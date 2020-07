Heidelberg: Einbruch in Studentenverbindung; Zeugen gesucht

Heidelberg – Einbruch bleibt Einbruch. Auch wenn es zur Tradition von

Studentenverbindungen gehört, bei anderen Verbindungen einzudringen und

Verbindungsdevotionalien oder andere Gegenstände zu entwenden jud sie gegen

einen symbolsichen Obulus auszulösen.

Wie den Ermittlern des Polizeireviers Heidelberg-Mitte bekannt wurde, drangen

mehrere Personen am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 2 Uhr, über ein

aufgehebeltes Fenster in eine Studentenverbindung in der Friedrich-Ebert-anlage

ein. Von dort wurden Verbindungjacken, Fahnen und Kopfbedeckungen entwendet.

Darüber hinaus wurde aus einem Rucksack ein Geldbeutel mit Ausweisen sowie

Schuhe und ein Anzug gestohlen. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von rund

7.000.- Euro.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700.

Wiesloch: Scheibe bei Taxi-Zentrale eingeworfen; Zeugen gesucht

Wiesloch – Am Sonntagabend, gegen 20.20 Uhr, warf ein bislang unbekannter

Jugendlicher die Schaufensterscheibe einer Taxi-Zentrale im Gutenbergring ein.

Der Sachschaden wird auf rund 1.000.- Euro geschätzt.

Ein Zeuge hatte den Jungen beobachtet und folgende Beschreibung abgegeben: ca.

16 Jahre; 170 cm; schwarzes T-Shirt mit weißer Schulterpartie; schwarze

Jogginghose mit weißen Streifen und hellen Schuhen.

Weitere Zeugen, die Hinweise auf den Jungen geben können, werden gebeten, mit

dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 Kontakt aufzunehmen.

Heidelberg: Zwei Firmeneinbrüche in Wieblingen; Tatzusammenhang wird geprüft; Zeugen gesucht

Heidelberg – In der Nacht zum Sonntag wurde in zwei Firmen im Stadtteil

Wieblingen eingebrochen. Um 2.15 Uhr wurde eine Überwachungsfirma per Alarm über

einen Einbruch in eine Kfz.-Werkstadt im Schuhmachergewann informiert. Als die

erste Streife kurz danach eintraf, hatten der oder die Täter bereits da Weite

gesucht. Die Fahndung verlief ohne Ergebnis. Der oder die Täter waren durch ein

Fenster im ersten Obergeschoss in das Bürogebäude eingedrungen und hatten die

Räume durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, bedarf noch der Ermittlungen.

Des Weiteren wurde in den Recyclinghof im Mittelgewann eingebrochen. Dort wurden

ebenfalls die Büroräume durchsucht. Ein kleiner Bürosafe wurde hier aus der Wand

herausgerissen und entwendet. Über die Höhe des Diebstahlsschadens liegen noch

keine Informationen vor. Die genaue Tatzeit steht ebenfalls noch nicht fest.

Entdeckt wurde der Einbruch gegen 7.20 am Sonntagmorgen.

Zeugen, die Hinweise zu einem der Einbrüche geben können, werden gebeten, sich

mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier

Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.

Heidelberg: Zwei Einbruchversuche in der Südstadt; Zeugen gesucht

Heidelberg – Zu zwei Einbruchsversuchen in der Südstadt, bei denen aller

Wahrscheinlichkeit nach ein Tatzusammenhang besteht, sucht die Ermittlungsgruppe

„Einbruch“ der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg Zeugen.

Am Sonntagabend, kurz nach 20 Uhr, wurde ein Nachbar auf den schrillen Ton eines

Einbruchalarmmelders eines Anwesens in der Görresstraße aufmerksam. Eine sofort

verständige Streife stellte an dem betreffenden Anwesen eine eingeschlagene

Scheibe der Terrassentür fest. Darüber hinaus meldete fast zeitgleich ein

Anwohner einen Einbruchsversuch in seine Wohnung in der nahe gelegenen Straße

„Hohe Gasse“. Dort hatte der bislang unbekannte Täter versucht, die Terrassentür

aufzuhebeln.

Zudem wurde ein noch unbekannter Mann beobachtet, der eilig mit einem hellen,

silbernen oder weißen Fahrrad über die Hohe Gasse davonfuhr. Ob er für die

Tatbegehungen verantwortlich ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Er wird wie folgt beschrieben: ca. 45-50 Jahre; weißes T-Shirt; Jeans; grüne

Einwegmaske, grauer Rucksack.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief ohne Ergebnis.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder

beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.