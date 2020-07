Karlsruhe – Rollstuhlfahrerin angefahren und geflüchtet

Karlsruhe – Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Samstagabend eine

Rollstuhlfahrerin in Karlsruhe-Neureut angefahren und ist anschließend von der

Unfallstelle geflüchtet. Die 81-jährige Frau erlitt durch den Unfall leichte

Verletzungen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach möglichen Zeugen oder

Hinweisgebern.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei fuhr die 81-Jährige mit

ihrem elektronischen Krankenfahrstuhl gegen 17:45 Uhr den Feldweg von der

Teutschneureuter Straße kommend und wollte im weiteren Verlauf die Neureuter

Querallee überqueren. Dabei war sie in Begleitung einer weiteren

Rollstuhlfahrerin.

Um den Rollstuhlfahrerinnen das Überqueren der südlichen Fahrbahnen der

Neureuter Querallee zu ermöglichen, hielt eine Autofahrerin auf dem linken

Fahrstreifen an. Als die beiden Frauen daraufhin die Fahrbahn überquerten, fuhr

der unbekannte Fahrzeugführer auf dem rechten Abbiegestreifen vorbei. Dabei

kollidierte er mit der 81-Jährigen, die hierdurch umstürzte. Durch die Kollision

und den anschließenden Sturz erlitt die Rollstuhlfahrerin leichte Verletzungen

und ihr Rollstuhl wurde stark beschädigt.

Der unbekannte Unfallverursacher stieg zunächst aus versuchte der 81-Jährigen

aufzuhelfen, was ihm jedoch nicht gelang. Daraufhin hob er das Kennzeichen

seines Fahrzeugs auf, das durch den Unfall abgefallen war und flüchtete

anschließend von der Unfallstelle.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich um einen Ford mit Calwer

Kennzeichen (CW).

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen

sowie Hinweisgeber, sich mit dem Autobahnpolizeirevier unter 0721/944840 in

Verbindung zu setzen.

Karlsruhe-Durlach – Zwei E-Bikes sowie E-Scooter aus Garage gestohlen

Karlsruhe – Beim Diebstahl zweier E-Bikes sowie eines Elektro-Scooters am

vergangenen Wochenende in Durlach ist ein Schaden von insgesamt über 9.000 Euro

entstanden.

Über einen angrenzenden Schuppen verschafften sich bislang unbekannte Täter im

Zeitraum zwischen Freitag, 19:30 Uhr, und Samstag, 05:00 Uhr, gewaltsam Zutritt

in eine Garage in der Waldshuter Straße. Dabei entwendeten die Einbrecher zwei

E-Bikes der Marke „Haibike“ samt Ladegerät sowie einen E-Scooter der Marke

„ESA“.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Durlach unter der Telefonnummer 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

Philippsburg – Betrunkener verursacht Unfall und flüchtet

Karlsruhe – Ein Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro war das Ergebnis

eines alkoholbedingten Verkehrsunfalles, der sich am Samstagabend in

Philippsburg ereignete.

Ein 41-jähriger BMW-Fahrer war gegen 23:00 Uhr auf der Albert-Schweitzer-Straße

unterwegs. Kurz vor der Einmündung in die Bambergerstraße prallte er vermutlich

aufgrund seiner starken Alkoholisierung auf ein geparktes Fahrzeug und flüchtete

anschließend von der Unfallstelle. Aufmerksame Zeugen machten Angaben zum

Unfallfahrzeug, weshalb dieses durch die Polizei in unmittelbarer Nähe

festgestellt werden konnte.

Bei der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem

Unfallflüchtigen wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von

über 2,9 Promille, weshalb der Mann für weitere Maßnahmen auf das Polizeirevier

gebracht wurde. Der Führerschein wurde einbehalten. Da beide Fahrzeuge nicht

mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

Marxzell – Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe – Zwei Verletzte und ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro waren

die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen in Marxzell

ereignete.

Nach Feststellungen der Polizei befuhr eine 60-jährige Opel-Fahrerin gegen 09.45

Uhr die Landesstraße 564 von Schöllbronn kommend und wollte an der Kreuzung zur

Kreisstraße 3554 nach links in Richtung Fischweier abbiegen. Dabei übersah sie

offensichtlich den vorfahrtsberechtigten Daimler einer 32-Jährigen, so dass es

zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam. Hierbei verletzte sich die

60-jährige Unfallverursacherin schwer und musste mit dem Rettungswagen in ein

Krankenhaus gebracht werden. Die 32-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und

wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden.

