Einfache Körperverletzung

Bingen

Bingen, Saarlandstraße, 05.07., 20:23 Uhr. Ein Zeuge meldete eine Personengruppe, bei welcher eine Person ein Messer zeigte und Ärger suchte. Die Beamten konnten bei der Gruppe keine Waffe finden. Bei der Überprüfung der Personaldokumente war jedoch der Ausweis des angeblichen Messerträgers auffällig: es bestand der Verdacht auf Fälschung. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr

Bingen

Trechtingshausen, 05.07., 21:00 Uhr. Die Mitarbeiterin einer Tankstelle meldete einen Kunden, der, bereits schwankend, weitere alkoholische Getränke gekauft hatte und dann mit seinem PKW weitergefahren war. Die Beamten konnten den PKW mit BM-Kennung ausfindig machen und einer Kontrolle unterziehen. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt; dem 23-jährigen Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Bingen

Bingen, Rheinkai, 05.07., 21:35 Uhr. Bei einer Streifenfahrt wurde ein 48-jähriger Mann beobachtet, der, sein Fahrrad schiebend, die Fahrbahn überqueren wollte und dabei stürzte. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Ihm wurde eine Weiterfahrt ausdrücklich untersagt.

Fahrzeug-Sachschaden

Bingen

Bingen, Hohenzollernstraße, 02.07., 19:30 Uhr bis 05.07., 09:50 Uhr. Ein unbekannter Täter zog die Außenspiegelverkleidung eines geparkten VW-Fahrzeugs ab. Die Verkleidung fand der 79-jährige Eigentümer auf dem Boden liegend. Hinweise bitte an die Polizei Bingen.

Fahrzeugführer erneut ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmittel kontrolliert

Guntersblum

Kurz nach Mitternacht wurde am Sonntag in Guntersblum ein Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, war der Fahrzeugführer bereits vor wenigen Wochen aufgefallen, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei dem Fahrzeugführer wurden erneut Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt, welche sich durch einen Drogen-Vortest bestätigten. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer, wie auch den Halter des Pkws wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Pkw wurde sichergestellt.

Verkehrsunfall nach Rotlichtmißachtung

Bingen

77jährige Unfallverursacherin befährt am 03,07,2020 gegen 15 Uhr die K54 von Bad Kreuznach-Planig aus kommend in Fahrtrichtung Gensingen. Unfallgeschädigter befährt die L400 von Gensingen aus in Richtung Sprendlingen. An der für die Autofahrerin rot zeigenden Lichtzeichenanlage der L400/K54 übersieht diese das Signal und fährt auf die L400 in Fahrtrichtung Gensingen auf. Hierbei übersieht sie ebenfalls den von links herannahenden Pkw. Es kommt zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei diese nicht mehr fahrbereit sind und abgeschleppt werden müssen. Personenschaden entstand nicht.

Keine Pausen, keine Genehmigungen – Lkw bleibt stehen

Rheinhessen A61 – Besonders schlau wollte ein Lkw-Fahrer am Sonntag sein,

als er gegen 14.00 Uhr von einer Polizeistreife auf der BAB 61 in der Nähe von

Worms angehalten wurde. Bei der Kontrolle der vorgeschriebenen Ruhezeiten zog

der 42-Jährige eine Chipkarte aus dem Fahrtenschreiber, die auf einen Kollegen

ausgestellt war. Er habe die eigene leider verloren, so die originelle Ausrede.

Pech für ihn, dass er an Spezialisten für den Güterverkehr der Verkehrsdirektion

Wörrstadt geraten war, die leicht feststellen konnten, dass der Mann kurz zuvor

noch mit seiner eigenen Chipkarte gefahren war. Natürlich hatte er die

vorgeschriebenen Pausen nicht gemacht.

Für ihn bedeutete das eine Zwangspause und eine Strafanzeige wegen Fälschung

technischer Aufzeichnungen.

Die rumänische Spedition schickte daraufhin einen türkischen Ersatzfahrer, der

mit einem abgelaufenen Visum und ohne Arbeitserlaubnis vor Ort erschien. Die

rumänischen Behörden haben wegen Corona geschlossen und Genehmigungen gäbe es

daher nicht, so seine Ausrede. Auch er erhielt eine Strafzeige, genauso wie die

Spedition und der nette Kollege des ersten Fahrers, der seine Chipkarte

„ausgeliehen“ hatte.

Wackernheim – Betrunkener Autofahrer kracht in Hauswand.

Ingelheim – Sonntag, 05.07.2020, 20:55 Uhr

Am Sonntagabend kommt es zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten in Wackernheim.

Der 54-jährige Fahrer kommt vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins

Schleudern und kracht mit seinem Mercedes frontal gegen eine Hauswand. Beide

Insassen werden leicht verletzt, das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit und muss

abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme stellt sich heraus, dass Fahrer

und Beifahrer stark alkoholisiert sind. Bei beiden wurden Werte von über 2

Promille festgestellt. Dem Fahrer wird im Anschluss im Krankenhaus eine

Blutprobe entnommen.

12-jährige steckt in Schließfach fest.

Ingelheim – Samstag, 04.07.2020, 19:00 Uhr

Am frühen Samstagabend kommt es am Bahnhof Ingelheim zu einem gemeinsamen

Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Ein 12-jähriges Mädchen

steckt dort in einem Schließfach am Ingelheimer Bahnhof fest. Das Mädchen ist

aus Spaß selbst in das Schließfach geklettert. Ein Freund ist dann aus Versehen

gegen die Tür gestoßen. Diese fällt zu und lässt sich nicht mehr öffnen. Die

Feuerwehr befreit das Mädchen aus seiner Lage. Nach einer kurzen Untersuchung

durch den Rettungsdienst wird das unverletzte Mädchen dem Vater übergeben.

