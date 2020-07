Unfall: Motorradfahrer fährt betrunken

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) – Ein Motorradfahrer ist am Samstagabend

in der Hauptstraße von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann war betrunken und

vermutlich zu schnell unterwegs.

Der 60-Jährige landete kurz nach 21 Uhr mit seinem Kraftrad im Straßengraben. In

einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Krad und kam von der Straße

ab. Der Biker blieb unverletzt, allerdings wurde sein Motorrad durch den Unfall

beschädigt. Während der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife

Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein Test bestätigte den Verdacht: 1,01

Promille. Der 60-Jährige war alkoholisiert. Sein Motorrad wurde abgeschleppt,

der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Mann musste seinen Führerschein

abgeben. Er muss jetzt mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. Eine Blutprobe

soll Aufschluss über die genaue Alkoholkonzentration geben. |erf

Achtung, falsche Microsoft-Mitarbeiter

Kreis Kaiserslautern – Im Kreis ist es am Wochenende vermehrt zu Anrufen

durch falsche Microsoft-Mitarbeiter gekommen. Bei einem Mann in Schallodenbach

ergaunerten die Betrügern die Kreditkartennummer mitsamt der Prüfziffer. Die

Karte ließ der Geschädigte sperren. Ob die Kreditkarte von den Tätern bereits

eingesetzt wurde, ist aktuell nicht geklärt.

Besonders hartnäckig waren die Betrüger bei einer Frau in Stelzenberg. In den

vergangenen zwei Wochen riefen sie die Seniorin mehr als ein Dutzend Mal an. Die

Täter sprachen englisch. Weil die Frau kein Englisch versteht, legte sie auf.

Auch im benachbarten Donnersbergkreis registrierte die Polizei betrügerischen

Anrufe durch falsche Microsoft-Mitarbeiter. In einem Fall erbeuteten die Täter

einen hohen vierstelligen Geldbetrag. Ein fünfstelliger Betrag konnte noch

gerettet werden (wir berichteten: https://s.rlp.de/bt61m).

Die Masche gleicht sich immer: Die angeblichen Computerspezialisten gaukeln

ihren Opfern vor, dass ihr PC mit schädlichen Computerviren verseucht sei. Die

Angerufenen werden getäuscht und aufgefordert, eine Software auf ihren Computer

zu installieren. Per Fernzugriff haben die Betrüger dann Zugang zum Computer.

Sie können sämtliche Daten auslesen oder verschlüsseln. Für ihre angebliche

Serviceleistung verlangen die Betrüger eine Überweisung, sie erfragen geschickt

Bankdaten oder fordern für vermeintliche Prüfungszwecke zur Übermittlung einer

TAN-Nummer auf. Die Täter gehen professionell vor, sind einfallsreich und

geschickt in der Gesprächsführung.

Deshalb: Sollten sie auch einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf!

Informieren Sie die Polizei. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Erlauben

Sie keinen fremden Menschen den Zugriff auf Ihren Computer. Lassen sie nur

bekannte, vertrauenswürdige Personen auf ihren Rechner zugreifen, die sie selbst

beauftragt haben. Microsoft-Mitarbeiter werden Sie nie unaufgefordert anrufen.

|erf

Motorradfahrer schwer verletzt

B 48 – Johanniskreuz – Zwei Motorräder sind am Sonntagnachmittag beim

Abbiegen zusammengestoßen.

Die beiden Zweiradfahrer wollten vom Parkplatz einer Gatsstätte nach rechts auf

die Bundesstraße 48 einfahren. Aus bisher unbekannten Gründen kam ein

31-Jähriger dabei ins Rutschen und fuhr auf das Motorrad eines 30-Jährigen. Bei

dem Unfall zog sich der Ältere schwere Verletzungen zu.

Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der andere Unfallbeteiligte

blieb unverletzt.