Bretten/Bruchsal – Rücksichtsloser Autofahrer – Polizei sucht weitere Zeugen und mögliche Geschädigte

Karlsruhe – Mutmaßlich um seiner neuen Freundin zu imponieren, ist am

Freitagvormittag ein 19-Jähriger durch seine absolut rücksichtslose Fahrweise

auf der Bundesstraße B35 von Bretten nach Bruchsal aufgefallen. Der noch in der

Führerschein-Probezeit befindliche junge Mann muss nun mit einer Anzeige wegen

Straßenverkehrsgefährdung rechnen. Die Polizei ist zudem noch auf der Suche nach

weiteren Zeugen oder möglichen Geschädigten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war der 19-Jährige gegen 06:20 Uhr mit seinem

Audi auf der B35 von Bretten in Richtung Bruchsal unterwegs. Mit im Auto saß

seine neue, 17-jährige Freundin. Bereits im Bereich der Ortslage Bretten wurden

Verkehrsteilnehmer auf den Audi aufmerksam, da dieser trotz Gegenverkehr

gefährlich und rücksichtlos überholte. Auf Höhe Gondelsheim missachtete er im

weiteren Verlauf das Rotlicht einer Ampel und fuhr dabei mit hoher

Geschwindigkeit über die Sperrfläche an den bereits an der Ampel wartenden

Verkehrsteilnehmern vorbei. Im weiteren Verlauf kam es auf Höhe Heidelsheim zu

weiteren gefährlichen Überholmanövern.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung nach dem Audi konnte dieser kurz

darauf in Bruchsal gestoppt und kontrolliert werden. Anzeichen für eine

alkoholische Beeinflussung oder sonstiger Betäubungsmittel ergaben sich beim

19-jährigen Fahrer nicht. Die Weiterfahrt wurde dem 19-Jährigen untersagt. Der

Audi, der einen älteren Unfallschaden aufwies, musste abgeschleppt werden.

Es ist davon auszugehen, dass der blaue Audi weiteren Verkehrsteilnehmern

aufgrund seiner offenbar herausragend negativen Fahrweise aufgefallen ist. Die

Polizei ist daher auf der Suche nach eventuellen weiteren Zeugen oder auch

Geschädigten, die durch die Fahrweise des 19-Jährigen behindert oder gefährdet

wurden und bittet diese, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter 07251/7260 in

Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Karlsruhe – Ein 20-jähriger Deutscher sollte nach einem

Körperverletzungsdelikt einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Der junge

Mann, welcher offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand, zeigte sich bereits

beim Eintreffen der Beamten äußerst aggressiv. Unvermittelt ging er auf einen im

Einsatz befindlichen Beamten los und versetzte diesem einen Faustschlag ins

Gesicht. Dieser zog sich eine Jochbeinprellung zu. Zeitgleich schlug eine

22-jährige Deutsche gegen die Schutzweste einer Polizeibeamtin.

Bei der anschließenden Festnahme leistete der 20-Jährige erheblichen Widerstand.

Er wurde daher zum Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz verbracht und in

Beseitigungsgewahrsam genommen. Auch versuchten mehrere weibliche Personen die

Festnahme zu Stören.

Karlsruhe – Auto steckt im Gleisbett fest

Karlsruhe – Ein stark alkoholisierter Autofahrer fuhr sich mit seinem BMW

am frühen Montagmorgen im Gleisbett der Straßenbahngleise an der Durlacher Allee

fest. Er wurde zur Blutentnahme gebeten.

Der 51 Jahre alte Fahrer wies bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 1,78

Promille auf. Seinen Wagen, den er gegen 02.23 Uhr offenbar auf der Fahrt in

Richtung Innenstadt auf Höhe der Auer Straße auf die Gleise setzte, musste in

der Folge abgeschleppt werden. Der Führerschein des Mannes wurde von der Polizei

einbehalten.

Weingarten – Mann stürzt durch Glaskuppel und verletzt sich schwer

Karlsruhe – Lebensgefährliche Verletzungen zog sich ein 22-Jahre alter

Mann zu, als er am Freitagabend in Weingarten durch eine Glaskuppel auf einem

Dach zirka vier Meter in die Tiefe stürzte. Der Schwerverletzte wurde mit dem

Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand ging der junge Mann in einem leicht

angetrunkenen Zustand auf das Dach, um sich die Bauweise der Glaskuppel genauer

anzuschauen. Hierbei stürzte er durch die Kuppel und schlug auf einem Blumentopf

im Wohn-Essbereich auf dem Boden auf. Nach der Erstversorgung durch den

alarmierten Rettungsdienst wurde der 22-Jährige in eine Klinik geflogen.