Sachbeschädigung auf Friedhof

Mainz-Bretzenheim – Sonntag, 05.07.2020, 20:35 Uhr

Zeugen melden am Sonntagabend der Polizei, dass auf dem Friedhof in

Mainz-Bretzenheim ein Mann Gräber beschädigt und verbal sehr aggressiv sei. Die

eintreffenden Polizisten stellen fest, dass an einem Grab eine Scheibe der

Grabbeleuchtung beschädigt wurde. Bei seiner Flucht habe der Mann in einer Hand

ein kleines Kreuz in der Hand gehalten. Es ist zu vermuten, dass dieses von dem

Friedhof entwendet wurde. Eine sofort eingeleitete Fahndung verläuft negativ.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

LKW-Fahrer müssen stehen bleiben

Worms/Gau-Bickelheim – Erneut führten Beamte der Polizeiautobahnstation

Gau-Bickelheim am Abend des 5.7.2020 Abfahrtskontrollen des Schwerverkehrs zum

Ende des Wochenendfahrverbotes durch. Kontrolliert wurde an den Rasthöfen

Wonnegau Ost und Wonnegau West. Die Polizisten kontrollierten dabei 90 LKW und

deren Fahrer. Bei fünf Fahrern waren die Werte so hoch, das eine Abfahrt

unterbunden wurde. Die beiden negativen Spitzenreiter hatten eine

Atemalkoholkonzentration von 2,08 bzw. 2,66 Promille. Bei einem 64-jährigen

Rumänen fielen den Beamten bei der Kontrolle zudem Fälschungsmerkmale am

Führerschein fest. Ihm droht ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und

Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Kontrollen zum Thema Alkohol und Drogen

Gau-Bickelheim/Rheinhessen – Bei einer Schwerpunktkontrolle zum Thema

Alkohol und Drogen im Straßenverkehr überprüften Beamte der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 5.7.2020 in der Zeit zwischen 10 Uhr

und 17:30 Uhr Kraftfahrzeugführer im Bereich der A 61 und der A 63. Dabei fiel

bei Waldlaubersheim um 12:30 Uhr ein 31-jähriger Schweizer mit Anzeichen auf

Drogenkonsum auf. Er räumte ein, in den Niederlanden Drogen konsumiert zu haben.

Es wurde eine Sicherheitsleistung erhoben und die Weiterfahrt untersagt. Bei

einem 45-jährigem Mann aus Pulheim stellten die Beamten bei der Kontrolle in

Höhe Dorsheim ebenfalls Anzeichen auf Drogenkonsum fest. In beiden Fällen wurde

den Männern eine Blutprobe zur Bestimmung der genauen Drogenbeeinflussung

entnommen. Beide müssen mit Bußgeldern von mindestens 500 Euro rechnen, einem

Fahrverbot sowie mit einer Strafanzeige.

Trickdiebstahl bei einer 92-Jährigen

Mainz-Weisenau – Dienstag, 30.06.2020, 10:00 Uhr

Eine 92-Jährige wird vor ihrem Wohnhaus in Mainz-Weisenau angesprochen. Er

bietet ihr an, ihre Einkaufstaschen hoch in ihre Wohnung zu tragen. Die

92-Jährige stimmt zu. In der Wohnung sagt er, dass er die Elektrik überprüfen

müsse. Der Mann überprüft angeblich die Leitungen und verlässt danach die

Wohnung. Zwei Tage später stellt die 92-Jährige fest, dass ihre Geldbörse mit

einen dreistelligen Betrag sowie Schmuck entwendet wurden.

Mülltonnenbrände in Mainz

Mainz – In der Nacht von Samstag, 04.07.20 auf Sonntag, 05.07.20, brannten

in der Adam-Karrillon-Straße und der Rheinallee fünf Mülltonnen. In einem Fall

wurde durch den Brand auch die Fassade eines Ladengeschäftes beschädigt. Erste

Schätzungen zum Schaden belaufen sich auf ca. 2500 EUR.

Die Polizei geht von einer absichtlichen Tatbegehung aus; die Ermittlungen

dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der

Telefonnummer 06131 65 4210 zu melden.

Verkehrsunfallfluchten Mombacher Kreisel und Hattenbergstraße in Mainz

Mainz – Am Samstag, den 04.07.20, wurde zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr

ein auf dem Parkplatz des Fahrrad Franz Am Mombacher Kreisel 2 in Mainz

geparkter BMW durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der Unfallverursacher

entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Ebenfalls kam es im Verlauf des Samstages zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht

in der Hattenbergstraße, wo der linke Seitenspiegel eines geparkten Peugeot 308

beschädigt wurde.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der

Telefonnummer 06131 65 4210 zu melden.

Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer am Autobahnkreuz Mainz. Suche nach dem Fahrer eines Pritschenwagens.

Heidesheim – Am 03.07.2020, gegen 22:05 befuhr ein Kradfahrer, auf der A63

am Autobahnkreuz Mainz, stadtauswärts, die Ausfädelungsspur zur A60 in Richtung

Bingen. Aus noch unbekannter Ursache kam er zu Fall und zog sich u.a. schwere

Verletzungen am rechten Bein zu. Eventuell könnte der Fahrer eines

Pritschenwagens, welcher angeblich zum Unfallzeitpunkt an der Örtlichkeit war,

Angaben zu dem Verkehrsunfall machen. Sachdienliche Hinweise bitte an die

Polizeiautobahnstation Heidesheim, Tel. 06132/9500.