An beiden Motorrädern enststand Sachschaden in unbekannter Höhe. Sie waren nicht

mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Wärend der Unfallaufnahme und Bergung der Maschinen war die Bundesstraße 48 in

beide Richtungen voll gesperrt. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei den

Maßnahmen. |mhm

Polizei trennt Streithähne und findet Betäubungsmittel

Kaiserslautern – Im Rahmen ihrer Streifenfahrt erkannten Einsatzkräfte der

Kaiserslauterer Polizei in der Nacht zum Sonntag einen Streit unter mehreren

Personen im Bereich der FH in der Turnerstraße, der in einer handfesten

Auseinandersetzung endete. Durch Schläge und Tritte wurden insgesamt zwei junge

Männer und eine junge Frau verletzt. Beim Erkennen der Polizei flüchteten die

Täter unerkannt. Bei der Fahndung nach diesen trafen die verfolgenden Beamten

auf einen jungen Mann, der sich in der Schoenstraße vor ihnen versteckt. Bei

einer Kontrolle wurde auch der Grund für sein Verhalten bekannt. Er war zwar

nicht an der Schlägerei beteiligt, flüchtete jedoch dennoch vor der Polizei,

weil er Betäubungsmittel und Konsumutensilien mit sich führte. Die Polizei sucht

nach den Beteiligten der Schlägerei und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

an 0631 369 2250 oder pikaiserslautern2@polizei.rlp.de. Gegen den Besitzer der

Betäubungsmittel wurde zudem ein Strafverfahren eingeleitet und die Drogen

sichergestellt. | PvD Bu.

Party endet mit Polizeieinsatz

Kaiserslautern – Der Partyeinladung einer jungen Frau aus Hessen, die

diese über einen mobilen Messenger-Dienst veröffentlicht hatte, folgten in der

Nacht zum Sonntag etwa 300 Personen. Die Frau hatte hierzu eigens ein Anwesen in

der Kaiserslauterer Innenstadt angemietet, das für die Teilnehmerzahl allerdings

nicht ausreichend groß genug war, weshalb etwa die Hälfte der partywilligen

Besucher auf die Straße ausweichen mussten. Nachdem bei der Polizei mehrere

Beschwerden eingingen, musste die Party von mehreren Polizeistreifen aufgelöst

werden, um die Nachtruhe wiederherzustellen und Verstößen gegen die

Coronabekämpfungs-Verordnung entgegenzuwirken. Bei dem Einsatz war auch der

kommunale Vollzugsdienst der Stadt Kaiserslautern vor Ort, welcher ein

Bußgeldverfahren gegen die Veranstalterin eingeleitet hat. Auch die

amerikanische Militärpolizei unterstützte die deutschen Behörden, da sich unter

den Besucher mehrere Militärangehörige befanden, die offensichtlich die

Möglichkeit nutzten und den gestrigen Nationalfeiertag feierten. Alle Besucher

verhielten sich erfreulicherweise sowohl untereinander, als auch gegenüber den

Einsatzkräften friedlich und kamen den Aufforderungen der Beamten nach. | PvD

Bu.

Betrunkener missachtet Durchfahrtsverbot

Kaiserslautern – Ausgerechnet einer Fußstreife des Kaiserslauterer

Altstadtreviers fuhr ein 43-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis nach

Missachtung des Durchfahrtverbotes in der Fruchthallstraße vor die Füße. Die

Beamten kontrollierten den Mann und konnten hierbei Atemalkoholgeruch

feststellen. Ein Test ergab einen Wert von gut 1,4 Promille, weshalb ihm eine

Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde. Eine Anzeige

wegen Trunkenheit im Straßenverkehr kommt ebenfalls auf ihn zu. | PvD

Zigarettenautomat aufgebrochen

Kaiserslautern – Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Freitag

einen Zigarettenautomaten im Bereich einer Gaststätte am Bahnheim auf und

erbeuteten so eine kleinere Summe Bargeld. Die genaue Schadenshöhe steht noch

nicht fest. Die Polizei bitte um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung an

0631 369-2250 oder pikaiserslautern2@polizei.rlp.de. | PvD