzeichen tragen die Zeichenfolge “FB-NH 805”. Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Büdingen: Diebe gestört

An einem grauen Toyota machten sich Diebe am Freitagabend im Diebacher Weg zu schaffen. Gegen 23:43 Uhr hantierten sie an einem Außenspiegel des Fahrzeugs. Darauf wurden jedoch Zeugen aufmerksam, wodurch sich die Täter allem Anschein nach gestört fühlten und davonrannten.

Scheinbar nahmen sie das Außengehäuse des Spiegels mit. Hinweise bitte an die Polizei in Büdingen, Tel: 06042/96480.

Altenstadt: MTB geklaut

Ein schwarzes Mountainbike von Bergamont (Modell “Roxtar 2.0”) stahlen Fahrraddiebe am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 13 Uhr. Den Drahtesel hatte dessen Besitzer an der Sankt Andreas Kirche abgestellt und mit Schloss gesichert.

Bad Vilbel: Verursacher flüchtet

Einen Schaden in vierstelliger Höhe musste der Besitzer eines grauen Geländewagens von BMW am Freitag feststellen, nachdem er diesen von 12 bis 13 Uhr auf dem Kundenparkplatz des REWE-Marktes in der Rodheimer Straße geparkt hatte. Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug bemerkte er den eingedellten Kotflügel. Ein anderer Autofahrer hatte den X3 offenbar beim Ein- oder Ausparken touchiert.

Bad Nauheim: “Hitlergruß” gezeigt

Einer Polizeistreife gegenüber zeigte ein 24-Jähriger aus Nidda am frühen Samstagmorgen gegen

03.10 Uhr auf dem Bad Nauheimer Marktplatz die verbotene Geste. Als die Beamten daraufhin seine Personalien feststellen wollten, ergriff er die Flucht.

Jedoch kam der Mann aufgrund starker Alkoholisierung nicht sonderlich weit.

Die Ordnungshüter nahmen den Trunkenbold kurz darauf fest und brachten ihn zur Dienststelle.

Er pustete über 2,3 Promille. Zwar durfte er die Station nach den polizeilichen Maßnahmen mit einem Zwischenstopp in einer Ausnüchterungszelle am Morgen wieder verlassen.

Jedoch ermittelt nun der polizeiliche Staatsschutz gegen ihn.

