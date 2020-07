Pedelec-Fahrer nach Unfall verstorben

Ulrichstein – Am Freitagabend (03.07.), gegen 19:15 Uhr, kam es auf einem Waldweg außerhalb von Rebgeshain zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Lautertaler befuhr mit seinem Mountainbike (Pedelec) einen unbefestigten Weg aus Richtung Hoherrodskopf in Fahrtrichtung Engelrod. Der Radfahrer kam aus bisher ungeklärter Ursache zu Sturz und verletzte sich dabei schwer. Er wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert, wo er kurze Zeit später verstarb.

Einbruch in ehemaliges Feriendorf

Einbruch in Lagerraum

Bebra – In der Zeit von Montag (29.06.) bis Freitag (03.07.) brachen Unbekannte in einen Lagerraum ein, welcher sich hinter einem Mehrfamilienhaus in der Nürnberger Straße befindet. Die Täter brachen das Schloss der Tür auf und verschafften sich so Zutritt in den Lagerraum. Aus diesem stahlen sie ein E-Bike der Marke KTM in Blau. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3.250 Euro.

Seitenscheibe eingeschlagen

Bebra – Am Freitag (03.07.), zwischen 18:45 Uhr und 20:10 Uhr, schlugen Unbekannte die Seitenscheibe an einem schwarzen Skoda „Fabia“ ein, welcher im Bereich des Baggersees in Bebra abgestellt worden war. Aus dem Fahrzeug stahlen die Täter eine schwarze Ledertasche. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Unbekannte versuchten Zigarettenautomat aufzubrechen

Blankenheim – Am Freitag (03.07.), zwischen 22:40 Uhr und 22:50 Uhr, versuchten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Frankfurter Straße aufzubrechen. Durch Zeugen konnten laute Geräusche aus dem Bereich der Frankfurter Straße wahrgenommen werden, wo der Automat an einer Hauswand angebracht war. Bei den Tätern soll es sich um drei dunkel bekleidete Personen gehandelt haben. Nachdem diese die Zeugen bemerkt hatten, flüchteten sie ohne Beute mit einem dunklen Pkw in Richtung Mecklar. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Pkw zerkratzt

Bad Hersfeld – In der Nacht zu Samstag (04.07.) zerkratzten Unbekannte einen schwarzen Mercedes CLA, welcher im Bereich der Straße „Am Markt“ abgestellt gewesen war. Mit einem unbekannten spitzen Gegenstand verursachten die Täter einen Schaden von rund 3.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Bebra – In der Zeit vor Samstag (04.07.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Auestraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Haus. Dieses durchsuchten sie und stahlen nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Münzen sowie Besteck. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 700 Euro.

Einbruch in Gaststätte

Bad Hersfeld – Am frühen Sonntagmorgen (05.07.), zwischen 00:00 Uhr und 10:00 Uhr brachen Unbekannte in ein Restaurant in der Kolberger Straße ein. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und gelangen so in das Restaurant. Dort brachen sie wiederum mehrere Spielautomaten auf und stahlen das sich darin befindliche Bargeld. Der entstandene Gesamtschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Einbruch in ehemaliges Feriendorf

Lauterbach – Zwischen Montag (29.06.) und Freitag (03.07.) brachen Unbekannte in das Hauptgebäude des ehemaligen Feriendorfes in der Straße „Auf dem Scherschain“ ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür, gelangten so in das Gebäude und durchsuchten dieses. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

In Jagdhütte eingebrochen

Grebenhain – Zwischen Sonntag (28.06.) und Freitag (03.07.) brachen Unbekannte in eine Jagdhütte im Bereich der Kieswiese unterhalb des alten Steinbruchs ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in die Hütte. Aus dieser stahlen sie eine Kettensäge sowie eine Bierkiste. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.350 Euro.

Pkw zerkratzt

Petersberg – Auf einen grauen Daimler hatten es Unbekannte am Donnerstagmittag (02.07.), zwischen 12:00 Uhr und 15:30 Uhr, abgesehen. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug im Bereich der Stettiner Straße abgestellt. Die Täter zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugseite. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda – In der Nacht zu Samstag (04.07.) brachen Unbekannte in eine Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Vor dem Peterstor“ ein. Auf bisher unbekannte Art und Weise verschafften sich die Täter Zutritt in den Flurbereich und brachen dort eine Wohnungstür auf. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Täter Bargeld und Cassetten-Boxen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.400 Euro.

