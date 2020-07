Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Polizeihauptkommissar Lars Rimmelspacher neuer Leiter des Polizeipostens Edingen-Neckarhausen

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis – Neuer Leiter des Polizeipostens

Edingen-Neckarhausen ist seit Anfang Juli der 43-jährige Polizeihauptkommissar

Lars Rimmelspacher. Der Polizeiposten, organisatorisch beim Polizeirevier

Ladenburg angegliedert, ist für die Gemeinde sowie den Stadtteil

Mannheim-Friedrichsfeld zuständig. Der in Mannheim wohnhafte Rimmelspacher kam

im Oktober 1997 zur Polizei des Landes Baden-Württemberg. Nach seiner Ausbildung

und dem anschließenden Studium an der Fachhochschule der Polizei in

Villingen-Schwenningen kam er 2002 nach Mannheim, wo er bis 2007 im

Streifendienst der Polizeireviere Käfertal, Neckarstadt und Oststadt eingesetzt

war. 2007 wechselte er zum Polizeirevier Ladenburg, wo er bis 2011 eine

Dienstgruppe leitete. Anschließend folgte der Wechsel zum Führungs- und

Lagezentrum des Präsidiums als Polizeiführer vom Dienst, wo er bis zu seinem

jetzigen Posten tätig war.

Laudenbach: Tennisplätze unter Wasser gesetzt, Zeugen gesucht

Laudenbach – Zwei der fünf Tennisplätze auf dem Gelände des ortsansässigen

Tennisclubs in der Dr.-Werner-Freyberg-Straße setzten bislang unbekannte

Personen am Sonntag, zwischen 16-19 Uhr unter Wasser. Die Plätze sind nicht mehr

bespielbar und müssen wieder instand gesetzt werden. Der Schaden lässt sich

derzeit noch nicht beziffern. Hinweise bitte an den Polizeiposten Hemsbach,

Tel.: 06201/71207 oder an das Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0.

Wiesloch: Zwei Einbrüche beschäftigen Ermittler; Zeugen gesucht

wiesloch – Zwei Einbrüche, die von bislang unbekannten Tätern in der Nacht

von Freitag auf Samstag verübt wurden, beschäftigen die Ermittler des

Polizeireviers Wiesloch. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist dabei auch

Gegenstand der Ermittlungen.

Ein oder mehrere Täter brachen in eine Station des Psychiatrischen Zentrum

Nordbaden ein und durchsuchten sämtliche Büros nach lohnenswerter Beute. Ob

etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Der Einbruch wurde am Samstag kurz

nach 18 Uhr bemerkt und der Polizei gemeldet. Eine Absuche mit einem Polizeihund

verlief ohne Ergebnis.

Bereits am Samstagmorgen, gegen 8.30 Uhr wurde dem Polizeirevier ein Einbruch in

eine Firma in der Baiertaler Straße, Bereich Schlangengrundgraben, gemeldet.

Dort hatten der oder die Täter, neben Schränken und Schubladen in sämtlichen

Bürosäumen auch den Firmentresor im Visier. Der Tresor, der mit einem

Vorhängeschloss gesichert war, wurde nach dessen Aufflexen durchsucht. Pech für

den oder die Einbrecher nur, dass sich nur Papiere darin befanden. Ob etwas

gestohlen wurde, muss auch hier noch ermittelt werden.

Zeugen, die Hinweise zu einem der Einbrüche geben können, werden gebeten, sich

an das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu wenden.

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 17-Jähriger wird von drei Jugendlichen überfallen und schwer verletzt / Zeugen gesucht!

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Samstagabend kam es gegen 22 Uhr zu

einem Vorfall an der OEG-Haltestelle „Dossenheim-Nord“, bei dem ein 17-Jähriger

von drei etwa 16 Jahre alten männlichen Jugendlichen zur Herausgabe von Bargeld

aufgefordert wurde und durch einen Faustschlag ins Gesicht schwer verletzt

worden ist. Nach der Tat flüchteten die Tatverdächtigen mit einer Beute von etwa

45 Euro. Der 17-Jährige erlitt durch den Schlag einen beidseitigen Kieferbruch

und konnte den Ermittlern der Kriminalpolizei bislang nur wenig Informationen

zum Tathergang liefern.

