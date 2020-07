Dillenburg: Drogen genommen, Kennzeichen an Audi geschraubt und losgefahren

(ots) – Dillenburger Ordnungshüter kontrollierten am Sonntag 05.07.2020 um 20:20 Uhr eine 20-jährige Audi-Fahrerin auf der Bundesstraße 253 zwischen Frohnhausen und Dillenburg. Bei der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass das an dem schwarzen A3 angebrachte Nummernschild zu einem anderen Auto gehörte. Offensichtlich hatte die Autobesitzerin das Kennzeichen an den Audi geschraubt, um den Eindruck zu erwecken der A3 wäre ordnungsgemäß zugelassen.

Die A3-Fahrerin stand zudem offenbar unter Drogeneinfluss. Ein freiwilliger Drogentest bestätigte den Konsum von THC. Die junge Frau händigte den Beamten außerdem 1,3 Gramm Haschisch aus. Die aus Herborn stammende Fahrerin musste mit zur Polizeistation. Dort nahm ein hinzugezogener Arzt der jungen Frau Blut ab. Die Polizei leitete Verfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss, dem Besitz von Betäubungsmitteln, Urkundenfälschung und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Ihre 27-jährige Beifahrerin kontrollierten die Ordnungshüter ebenfalls. Bei der Durchsuchung der Herbornerin fanden die Beamten 2,6 Gramm Haschisch. Die Beifahrerin muss sich nun wegen dem Besitz von Betäubungsmitteln verantworten müssen.

Eschenburg-Eibelshausen -Unfallfahrer flüchtet

Schäden an der Stoßstange vorne links, der Motorhaube und der Frontscheibe blieben nach einer Verkehrsunfallflucht in der Berliner Straße an einem weißen Hyundai Tucson zurück.

Im Zeitraum vom 03.07.2020, 21:30 Uhr bis zum 04.07.2020, 11:00 Uhr stand der Hyundai in Höhe der Hausnummer 30. Die Höhe des Blechschadens schätzt die Polizei auf ca. 2.000 Euro.

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Siegbach-Eisemroth – Aluleiter verschwunden

Am Freitag (03.07.2020) zwischen 13:30 Uhr und 13:41 Uhr betraten Unbekannte das freizugängliche Grundstück in der Steingasse. Aus dem Hof stahlen die dreisten Diebe eine dreiteilige Aluleiter der Marke “Hailo”. Der Schaden wird mit 300 Euro beziffert.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem weißen Transporter mit dem Teilkennzeichen FRG für Freyung-Grafenau (Bayern). Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar – Gartengeräte aus Hütte gestohlen

Ungebetene Gäste betraten ein Grundstück der Kleingartenanlage in Garbenheim. Sie brachen zwei Schlösser auf und drangen in die Gartenhütte ein. Dort stahlen die Unbekannten eine Stihl-Motorsense und einen Stihl-Laubbläser. Die Polizei beziffert den Schaden mit 628 Euro.

Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen Mittwoch (01.07.2020), 19:00 Uhr

und Samstag (04.07.2020), 11:15 Uhr im Bereich der Gartenanlage aufgefallen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Leun-Biskirchen – Unbekannte zerkratzen Motorhaube an Seat

Rund 300 Euro wird die Reparatur an einem schwarzen Seat kosten. Unbekannte zerkratzen die Motorhaube des schwarzen Exeo zwischen dem 01.06.2020 und dem 29.06.2020.

Das Auto parkte in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz in der Straße “Zum Hollergewann”.

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar – Handtasche aus Hausflur gestohlen

Eine 73-jährige Wetzlarerin stellte ihre Handtasche einen kurzen Augenblick vor ihrer Wohnungstür im Hausflur des Mehrfamilienhauses am Domplatz ab. Sie ging in ihre Wohnung, um einige Sachen reinzubringen. Als sie in den Hausflur zurückkehrte, hatten dreiste Diebe die braune Lederhandtasche gestohlen.

Neben 150 Euro Bargeld befanden sich mehrere Karten und eine schwarze, längliche Ledergeldbörse in der Tasche. Hinweise zu den Dieben, die am Sonntag (05.07.2020) zwischen 12:40 Uhr und 13:00 Uhr zuschlugen, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Nauborn – Radfahrer verletzt / Unfallfahrerin flüchtet

Am Donnerstag (02.07.2020), um 18:21 Uhr, fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Fahrrad den Solmser Weg in Richtung Industriestraße. In Höhe der Hausnummer 48 kam ihm ein weißer Skoda entgegen. Wegen parkender Autos am Fahrbahnrand wich der Yeti auf die Fahrspur des 23-jährigen Hüttenbergers aus. Beim Vorbeifahren streifte das Auto den jungen Mann.

Er stürzte mit seinem Rad und verletzte sich leicht. An dem schwarzen Gravel Bike entstand ein Schaden von 500 Euro. Die Unfallfahrerin hielt kurz an, rief dem Radfahrer noch ein “Entschuldigung” zu und fuhr davon.

Die Polizei sucht nun nach der Unfallfahrerin, die 60-70 Jahre alt sein soll. Ihre rot/schwarzen Haare waren zu einem Zopf gebunden. Sie fuhr einen weißen Skoda Yeti mit einem schwarzen Fahrzeugdach oder Glasschiebedach.

Die ersten Buchstaben des Kennzeichens sollen möglicherweise SWA- lauten. Hinweise zu der Unfallfahrerin oder deren Fahrzeug erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