Sachbeschädigung an Friseurstudio

Fulda – Am Samstag (04.07.), gegen 07:40 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Friseurgeschäft in der Schlitzer Straße. Unbekannte beschädigten gewaltsam die Rollläden und rissen diese zum Teil aus den Schienen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Einbruch in Getränkemarkt

Gersfeld – Am frühen Sonntagmorgen (05.07.), gegen 05:00 Uhr, brachen Unbekannte in einen Getränkemarkt im Brembacher Weg ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür und verschafften sich so Zutritt in den Markt. Aus diesem stahlen sie eine bisher unbekannte Anzahl von Zigarettenstangen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Heckscheibe eingeworfen

Mackenzell – In der Nacht von Samstag (04.07.) auf Sonntag (05.07.) beschädigten Unbekannte einen schwarzen Dacia „Duster“, welcher durch den Geschädigten in der Hennebergstraße abgestellt worden war. Die Täter warfen mit einem Scheitholz die Heckscheibe ein. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Versuchter Einbruch in Sportlerheim

Neuhof – In der Nacht zu Sonntag (05.07.) versuchten Unbekannte, in ein Sportlerheim in der Jahnstraße einzubrechen. Die Täter schoben ein Rollo nach oben und versuchten das dahinterliegende Fenster aufzubrechen. Der entstandene Schaden wird auf rund 700 Euro geschätzt.

Türgriff von Pkw abgerissen

Gersfeld – In der Zeit von Samstag (04.07.) bis Sonntag (05.07.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Citroen C1, welcher durch den Geschädigten in der Straße „Am Komberg“ abgestellt worden war. Die Täter rissen den Türgriff des Fahrzeuges auf der rechten Seite ab und zerkratzten das Fahrzeug weiterhin in diesem Bereich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Mit Flasche zugeschlagen

Fulda – Am frühen Samstagmorgen (04.07.), gegen 00:10 Uhr, kam es in einer Parkanlage im Bereich der Straße „Am Rosengarten“ zu einer gefährlichen Körperverletzung. Der 32-jährige Geschädigte saß zusammen mit seiner Freundin auf einer Bank, als plötzlich und ohne erkennbaren Grund eine männliche Person auf ihn zu kam und ihm eine Flasche gegen den Kopf schlug. Von einer zweiten männlichen Person wurde er außerdem getreten. Die Täter flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung. Das Opfer konnte nur eine der Personen beschreiben. Diese soll männlich gewesen sein, circa 20 bis 25 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, schlanke Statur und war mit einem weißen T-Shirt und einer dunklen Jeans bekleidet. Das Opfer wurde durch die Tat leicht verletzt.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Petersberg – Am Freitag (03.07.), zwischen 10:00 Uhr und 14:30 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Am See“ einzubrechen. Sie verschafften sich auf bisher unbekannte Art und Weise Zugang in das Haus und versuchten dort erfolglos eine Wohnungstür aufzuhebeln. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Neuer Termin!!! Fahrradcodierung kostenlos möglich – Voranmeldung erforderlich

Fulda – Eine individuelle Codierung des Fahrrades kann dazu beitragen, dass mögliche Langfinger von einer Tat abgeschreckt werden, oder die Zuordnung eines aufgefundenen Rades zu seinem rechtmäßigen Eigentümer erleichtert wird. Immer wieder werden Fahrräder zur leichten Beute von Dieben, welche oftmals in Sekundenschnelle ein Schloss, zum Beispiel mit einem Bolzenschneider, knacken. Manchmal reicht aber auch schon ein unbeobachteter Moment aus, dass die Täter mit einem nicht abgeschlossenen Fahrrad davonfahren.

Um es den Dieben so schwer wie möglich zu machen, bietet das Polizeipräsidium Osthessen eine kostenlose Fahrradcodierung an. Bei dieser wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Rades eingraviert.

Die Aktion findet am Mittwoch, dem 15.07.2020, zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr auf dem Parkplatz des Polizeipräsidiums Osthessen in der Severingstraße 1-7 in 36041 Fulda statt.

Bitte beachten Sie, dass eine Codierung nur nach telefonischer Voranmeldung erfolgen kann. Die Anmeldung kann an am Donnerstag, den 09.07.2020 zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr unter der Telefonnummer 0661 / 105-2006 erfolgen.

Wichtig! Neben ihrem Fahrrad müssen Sie ihren gültigen Personalausweis oder Reisepass sowie den Eigentumsnachweis (Rechnung) mitbringen. Wir weisen darauf hin, dass Fahrräder mit Carbonrahmen leider nicht codiert werden können. Bei E-Bikes wird darum gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen.

