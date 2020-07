Worms – Betrunkener Unfallverursacher flüchtet und kann durch die Polizei gefasst werden

Worms – Am Sonntagmorgen kam ein betrunkener PKW-Fahrer in der Wormser

Innenstadt in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte

hierbei sowohl das eigene Fahrzeug, als auch zwei Absperrpoller. Es entstand ein

Schaden in Höhe von circa 2.000 EUR. Anschließend flüchtete er mit seinem

Fahrzeug.

Das am Unfallort zurückgebliebene vordere Kennzeichen und die Aussagen eines

Zeugen führten dazu, dass die Polizei den Beschuldigten an dessen Wohnanschrift

fassen konnten.

Der Führerschein des 28-Jährigen wurde beschlagnahmt. Zudem wurde ihm eine

Blutprobe entnommen.

Worms – Abgestellte Fahrzeuge werden mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt

Worms – Im Zeitraum vom 04.07.2020 21:00 Uhr – 05.07.2020 13:00 Uhr wurden

zwei Personenkraftwagen, welche in unmittelbarer Nähe zum Kleingartenverein

„Hinterhuten e.V.“ in der Straße „Am Mondscheinweg“ geparkt waren, mit einem

unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand eine Schadenshöhe von

circa 9.000 EUR.

Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in

Worms entgegen.

Brennender PKW

Flörsheim-Dalsheim – Am 03.07.2020, gegen 18:10 Uhr, kam es in

Flörsheim-Dalsheim in der Bahnhofstraße zu einem PKW-Brand. Der PKW entzündete

sich aus bislang ungeklärter Ursache. Der Brand konnte durch die Feuerwehr unter

Kontrolle gebracht werden, bevor er auf weitere PKW übergriff.