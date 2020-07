Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Wer besprühte die Autos, Garagen und Häuser mit grüner Farbe? – Hainburg/Hainstadt

(as) Unbekannte haben Sonntagabend, in der in der Zeit zwischen 19.55 und 21.45 Uhr, in der Königsberger Straße 33 sechs Fahrzeuge, Garagenwände und Gartenzäune mit grüner Farbe besprüht und dadurch 25.000 Euro Sachschaden verursacht. Die Beamten der Ermittlungsgruppe für das Sachgebiet „Sprayer“ in Hanau haben die Ermittlungen übernommen und bitten nun Zeugen, die etwas mitbekommen haben, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

Farbige Eier gegen Hauswand von Hotel geworfen – Zeugensuche – Hainburg/Hainstadt

(as) In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag warfen bislang unbekannter Täter vier Eier gegen die Hauswand eines Hotels in der Bahnhofstraße 27 in Hainburg. In der darauffolgenden Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden zwischen 22 Uhr bis 7 Uhr erneut vier mit roter Farbe versetzte Eier gegen die Hauswand des Hotels geworfen. Die Farbe lässt sich nicht von der Hauswand abwaschen. Der Sachschaden wird auf 750 Euro geschätzt. Die Polizei Seligenstadt erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Autoeinbrecher waren unterwegs – Hainburg/Klein-Krotzenburg

(as) Am frühen Freitag, gegen 2.40 Uhr, fielen einem aufmerksamen Anwohner mehrere Autos mit geöffneten Türen auf. Die herbeigerufene Streife stellte fest, dass unbekannte Täter in der Erzbergerstraße in Höhe der Hausnummer 37 die abgestellten Autos offensichtlich geöffnet und durchsucht hatten. Einbruchspuren konnten die Beamten nicht feststellen, weshalb die Polizei davon ausgeht, dass die Fahrzeuge möglicherweise unverschlossen waren. Zum derzeitigen Ermittlungsstand ist noch nicht bekannt, ob aus den Fahrzeugen Gegenstände entwendet wurden. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

Unbekannte setzten Müllcontainer in Brand – Zeugen gesucht! – Hanau

(fg) Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hanau II sucht Zeugen, nachdem Unbekannte am frühen Montagmorgen mehrere Müllcontainer in Brand gesetzt hatten; ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf mehrere tausend Euro. Gegen 1.15 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei gemeinsam aus, da ein Brand auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Schwarzenbergstraße (einstellige Hausnummern) gemeldet wurde. Durch den Brand der Container und einigen Mülltonnen wurden danebenstehende Bäume sowie eine Straßenlaterne beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeistation Hanau II zu melden.

Einbrecher auf frischer Tat ertappt – Hanau/Klein-Auheim

(fg) Eine Seniorin aus der Rathausstraße ertappte am frühen Montagmorgen Einbrecher auf frischer Tat; gegen 1. 20 Uhr standen ihr zwei Männer, die zuvor über das Küchenfenster in ihr Einfamilienhaus eingedrungen waren, gegenüber. Offenbar drängte einer der Einbrecher die betagte Dame ins Schlafzimmer, während der andere nach Schmuck suchte. Nachdem die beiden Täter Schmuck eingesteckt hatten, flohen sie über das zuvor aufgehebelte Küchenfenster. Nach ersten Erkenntnissen rannten die Einbrecher in Richtung der Feuerwehr, wo sie den erbeuteten Schmuck verstauten und anschließend mit einem Roller davonfuhren. Ein weiterer Mann soll dem Roller auf einem Fahrrad gefolgt sein. Die beiden Eindringlinge waren etwa 30 bis 35 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Einer war komplett dunkel bekleidet, während der andere ein rotes Oberteil getragen hat. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123.

Radfahrer übersehen – Hanau

(neu) Bei einem Zusammenstoß eines Radfahrers mit einem Auto ist am Sonntagabend ein 15 Jahre alter Jugendlicher aus Maintal leicht verletzt worden. Gegen 19 Uhr wollte der Schüler die Nußallee überqueren, als er von einem aus der Hospitalstraße kommenden Opel-Fahrer erfasst wurde, der in die Nussalle abbiegen wollte. Die Polizei geht davon aus, dass der 21 Jahre alte Autofahrer aus Erlensee unachtsam war und es deswegen zum Unfall kam. Der 15-Jährige erlitt eine Prellung am Fuß, bei seinem Mountain-Bike geht die Polizei von einem Totalschaden aus.

Unfallfahrer hatte reichlich Alkohol intus – Maintal

(neu) Einen Atemalkoholwert von über 1,5 Promille hat die Polizei am Sonntagnachmittag nach einem Verkehrsunfall bei einem Autofahrer in Bischofsheim festgestellt. Der 75-jährige Opel-Fahrer war gegen 16.15 Uhr im Fechenheimer Weg, zwischen Taunusstraße und Griesterweg, mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammengestoßen und erst einige Meter hinter der Unfallstelle zum Stehen gekommen. Als wenig später die Polizei eintraf, fiel den Beamten die deutliche Alkoholfahne des Rentners auf. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte den Verdacht, weshalb anschließend eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt wurde. Der Führerschein des 75-Jährigen wurde sichergestellt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 11.000 Euro.

Radfahrer muss ausweichen und stürzt, Autofahrer flüchtet – Gelnhausen

(neu) Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in der Leipziger Straße fahndet die Polizei nach einem bislang unbekannten Autofahrer, der einfach weggefahren sein soll. Gegen 6.50 Uhr war ein 17 Jahre alter Radfahrer im Stadtteil Roth in der Leipziger Straße unterwegs, als er an der Einfahrt zu einem Einkaufsmarkt in Höhe der Hausnummer 74 einem einbiegenden Auto ausweichen musste. Der junge Mann kam hierbei zu Fall und verletzte sich an der Hüfte und am Arm. Er radelte zwar noch zu seiner Arbeitsstelle, begab sich dann jedoch zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer soll sich nicht weiter um den Vorfall gekümmert haben und seinen Wagen auf dem Kundenparkplatz abgestellt haben. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich auf der Wache in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 8270 zu melden.

Versuchter Diebstahl in Kirche – Polizei sucht Zeugen – Bad Orb

(aa) Ein Dieb, der sich am Wochenende in die Kirche in der Würzburger Straße geschlichen hatte, verließ das Gotteshaus ohne Beute. Zwischen Freitag, 15 Uhr und Samstag, 18 Uhr, betrat er die unverschlossene Kirche und brach die Holztür zur Sakristei sowie einen Metallspind auf. Er durchsuchte alles und verschwand wieder. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06052 914810 zu melden.