In diesem Zusammenhang hat die Polizei noch ein paar Tipps, damit die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, das der Drahtesel nicht in fremde Hände gerät:

Nutzen Sie stabile Fahrradschlösser

Schließen Sie ihr Fahrrad

immer an etwas Unbeweglichem an, nicht nur abschließen

Sichern Sie immer Vorder- und Hinterrad

immer Vorder- und Hinterrad

Schreiben Sie sich die Rahmennummer auf

Lassen Sie ihr Fahrrad codieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.polizei-beratung.de

Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen, B83, Höhe Alheim-Baumbach

Alheim

Am Sonntag, 05.07.2020, 16:47 Uhr, befuhr eine 51-jährige Alheimerin mit ihrem PKW die L3253 aus Richtung Baumbach in Richtung Hergershausen. An der Kreuzung zur B83 missachtete sie das Verkehrszeichen „Halt. Vorfahrt gewähren“ und fuhr ohne anzuhalten in die Kreuzung ein. Hier stieß sie mit dem vorfahrtsberechtigten PKW einer 62-jährigen Fahrzeugführerin aus Morschen zusammen, die aus Richtung Rotenburg in Richtung Heinebach fuhr. Bei dem Zusammenprall der PKW wurde insgesamt drei Fahrzeuginsassen teils schwer verletzt. Die beiden Fahrzeugführerinnen wurden zur Behandlung ins Klinikum Bad Hersfeld, der Beifahrer aus dem unfallverursachenden PKW ins Kreiskrankenhaus nach Rotenburg gebracht. An beiden PKW entstand Sachschaden, ferner wurde ein Verkehrszeichen abgeknickt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 9200,00 EUR geschätzt. Auslaufende Betriebsstoffe wurde durch die Freiwillige Feuerwehr aus Baumbach gebunden. Die beiden nicht mehr fahrbereiten PKW wurden abgeschleppt. Wegen der bei Erstmeldung unklaren Anzahl der verletzten Personen kamen drei Notarztfahrzeuge und drei Rettungswagen zum Einsatz. Die Vollsperrung der B83 im Bereich der Unfallstelle konnte nach 90 Minuten wieder aufgehoben werden.

Verkehrsunfall mit 2 schwer verletzten Personen

Ca. 8000,-EUR Schaden und zwei schwer verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am 04.07.2020, gegen 11.30 Uhr. Ein 18-jähriger Pkw Fahrer aus Hofbieber befuhr mit seinen Wagen die L 3258 aus Richtung Langenbieber kommend in Richtung Armenhof. An der Einmündung, Höhe „Saubrücke“ wollte er nach links Richtung Dipperz abbiegen. Hierbei übersah er den Pkw eines ebenfalls 18-jährigen aus Hofbieber, der in der Gegenrichtung unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 8000,-EUR. Die beiden Fahrer wurden mit schweren Verletzungen in verschiedene Kliniken eingeliefert. Die Strecke war ca. bis 12.30 Uhr voll gesperrt.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Samstag, den 04.07.20, gg. 11:30 Uhr , ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der L3258, zwischen Langenbieber u. der Einmündung Armenhof. Die Rettungskräfte sind bereits an der Einsatzstelle eingetroffen und Landstraße ist derzeit voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen wurden bei diesem Zusammenstoß zwei Personen verletzt. Näherer Einzelheiten zum Unfallhergang und den beteiligten Personen liegen derzeit noch nicht vor.

Verkehrsunfall u. Diebstahlsdelikte, Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg a.d.Fulda vom 04.07.2020

Fahrraddiebstahl Bebra- In der Zeit vom 29.06.2020 – 03.07.2020 entwendeten bisher unbekannte Täter ein E-Bike der Marke KTM aus einem Lagerraum in der Nürnberger Straße. Hierbei wurde der Lagerraum aufgebrochen und das ungesicherte E-Bike im Wert von 3250,- EUR entwendet. Auffällig ist bei dem blau- / türkisfarbigen E-Bike, dass es zwei verschiedene Reifengrößen hat. Hinweise an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter 06623 – 9370 oder unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Diebstahl aus Pkw Bebra- Am 03.07.2020, zwischen 18.45 und 20.09 Uhr wurde die Beifahrerscheibe eines am Breitenbacher Baggersee geparkten Pkw Skoda eingeschlagen und eine schwarze Handtasche aus dem Innenraum entwendet. Der Sachschaden beträgt etwa 500,- EUR. Hinweise an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter 06623 – 9370 oder unter www.polizei.hessen.de-onlinewache