Es werden daher dringend Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben oder

sachdienliche Hinweise geben können. Diese Hinweise werden unter der Rufnummer

0621/174-4444 entgegengenommen.

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Findiger Einbrecher gelangt über das Dach in Supermarkt / Zeugen gesucht!

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Sonntagmorgen gegen 02:30 Uhr brach ein

bislang unbekannter Täter in einen Supermarkt in der Bahnhofstraße ein. Der oder

die Unbekannte deckten dazu einen Teil des Dachs ab und gelangte so über die

Decke in die Büroräumlichkeiten. Hier wurde versucht einen Tresor aufzubrechen,

was aber nicht gelang. Entwendet wurde nichts.

Wer zum genannten Zeitpunkt an der Örtlichkeit etwas Verdächtiges beobachtet

hat, oder sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, setzt sich bitte unter

der Rufnummer 06205/2860-0 mit dem Polizeirevier Hockenheim in Verbindung.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen und zwei Verletzten

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis – Am Samstagmorgen kam es gegen 10:45 Uhr zu

einem Verkehrsunfall auf der L 723 im Bereich der Brücke über der B 3. An einer

Ampel in Fahrtrichtung des Bahnhofs Wiesloch-Walldorf kam es zu einem

verkehrsbedingten Rückstau. Eine 25-jährige Frau erkannte diesen Rückstau

offenbar zu spät und schob nach der Kollision insgesamt 3 Fahrzeuge ineinander.

Durch die Wucht des Aufpralls lösten bei zwei Fahrzeugen die Airbags aus. Diese

beiden Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch eine weitere

19-Jährige Autofahrerin wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht – Zeugen gesucht

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis – Einen Unfall verursachte am Sonntagnachmittag

ein unbekannter Motorradfahrer in Schönau. Der Motorradfahrer fuhr kurz vor 17

Uhr in der Altneudorfer Straße mit seinem Motorrad aus einer Parklücke aus und

geriet dabei zu weit links. Ein entgegenkommender 38-jähriger Mercedes-Fahrer

musste hierdurch nach rechts ausweichen, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn

ab und stieß gegen eine Sandsteinmauer. Der Motorradfahrer fuhr anschließend

einfach weiter. Der Mercedes wurde durch den Zusammenstoß so stark beschädigt,

dass er abgeschleppt werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund

3.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

flüchtigen Motorradfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

Wiesloch-Frauenweiler/Rhein-Neckar-Kreis: Schlägerei zwischen Jugendlichen bzw. Heranwachsenden – sechs Beteiligte angetroffen – ein Leichtverletzter

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis – Am Sonntag erhielt die Polizei einen

Hinweis, dass es an einer Hütte im Zeisigweg zu einer Schlägerei mit etwa 40

Jugendlichen kommen soll. Auslöser soll eine Auseinandersetzung am Vortag

gewesen sein. Als die Polizei mit insgesamt sechs Streifenbesatzungen anrückte,

war bereits ein Großteil der Beteiligten mit Rollern und Autos weggefahren.

Insgesamt wurden sechs Jugendliche bzw. Heranwachsende im Alter zwischen 17 und

19 Jahren angetroffen. Ein 18-Jähriger wies eine leichte Gesichtsverletzung auf.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch ungeklärt. Die

weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Wiesloch.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Verkehrsunfall drei Beteiligte leicht verletzt – 13.000 Euro Sachschaden

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis – Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz vor

15 Uhr an der Kreuzung Rohrbacher/St. Ilgener Straße wurden drei Beteiligte

leicht verletzt, an den beiden Autos entstand ein Sachschaden von ca. 13.000

Euro. Eine 62-jährige Fahrerin eines VW war von der Rohrbacher Straße nach links

in die St. Ilgener Straße abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem

entgegenkommenden 48-jähriger Fahrer eines Kia, der in Richtung Nußloch

unterwegs war. Durch die Kollision wurden die beiden Fahrer sowie eine

38-jährige Beifahrerin im Kia leicht verletzt. Alle Verletzten wurden nach ihrer

Erstversorgung an der Unfallstelle mit Rettungsfahrzeugen in Heidelberger

Kliniken eingeliefert.