Karlsruhe – Verdacht auf Diebstahl mit Waffen, 43-Jähriger geht in Haft

Karlsruhe – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Aufgrund des Verdachts des Diebstahls mit Waffen wurde am Sonntag ein 43 Jahre

alter Tatverdächtiger in Haft genommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beobachtete der Ladendetektiv eines

Einkaufscenters in der Kaiserstraße am Samstag gegen 18.45 Uhr den Beschuldigten

beim Diebstahl eines hochwertigen Parfums und alarmierte die Polizei. Bei der

anschließenden Durchsuchung durch die Beamten konnten beim Tatverdächtigen neben

einem Taschenmesser auch mehrere weitere Gegenstände aufgefunden werden, die

offenbar ebenfalls entwendet wurden. Die Waren hatten einen Gesamtwert von

mehreren hundert Euro. Der 43-jährige Mann mit ukrainischer Staatsangehörigkeit

wurde daraufhin vorläufig festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft

Karlsruhe am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ schließlich

Haftbefehl und ordnete die Untersuchungshaft an.

Bundespolizei schnappt Autoknacker – Beamte bespuckt und verletzt

Heidelberg – Gestern Abend versuchte ein 43-jähriger Deutscher das

Handschuhfach eines unverschlossenen PKW im Parkhaus des Mannheimer

Hauptbahnhofs aufzubrechen. Dabei wurde der Mann durch vier Zeugen beobachtet

und an der weiteren Tatausführung gehindert. Anschließend flüchtete der

Tatverdächtige. Aufgrund der Angaben der Zeugen und der Auswertung der

Videoüberwachungsanlage im Parkhaus, konnte durch die Bundespolizei eine

detaillierte Personenbeschreibung erstellt werden. Kurze Zeit später erkannte

eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Heidelberg den flüchtigen Täter.

Da sich dieser nicht ausweisen konnte, nahmen die Beamten den aggressiven und

alkoholisierten Mann mit auf die Wache um seine Identität zu klären. Auf der

Wache warf der Mann mit seinem Rucksack auf die Beamten und stieß seinen Kopf

mehrfach gegen die Wand. Daraufhin fixierten die Bundespolizisten den Mann um

ihn in die Gewahrsamszelle zu bringen. Hierbei spuckte der an Hepatitis C

erkrankte Mann einem Beamten mit Blut versetzten Speichel ins Gesicht. Die

Gegenwehr war derart heftig, dass derselbe Beamte einen Knochenbruch in der Hand

erlitt. Der Beamte musste hierauf seinen Dienst abbrechen. Nachdem ein

hinzugerufener Arzt den 43-jährigen Tatverdächtigen auf seine

Gewahrsamsfähigkeit untersucht hatte, ordnete die Staatsanwaltschaft eine

Blutentnahme an. Nach dem Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen konnte er

seinen Weg fortsetzen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des besonders

schweren Falls des Diebstahls, tätlichen Angriff auf Polizeibeamte, Widerstand

gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung.

Karlsruhe – Mehrere Gartenhausaufbrüche in der Oststadt

Karlsruhe – Im Zeitraum zwischen Freitag, 21:00 Uhr, und Samstag, 09:30

Uhr, kam es in insgesamt neun Fällen zu Gartenhausaufbrüchen in der Karlsruher

Oststadt. Bislang unbekannte Täter verschaffen sich Zutritt in die an der

Hagsfelder Allee gelegenen Kleingärten und durchwühlten die Gartenhäuser.

Entwendet wurden lediglich Gartengeräte im Wert von rund 150 Euro. Zudem wurde

in einem Garten ein Schwimmbecken durch Einstiche zerstört.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

0721/4907-0, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Kraichtal – Heckscheibe eines geparkten Pkw beschädigt

Karlsruhe – Am Sonntag gegen 00:15 Uhr wurde die Heckscheibe eines

geparkten Autos beschädigt. Sowohl der Geschädigte als auch ein aufmerksamer

Nachbar vernahmen einen lauten Knall. Der Nachbar konnte beim Nachschauen drei

Jugendliche auf Fahrrädern erkennen, welche sich von dem geschädigten Fahrzeug

entfernten. Offenbar hat sich einer der Tatverdächtigen bei der Beschädigung

verletzt, dann es konnte eine Blutspur verfolgt werden. Im Rahmen einer sofort

eingeleiteten Fahndung konnten die Tatverdächtigen jedoch nicht aufgefunden

werden.

Weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der

Nummer 07253/8026-0, mit dem Polizeirevier Bad Schönborn in Verbindung zu

setzen.

Karlsbad – Sachbeschädigung an Straßenbahnhaltestelle

Karlsruhe – Mehrere bislang unbekannte Täter haben am Sonntag, gegen 00:20

Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Schießhüttenäcker die Fahrplanauskunft

mutwillig zerstört und sind in der Folge zu Fuß in Richtung Heldrunger Straße

flüchtig gegangen.

Durch einen Zeugen wurde beobachtet wie zirka 4-5 Jugendliche an der Haltestelle

das Fahrplan Auskunftsdisplay völlig zerstörten. Des Weiteren versuchten sie die

innenliegende Plexiglasscheibe anzuzünden. Sowohl im Gleisbett, als auch auf der

gegenüberliegenden Haltestellenseite konnten umher geworfene Plexiglasscheiben

sichergestellt werden. Wie hoch der hier angerichtet Sachschaden ist, kann

aktuell noch nicht gesagt werden.