Versuchter Diebstahl von Zigarettenautomaten Bebra- Am 03.07.2020, zwischen 22.40 und 22.50 Uhr versuchten unbekannte Täter einen an einer Hauswand befestigten Zigarettenautomaten in der Frankfurter Straße zu entwenden. Die Täter wurden durch Anwohner gestört und flüchteten mit einem dunklen Pkw. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000,- EUR. Hinweise an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter 06623 – 9370 oder unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Verkehrsunfall mit Personenschaden Wildeck- Am 03.07.2020, 14.34 Uhr befuhr eine 69-jährige Pkw-Fahrerin aus Ronshausen die Große Gasse und wollte nach links auf die Eisenacher Straße einbiegen. Hierbei übersah sie die vorfahrtsberechtigte 36-jährige Pkw- Fahrerin aus Cornberg, die die Eisenacher Straße in Richtung Bebra befuhr. Die 36-jährige Fahrerin verletzte sich hierbei und wurde mittels RTW ins Krankenhaus verbracht. Gesamtschaden etwa 15.000,- EUR.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitag, den 03.07.2020 um 11.10 Uhr stießen ein 71-jähriger Pkw-Fahrer aus Hauneck und ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Friedloser Straße beim Rückwärtsfahren gegeneinander. Der Sachschaden an beiden Pkw beträgt ca. 3000,- EUR. Sie konnten ihre Fahrt anschließend fortsetzen.

„10-Jähriges Kind beim Abbiegen mit dem PKW auf Gehweg übersehen und erfasst – schwerverletzt“

Eine 77-jährige PKW-Fahrerin aus Künzell hatte ein 10-jähriges Mädchen auf einem Tretroller beim Linksabbiegen übersehen, so dass diese vom PKW erfasst und schwer verletzt wurde.

Der Unfall ereignete sich am 03.07.2020 um 10:26 Uhr auf dem Hahlweg in Künzell. Die 77-Jährige befuhr den Hahlweg aus der Turmstraße kommend in Fahrtrichtung Georg-Stieler-Straße. Die 10-Jährige aus Künzell befuhr den parallel verlaufenden Gehweg auf ihrem Cityroller in gleicher Richtung. Nachdem die PKW-Fahrerin an der Tretroller-Fahrerin vorbeigefahren war, bog sie im Hahlweg nach links auf ein Grundstück ab. Beim Abbiegen übersah sie jedoch die querende Rollerfahrerin und erfasste sie mit ihrem PKW. Die schwer verletzte 10-Jährige wurde ins Klinikum Fulda verbracht. Am Cityroller des Kindes entstand Totalschaden. Der PKW wurde nur leicht beschädigt. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von ca. 550 EUR.

„Rollerfahrer auf unebener Fahrbahn Kontrolle verloren und gestürzt – nur leicht verletzt, aber Anzeige wegen fehlendem Führerschein“

Ein 17-jähriger junger Mann aus Fulda befuhr am 03.07.2020 gegen 20:00 Uhr mit seinem Kleinkraftrad-Roller die Haderwaldstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts, als er in Höhe der Hausnummer 47 aufgrund von Unebenheiten auf der Fahrbahn die Kontrolle über sein Gefährt verliert und stürzt. Er schliddert noch einige Meter über die Fahrbahn und verliert dabei auch den Helm. Glücklicherweise verletzt er sich nur leicht. Allerdings fiel den Beamten bei der anschließenden Unfallaufnahme auf, dass der 17-Jährige gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, weswegen gegen ihn eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt werden musste. Am KKR-Roller entstand Sachschaden in Höhe von 300 EUR.

Rücknahme der Vermisstenfahndung nach dem Maximilian V.

Wie den Medien bereits bekannt, suchte die Polizei Osthessen seit dem 01.Juli 2020, den als vermisst gemeldeten 34-jährigen Maximilian V. aus Fulda. Am Freitag, den 03.Juli 2020, gegen 18:15 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei telefonisch den Fund einer Leiche im Bereich Gläserzell mit. Die herbeigerufenen Polizeibeamten mussten dann feststellen, dass es sich bei dem Toten um den vermissten Maximilian V. handelte. Die Untersuchungen zu den Todesumständen dauern an. Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich bisher nicht ergeben.