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtsloser Autofahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer – Zeugen gesucht

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis – Wie erst jetzt zur Anzeige gebracht

wurde, gefährdete bereits am Mittwoch, 01.07.2020 ein unbekannter Autofahrer auf

der K4177 andere Verkehrsteilnehmer. Der Unbekannte war gegen 16 Uhr auf der K

4177 von Sinsheim-Dühren in Richtung Michelfeld unterwegs. Kurz vor der Kuppe am

Ortseingang von Michelfeld überholte er zunächst einen Geldtransporter und

anschließend einen Lastwagen. Eine entgegenkommende Autofahrerin konnte nur mit

Mühe einen Zusammenstoß vermeiden und ausweichen. Der unbekannte Autofahrer fuhr

einfach davon. Auch die Autofahrerin, die durch die Fahrweise des Unbekannten

gefährdet wurde setzte ihren Weg fort.

Der rücksichtslose Autofahrer soll mit einem hellen VW-Polo unterwegs gewesen

sei, die Geschädigte soll einen blauen Pkw gefahren haben.

Der Fahrer des Geldtransporters hatte in der Folge über die Internetwache der

Polizei Baden-Württemberg Anzeige erstattet.

Die Polizei sucht nun zum einen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und

sachdienliche Hinweise geben können, zum anderen wird die Geschädigte gesucht.

Diese werden gebeten, sich beim Polizeiposten Angelbachtal, Tel.: 07265/911200

oder beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher auf Diebestour – Zeugen gesucht

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis – Über das Wochenende von Freitag, 03.07.2020

bis zum Sonntag, 05.07.2020 waren Einbrecher in Bammental auf Diebestour. Die

Unbekannten brachen mindesten 20 geparkte Fahrzeuge verschiedenster Marken.

Dabei erbeuteten die Einbrecher überwiegend Bargeld.

In einem Fall konnten die Diebe mittels einer im Auto aufgefundenen

Fernbedienung eine Garage öffnen und zwei hochwertige Fahrräder entwenden. In

eine Doppelgarage im Kurpfalzring drangen die Täter durch eine Seitentür ein und

ließen zwei hochwertige E-Bikes mitgehen.

Bei den Einbrüchen in ein Wohnhaus im Kiesgrabenweg und die Doppelgarage im

Kurpfalzring wurde der Täter mit Überwachungskameras gefilmt. Die Auswertung der

Aufnahmen dauert an.

Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe der einzelnen Taten ist davon

auszugehen, dass diese durch die gleichen Täter begangen worden waren.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Neckargemünd dauern an.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Vermisster Benno Philipp F. wohlbehalten aufgefunden – Fahndungsrücknahme

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis – Der seit 30.06.2020 vermisste Benno Philipp

F. wurde am Wochenende wohlbehalten aufgefunden. Mehrere Zeugen hatten den

Vermissten aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung erkannt und sich bei der Polizei

gemeldet, sodass dieser schließlich in einer S-Bahn in Winnenden angetroffen und

zur weiteren Behandlung einer Fachklinik überstellt werden.

Die polizeiliche Fahndung wird zurückgenommen.

Medienvertreter werden gebeten, das Bild des Vermissten zu löschen.

Sinsheim-Steinsfurt/Rhein-Neckar-Kreis: Vögel gestohlen – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Sinsheim-Steinsfurt – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden durch

bisher unbekannte Täter mehrere Kanarienvögel aus einem Schrebergarten in

Sinsheim-Steinsfurt, In der Au entwendet. Der Besitzer stellte am nächsten

Mittag fest, dass die Türe der Vogelvolliere aufgewuchtet wurde und alle 20

Kanarienvögel fehlten. Aufgrund der Umstände ist davon aufzugehen, dass die

Vögel im Wert von 500EUR bis 1.000EUR gestohlen wurden. Zeugen, welche

verdächtige Wahrnehmungen beobachtet haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Sinsheim unter Tel.: 07261 / 6900 zu melden.