Das Polizeirevier Ettlingen ist nun auf der Suche nach weiteren Zeugen, die

Angaben über die Personengruppe machen können. Sie werden gebeten sich beim

Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 zu melden.

Karlsruhe – Ermittlungen bezüglich gefährlicher Körperverletzung eingeleitet

Karlsruhe – Zwei 20-jährige Afghanen wurden laut eigenen Angaben in der

Nacht von Sonntag auf Montag Oper einer gefährlichen Körperverletzung. Die

beiden Männer wurden gegen 5 Uhr mit leichten Verletzungen in der Karlsruher

Kaiserallee festgestellt. Offenbar hat einer der Männer einen Schlag mit einer

Flasche auf den Kopf bekommen. Der zweite Geschädigte wurde mehrfach auf den

Kopf geschlagen. Aufgrund bestehender Sprachbarrieren erwies sich die Vernehmung

als schwierig. Von den Tatverdächtigen ist lediglich bekannt, dass es sich um

einen mindestens zweiköpfige Personengruppe handelte. An der Tatörtlichkeit

konnten eine Damenhandtasche und eine Jacke festgestellt werden. Entsprechende

Ermittlungen wurden eingeleitet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

0721/666-3311, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu

setzen.

Karlsdorf-Neuthard – Auffahrunfall auf der A5

Karlsruhe – Am Montag gegen 03:30 Uhr ereignete sich auf der

Bundesautobahn 5, zwischen der Anschlussstelle Karlsruhe- Nord und Bruchsal ein

Auffahrunfall. Zwei Sattelzüge befuhren hintereinander den rechten von drei

Fahrstreifen in nördliche Fahrtrichtung. Vor einer baustellenbedingten

Fahrbahnteilung bremste der Fahrer des vorderen Sattelzuges stark ab, da er

offenbar durch die Verkehrsführung verunsichert war. Der dahinter befindliche

Fahrer erkannte die Situation zu spät und prallte mit erheblicher

Restgeschwindigkeit gegen den Auflieger. Es entstand ein Sachschaden von rund

35.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise keine verletzt.

Bretten – Traktor verunfallt

Karlsruhe – Am Samstag, gegen 08:45 Uhr, ereignete sich im Salzhofen in

Bretten ein Verkehrsunfall. Eine 49-jährige Frau befuhr mit einem Traktor mit

landwirtschaftlichem Holzanhänger einen Feldweg mit starkem Gefälle. Als sie zu

weit nach links geriet und vom Feldweg abkam, wollte sie gegenlenken. Der voll

beladenen Hänger fuhr daraufhin auf den Traktor auf und sowohl der Traktor als

auch der Anhänger kippten um. Die im Fahrerhaus befindliche 49-Jährige zog sich

leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein

Krankenhaus gebracht. Sowohl der Traktor als auch der Hänger mussten

abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend

Euro.

BAB 5/Bad Schönborn – Vier Verletzte nach Auffahrunfall auf Autobahn

Bad Schönborn – Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn bei Bad Schönborn

wurden am Sonntagmittag vier Personen leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich

im dortigen Baustellenbereich in Fahrtrichtung Kronau. Die 36 Jahre alte

Fahrerin eines Renault fuhr bei einsetzendem stockenden Verkehr kurz vor 13 Uhr

auf einen Audi auf. Die Mitfahrer im Audi im Alter von 29, 30 und 33 sowie der

32 Jahre alte Fahrer wurden dabei leicht verletzt.

Karlsruhe: Nach Zusammenstoß von zwei Radfahrern – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Zwei Radfahrer befuhren am späten Samstagabend, um 21.35 Uhr,

hintereinander die Gartenstraße, von der Brauerstraße kommend. Der nachfolgende

41 Jahre alte Radfahrer bemerkte nicht, dass sein 25-jähriger Vordermann nach

links abbiegen wollte, sodass es zum Zusammenstoß kam. Beim nachfolgenden Sturz

zog sich der ältere Biker schwerere Verletzungen zu. Der Unfall wurde von

mehreren Personen beobachtet, die jedoch nicht bekannt sind. Zur genauen Klärung

des Unfallhergangs bittet der Verkehrsdienst Karlsruhe diese Personen sich zu

melden. Hinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 0721/944840.

Karlsruhe/Rheinstetten – Motorraddemonstration sorgt für größeren Polizeieinsatz

Karlsruhe – Eine Motorraddemonstration hat am Samstagnachmittag für einen

größeren Polizeieinsatz gesorgt. Ursächlich war, dass sich anstatt der

angemeldeten 500 Teilnehmer mindestens 7.000 versammelten.

