Mannheim-Almenhof: Brennender Pkw / Zeugen gesucht!

Mannheim-Almenhof – Am Sonntagmorgen brannte in der Rottfeldstraße gegen 2

Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein Pkw. Die Feuerwehr konnte den brennenden

Daimler Benz rasch löschen, am Fahrzeug entstand dennoch Totalschaden. Das

Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen

und sucht Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen gemacht

haben oder zu dem Vorfall sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt

die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegen.

Mannheim-Innenstadt: 25-Jähriger von Unbekannten überfallen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt – Ein 25-jähriger Mann wurde am frühen Samstagmorgen

in der Mannheimer Innenstadt von Unbekannten überfallen. Der Mann war gegen 2.30

Uhr zu Fuß zwischen den Quadraten R 1 und S 1 unterwegs, als er von drei

unbekannten Männer angesprochen wurde, was denn sein Problem sein. Unvermittelt

erhielt er daraufhin mehrere Schläge gegen den Kopf und den Oberkörper. Dabei

zog ihm einer der Männer das Mobiltelefon aus der Tasche. Als die Täter

daraufhin flüchteten, folgte ihnen das Opfere bis zum Marktplatz, wo er erneut

zu Handgreiflichkeiten gegenüber dem 25-Jährigen kam, weshalb dieser die weitere

Verfolgung aufgeben musste. Er erlitt Schwellungen im Gesicht sowie Schürfwunden

am Bein und wurde vor Ort von Rettungskräften medizinisch versorgt. Eine

sofortige Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos.

Bei den drei männlichen Tätern soll es sich nach Opferangaben um mutmaßliche

Landsleute handeln, die ihn auf somalisch angesprochen hatten. Sie sollen

dunkler Hautfarbe gewesen sein.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu den

Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim/Heidelberg: Zahlreiche betrunkene E-Scooter-Fahrer unterwegs

Mannheim/Heidelberg – Über das Wochenende vom 03.07.2020 bis zum

05.07.2020 waren in Heidelberg und Mannheim wieder zahlreiche Personen betrunken

mit einem E-Scooter unterwegs.

In Heidelberg konnten insgesamt 14 alkoholisierte E-Scooter-Fahrer festgestellt

werden. Diese waren, vorwiegend am Samstag und am Sonntag, zur Nachtzeit

zwischen 22.30 Uhr und 06.00 Uhr im gesamten Stadtgebiet. Bei ihnen wurden

Alkoholwerte zwischen 0,6 und 1,7 Promille festgestellt werden.

Im Bereich Mannheim wurden fünf Fahrer von E-Scootern auffällig. Diese waren

zwischen ein Uhr und sechs Uhr unterwegs und hatten Promillewerte zwischen 0,6

und über 1,8 Promille intus.

Allen Fahrzeugführern wurden Blutproben entnommen. Ihnen drohen Bußgeld- bzw.

Strafverfahren wegen Fahrens eines Kraftfahrzeugs unter Alkoholeinfluss. Sie

müssen nun mit Fahrverboten bzw. mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

Aus gegebenem Anlass weist die Polizei nochmals eindringlich darauf hin, dass es

sich bei den Elektrokleinstfahrzeugen, den sogenannten E-Scootern, um

Kraftfahrzeuge handelt, für die hinsichtlich Alkohol- und Drogenkonsum die

gleichen Regelungen gelten wie für die anderen Kraftfahrzeuge (Auto, Motorrad,

etc.) mit allen Konsequenzen wie Fahrverbot und Fahrerlaubnisentzug.