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahren kollidiert mit entgegenkommendem Pkw – 1 schwer Verletzter

Rauenberg – Am Samstagabend, gegen 20.10 Uhr, befuhr ein 25-jähriger

Motorradfahrer die B 3 von Rauenberg kommend in Richtung Bad Mingolsheim. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand verlor der 25-Jährige aufgrund nicht angepasster

Geschwindigkeit die Kontrolle über seine BMW und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Hier stieß er mit einem entgegenkommenden Pkw VW zusammen. Der 26-jährige VW

Fahrer versucht noch auszuweichen, konnten den Zusammenstoß jedoch nicht

verhindern. Durch den Zusammenstoß erlitt der 25-jährige Unfallverursacher eine

schwere Beinverletzung. Er wurde mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in

eine Ludwigshafener Klinik geflogen. Der 26-jährige VW Fahrer und seine

24-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. An der BMW und an dem VW entstand

ein geschätzter Sachschaden in Höhe von je 10 000,- Euro. Die B 3 musste für den

Zeitraum der Unfallaufnahme und den Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis 24.00

Uhr gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet.

BAB 6, Reilingen – Nach tödlichem Unfall wieder alle Fahrstreifen frei – Pressemitteilung Nr. 3

Reilingen – Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen, bei

dem ein 23-jähriger Falschfahrer ums Leben kam, konnten nach Beendigung der

Reinigungsarbeiten die Fahrbahnen um 11.23 Uhr wieder freigegeben werden.

BAB 6/Reilingen: Falschfahrer verursacht schweren Verkehrsunfall; BAB 6 vom Walldorfer Kreuz in Richtung Mannheim gesperrt – Zeugen gesucht Pressemitteilung Nr. 2

Reilingen – Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr am Samstagmorgen, gegen

03.10 Uhr, ein VW Fahrer, von der Tank- und Rastanlage Hockenheim-Ost kommend,

in falsche Richtung auf die BAB 6 auf. Noch vor dem Autobahnkreuz Walldorf

kollidierte der Falschfahrer frontal mit einem entgegenkommenden, in Richtung

Mannheim fahrenden, Sattelzug. Durch den Zusammenstoß erlitt der VW-Fahrer

tödliche Verletzungen. Der LKW-Fahrer wurde leicht verletzt. Die BAB 6 zwischen

dem Autobahnkreuz Walldorf und dem Autobahndreieck Hockenheim, in Richtung

Mannheim, wurde komplett gesperrt. Die Sperrung wird noch längere Zeit andauern.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 18 000,- Euro. Zur Rekonstruktion des

Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Zeugen oder

Verkehrsteilnehmer die Hinweise auf den Falschfahrer an der Tank- und Rastanlage

Hockenheim-Ost oder zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich mit

dem Verkehrsdienst Heidelberg – Außenstelle Walldorf unter der Telefonnummer

06227/35826-0 in Verbindung zu setzen.

BAB 6/Reilingen: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen – Pressemitteilung Nr. 1

BAB 6/Reilingen – Wegen eines schweren Verkehrsunfalls auf der A 6

zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und dem Autobahndreieck Hockenheim ist die

Autobahn aktuell in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt. Nach ersten

Erkenntnissen sind an dem Unfall in Höhe Reilingen ein Pkw und ein Lkw

beteiligt. Die Unfallursache und die Schwere der Verletzungen sind noch nicht

bekannt. Der Verkehr wird am Autobahnkreuz Walldorf umgeleitet.

Bammental/B 45: Fahrzeugbrand auf der B 45 – Vollsperrung

Bammental/B45 – Am Freitagabend gegen 22.00 Uhr geriet ein Renault auf der

B 45 zwischen Neckargemünd und Bammental aus unbekannter Ursache in Brand. Die

Fahrerin, die in Richtung Neckargemünd unterwegs war, hatte die Rauchentwicklung

rechtzeitig bemerkt und konnte, nachdem sie am rechten Fahrbahnrand angehalten

hatte, das Fahrzeug unverletzt verlassen. Die freiwilligen Feuerwehren aus

Bammental und Neckargemünd konnten den Brand schnell löschen. Aktuell ist die B

45 zwischen Walkmühle und Kriegsmühle voll gesperrt.