Eine Verantwortliche hatte geplant, unter dem Motto „Stiller Protest gegen die

zunehmende Diskriminierung aller Motorradfahrenden, beispielsweise durch

geplante Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen“ nach einer Auftaktkundgebung an

der Neuen Messe in Rheinstetten in Kleingruppen zum Bundesverfassungsgericht zu

fahren. Dort sollte ein Thesenpapier hinterlegt werden. Die Versammlung war

angemeldet, die Leiterin rechnete mit 500 Teilnehmern.

Nachdem sich ab 12.30 Uhr nicht hunderte sondern tausende Motorradfahrende in

Rheinstetten zusammenfanden und diese bereits auf der Anfahrt im Konvoi mit

teilweise über 200 Fahrzeugen anreisten, war das Polizeipräsidium Karlsruhe

gefordert, Streifenwagenbesatzungen aus dem Stadt- und Landkreis

zusammenzuziehen. Die Schätzungen der Polizei gehen auf 7.000 bis 8.000

Motorradfahrer an der Neuen Messe. Nach Durchsagen an die Motorradfahrer in

Rheinstetten verließen spontan mehrere Demonstranten die Versammlung in Richtung

Innenstadt Karlsruhe. Teilweise wurde dabei in Gruppe von bis zu 500 Zweirädern

gefahren. Diese konnten von den Einsatzkräften nicht mehr aufgehalten werden.

Die Polizeibeamten mussten dauerhaft verkehrsregelnd eingreifen, es kam außerdem

zu wiederholten Verkehrsverstößen.

Am Bundesverfassungsgericht wurden schließlich bis zu 3.000 Motorradfahrende

gezählt. Der Zirkel musste für Parkmöglichkeiten vorübergehend gesperrt werden.

Um 15.30 Uhr wurde die Versammlung beendet und die Demonstrationsteilnehmer

entfernten sich wieder.

Bretten – Wohn- und Geschäftshaus in der Innenstadt in Brand gesetzt

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und

des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Ein Wohn- und Geschäftshaus in der Brettener Innenstadt musste aufgrund eines

Feuers am Samstagmorgen von der Feuerwehr gelöscht werden. Glücklicherweise gab

es keine Verletzten. Es entstand jedoch Sachschaden von mindestens 200.000 Euro.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist einer der Bewohner des Hauses am

Marktplatz für den Brand verantwortlich. Neben einem Ladengeschäft im

Erdgeschoss werden zwei Stockwerke des Gebäudes als Anschlussunterbringung für

Asylbewerber genutzt. Entsprechend den derzeit vorliegenden Erkenntnissen, unterBretten

Bretten

anderem auch gemäß Zeugenaussagen, beschädigte einer der Bewohner mutwillig

Inventar und Gegenstände in den Räumlichkeiten und legte gegen 10 Uhr

vorsätzlich das Feuer. Der 32 Jahre alte Tatverdächtige aus Nigeria konnte

anschließend zusammen mit einem weiteren Mitbewohner unverletzt das Gebäude

verlassen. Er wurde noch vor Ort festgenommen.

Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Die Räume sind jedoch durch das

Feuer und die Löscharbeiten nicht mehr nutzbar. Die Bewohner wurden von der

Stadt Bretten anderweitig untergebracht.

Der Beschuldigte soll am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Feuerwehr kann schlimmeren Schaden in der Brettener Innenstadt verhindern

Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

Am heutigen Samstagvormittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Bretten um 10:04 Uhr zu einem Zimmerbrand in einem Gebäude am Marktplatz alarmiert. Nach Auskunft von Zeugen kam es in dem betroffenen Gebäude zu einem lauten Knall und kurz drauf waren auch schon Flammen zu sehen. Nach Ankunft der ersten Einsatzkräfte wurde sodann auf Brand 4 erhöht, zumal sich auch der Rauch inzwischen verstärkte und weithin sichtbar war. Das Brandobjekt ist ein Mittelhaus der engen Bebauung des Brettener Marktplatzes.

Als eine der ersten Löschmaßnahme wurde über die Drehleiter, sowie über den weitläufigen Zugang im hinteren Bereich (hier befindet sich auch der Zugang) die Brandbekämpfung vorgenommen. Die erhoffte Wirkung wurde erreicht, so dass sich der Brand lediglich auf 2 Wohnungen im 1. Obergeschoss, sowie eine weitere Wohnung im zweiten Obergeschoss ausbreiten konnten. Weitere Räumlichkeiten wurde nur unwesentlich beschädigt. Das sich im Erdgeschoss befindliche Warengeschäft, sowie die Häuser links und rechts mussten lediglich belüftet werden. Die beiden stark betroffenen Wohnungen im 1. Obergeschoss sind unbewohnbar.

Insgesamt 6 Personen sind derzeit polizeilich in diesem Objekt, das als sog. Anschlussunterbringung seitens der Stadt Bretten genutzt wird, gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war von diesen Personen auch niemand mehr im Brandobjekt. Die Personen werden nun in anderen Unterkünften der Stadt Bretten vorübergehend untergebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Bretten war mit insgesamt 17 Fahrzeugen der Abteilungen Bretten, Gölshausen, Sprantal und Ruit mit 90 Mann unter der Leitung von Kommandant Oliver Haas im Einsatz. Die Leitung der ebenfalls alarmierten Führungsgruppe Bretten/Gölshausen hatte Markus Pferrer. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Bernd Molitor, sowie Oberbürgermeister Martin Wolf und Bürgermeister Michael Nöltner waren ebenfalls vor Ort, um sich ein Bild der Lage zu machen. Der OrgL des Rettungsdienstes war Maximilian Gay, unterstützt wurde er von Jörg Klebsattel. Insgesamt waren 2 RTW, 1 NEF sowie der OrgL Rettungsdienst im Einsatz, das SEG eilte mit 3 Fahrzeugen (10 Einsatzkräfte) zum Marktplatz. 4 Streifen, der Leiter des Polizeireviers Bretten, Bernhard Brenner, sowie mehrere Kriminalbeamte, die noch im Laufe des Vormittags Ermittlungen aufgenommen haben, runden das Einsatzgeschehen ab. Zur genauen Entstehungsursache sowie Schadenshöhe können keine Angabe gemacht werden.

Karlsruhe – Verkehrsunfallflucht nach Motorradunfall auf der Südtangente / Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Am Freitag, gg. 16.00 Uhr, befuhr eine 32 Jahre alte

Krad-Lenkerin mit ihrem Motorrad die Südtangente von der Pfalz kommend in

Richtung Durlach. Sie wechselte dann auf den Ausfädelungsstreifen in Richtung

der BAB 5 Fahrtrichtung Basel. Kurz danach fädelte vor der Kradfahrerin ein

dunkler Kleinwagen gleichfalls auf diesen Fahrstreifen und die 32-jährige musste

ihr Fahrzeug strakt abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei

brach das Hinterrad des Krades aus und die Frau kam mit dem Fahrzeug zu Fall.

Sie wird dabei leicht verletzt und an dem Krad entsteht Sachschaden in Höhe von

ca. 1000 Euro. Der Pkw entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen des Unfallgeschehen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier

KA-Südweststadt unter der Rufnummer 0721/666-3411 in Verbindung zu setzen.

Malsch – Exhibitionist an Baggersee

Karlsruhe – Ein bislang Unbekannter exhibierte sich am Samstagabend, in

unmittelbarer Nähe einer Badebucht am Sulzbacher Hurstsee.

Die zwei Mädchen saßen gegen 18:30 Uhr am Baggersee in einer Badebucht.

Währenddessen kam ein Mann zu ihnen an die Bucht und manipulierte vor den Augen

der Mädchen an seinem Glied. Erst nach mehrmaligem Auffordern, die Örtlichkeit

zu verlassen, tat der Mann das auch. Jedoch kam dieser nur kurze Zeit später

wieder zurück und führte seine Handlungen fort. Erst nachdem die Mädchen laut

ankündigten die Polizei zu verständigen und um Hilfe riefe, entfernte er sich

gänzlich.

Wer Hinweise auf den Mann geben kann wird gebeten sich mit dem

Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon: 0721/6665555 in Verbindung zu setzen.

Linkenheim-Hochstetten – 18-Jähriger schießt mit Schreckschusswaffe und flüchtet vor Polizei

Linkenheim-Hochstetten – Nach dem Hinweis eines Zeugen, der am Samstag

gegen 23.30 Uhr auf einem Parkplatz der Rudolf-Diesel-Straße Schüsse aus einer

Schreckschusswaffe vernommen hatte, konnte das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt

einen verdächtigen 18-Jährigen stellen. Der junge Mann flüchtete beim Erkennen

eines Streifenwagens zunächst auf einem Fahrrad. In der Folge stürzte er aber

und war kurzzeitig ohnmächtig. Daher kam der 18-Jährige unter Einsatz von

Rettungskräften in eine Klinik. In seinem Rucksack fanden die Beamten

schließlich eine geladene Schreckschusswaffe sowie vier Böller.

Der Heranwachsende wird sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu

verantworten haben.

Ubstadt-Weiher – Komposter durch heiße Asche in Brand geraten

Ubstadt-Weiher – Vermutlich die noch zu heiß entsorgte Asche einer

Feuerschale setzte am Sonntag gegen 19.30 Uhr im Ortsteil Stettfeld einen

Komposter in Brand. Das Feuer griff schließlich auf eine danebenstehende

Gartenkommode sowie auf die Gartenhütte über. Glücklicherweise entdeckte ein

Nachbar das Malheur und löschte kurzerhand mit seinem Feuerlöscher. Die

alarmierte Freiwillige Feuerwehr aus Ubstadt-Weiher war mit einem Löschzug nebst

Rettungsteam und Notarzt vor Ort geeilt. Am Ende blieb es bei einem geschätzten

Schaden von 1.000 Euro.

Karlsruhe – Fünf junge Täter nach Farbschmierereien gestellt

Karlsruhe – Fünf Tatverdächtige im Alter von 16 bis 23 Jahren konnten in

der Nacht auf Samstag nach einem Zeugenhinweis auf frischer Tat erwischt werden.

Sie hatten gegen 23.30 Uhr im Bereich des Linkenheimer Tores Farbschmierereien

begangen. Einige der Beschuldigten gingen beim Eintreffen der Polizeistreifen

zunächst flüchtig, konnten dann aber bei den Fahndungsmaßnahmen gestellt werden.

Ein 16- und ein 17-Jähriger wurden im Anschluss an ihre Eltern überstellt. Es

wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung

eingeleitet.

Malsch – Einbruch in Supermarkt – Polizei bittet um Hinweise

Malsch Krs. Karlsruhe – Nach dem Einbruch in einen Supermarkt in der

Sezanner Straße bittet der Polizeiposten Malsch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Filialleiter hatte in der Nacht zum Montag gegen 03.10 Uhr die Polizei

verständigt, als er nach einer Alarmauslösung Beschädigungen in der Gebäudedecke

feststellte. Das Polizeirevier Ettlingen rückte in voller Mannstärke aus und

umstellte rasch das Areal. Allerdings waren die Täter nicht mehr vor Ort und

auch bei der ausgelösten Fahndung nicht mehr dingfest zu machen.

Wie festzustellen war, wollten die Täter in den Verwaltungsräumen einen Safe

öffnen. Offenbar wurden sie dabei durch die Alarmauslösung gestört, so dass sie

letztlich ohne Beute die Flucht ergriffen.

Wer in der Nacht von Sonntag auf Montag vor diesem Hintergrund im Bereich des

dortigen Supermarktes verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, wird

gebeten, sich beim Polizeirevier Ettlingen unter 07243/32000 oder direkt beim

örtlichen Polizeiposten zu melden.

Ettlingen – Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Ettlingen – Ein 49 Jahre alter Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz am

Samstag um 20.05 Uhr auf der Fahrt von Ettlingenweier nach Schluttenbach leicht

verletzt. Auf der dortigen Kreisstraße 3546 musste ein Autofahrer aufgrund von

Fahrradfahrern im Kurvenbereich abbremsen. Der nachfolgende 49-Jährige erkannte

die Situation wohl zu spät und geriet daraufhin ins Schleudern. Beim

anschließenden Sturz verletzte er sich und musste zur Behandlung ins Krankenhaus

gebracht werden. Am Kraftrad entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Karlsruhe – Unbekannter Mann wirft Glas- und Porzellangeschirr auf Straße – Polizei sucht betroffene Verkehrsteilnehmer

Karlsruhe – Ein noch unbekannter Mann hat am Sonntag kurz nach 22 Uhr auf

der Karlsruher Kriegsstraße zum Verschenken bereitgestelltes Glas- und

Porzellangeschirr wütend auf die westliche Kriegsstraße geworfen. Möglicherweise

wurden durch die Scherben und Splitter Verkehrsteilnehmer gefährdet oder gar

geschädigt. Diese wie auch Hinweisgeber auf den gesuchten Mann werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721/666-3311 zu melden.

Zeugen hatten vorsorglich die Straße von dem über drei Fahrspuren reichenden

Splitterfeld geräumt. Der Verursacher ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, ungefähr

175 cm groß mit kräftigem Körperbau mit kurzem, schwarzem Haar und ist

südländischen Typs. Er trug eine kurze, schwarze Hose mit rötlichem oder

lilafarbenem T-Shirt und führte weiße Kopfhörer mit. Der Mann entfernte sich in

Richtung der Sophienstraße und war bisher nicht zu ermitteln. Eine Fahndung nach

ihm blieb bisher ergebnislos.

Karlsruhe – Lkw-Fahrer kollidiert mit Betonleitwand

Karlsruhe – Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor ein

37-jähriger Kraftfahrer auf der Bundesautobahn 5 die Kontrolle über sein

Fahrzeug und kollidierte mehrfach mit der Betonleitwand.

Kurz nach 07:30 Uhr fuhr der Mann mit seinem Gespann auf der A5 von der

Anschlussstelle Karlsruhe-Süd in Richtung Rastatt-Nord. Vermutlich aufgrund

eines medizinischen Notfalls verliert er die Kontrolle über seinen Lastzug und

kommt zuerst nach links gegen die Betonleitwand, wird von dieser abgewiesen,

prallt rechts mit der dortigen Schutzplanke zusammen, quert nochmals die

Fahrbahn und kollidiert erneut mit der Betonleitwand und kommt im Anschluss

rechts mit der Zugmaschine in die Schutzplanke. In der Folge verklemmt sich der

Lkw und kommt zum Stehen. Durch die mehrfachen Kollisionen stürzt der 37-Jährige

vom Fahrersitz und schlägt mit dem Kopf auf einen Metallrahmen.

Durch die alarmierten Rettungskräfte wurde der Fahrer Erstversorgt und im

Anschluss in eine Klinik gebracht. Für die Unfallaufnahme und die Bergung musst

die A 5 in Fahrtrichtung Süden kurzzeitig voll gesperrt werden, wodurch ein

Rückstau von zeitweise bis zu sieben Kilometern entstand. Aktuell ist der rechte

Fahrstreifen noch gesperrt. Der Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Unfall zwischen zwei Radfahrern – Zeugen gesucht

Karlsruhe – Schwere Verletzungen erlitt ein 41-jähriger Radfahrer am

Samstagabend in Karlsruhe bei einem Zusammenstoß mit einem weiteren Radfahrer.

Mehrere Personen sollen den Unfall beobachtet haben, weshalb die Polizei nun zur

Ermittlung des genauen Unfallhergangs auf der Suche nach diesen Zeugen ist.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 41-Jährige kurz

nach 21:30 Uhr die Gartenstraße in westlicher Richtung. Kurz nach der

Brauerstraße wollte ein vorausfahrender, 25 Jahre alter Radfahrer nach links

abbiegen. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrradfahrern

wobei der 41-Jährige schwere Verletzungen erlitt.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und

brachten ihn schließlich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Bei der parallel hierzu laufenden Unfallaufnahme fanden die Polizeibeamten

Drogenutensilien beim 41-Jährigen und es gab zudem Hinweise auf eine aktuelle

Betäubungsmittelbeeinflussung. Die Polizisten ordneten daher eine Blutentnahme

an.

Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs sind die ermittelnden Beamten noch auf

der Suche nach Zeugen, die den Unfall offenbar beobachten konnten und bitten

diese, sich mit dem Autobahnpolizeirevier unter 0721/944840 in Verbindung zu

setzen.

Karlsruhe – Fußgänger von Radfahrer angefahren

Karlsruhe – Leichte Verletzungen erlitt am Sonntagabend ein 56-jähriger

Fußgänger in Karlsruhe-Bulach, als er von einem Radfahrer angefahren wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 32-jährige Radfahrer gegen 20:15

Uhr die Bulacher Straße in Richtung Litzenhardtstraße. Im Bereich der

Unterführung erkannte er offenbar den 56-jährigen Fußgänger sowie eine Zeugin zu

spät, woraufhin es in der Folge zum Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und dem

56-Jährigen kam. Hierbei erlitt der Fußgänger leichte Verletzungen.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzen zunächst vor Ort und brachten

ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Bretten – Fußgänger angefahren

Karlsruhe – Schwere Verletzungen erlitt am Samstagvormittag ein

77-jähriger Fußgänger in Bretten, als er beim Überqueren der Fahrbahn von einem

Auto angefahren wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 57-jährige Fahrer eines Skodas kurz

nach 11 Uhr die Melanchthonstraße in Richtung Stadtmitte. Zeitgleich wollte der

77-Jährige die Melanchthonstraße auf Höhe der Hausnummer 67 zu Fuß überqueren.

Der herannahende 57-Jährige erkannte in der Folge den am Stock gehenden

Fußgänger offenbar zu spät, weshalb es trotz Vollbremsung zu einer leichten

Kollision zwischen dem Skoda und dem 77-Jährigen kam. Durch den Zusammenstoß

stürzte der Fußgänger zu Boden und wurde hierdurch schwer verletzt.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und

brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Kraichtal – psychisch kranker Mann leistet bei Festnahme Widerstand

Karlsruhe – Bespuckt und getreten wurden Polizeibeamte, als sie am

Samstagnachmittag, kurz vor 16:00 Uhr in der Heilbronner Straße in Menzingen,

einen psychisch angeschlagenen Mann festnehmen mussten.

Nach vorangegangenem Hausfriedensbruch sowie einer damit verbunden

Sachbeschädigung sollte der 26-jährige Mann durch die Beamten zunächst zum

Polizeirevier verbracht werden. Beim Transport widersetze sich der Mann, in dem

er gegen die eingesetzten Beamten trat und mehrfach auf sie spuckte. Aufgrund

seines psychischen Ausnahmezustandes musste der Mann in einer Spezialklinik

untergebracht werden.