Verdeck von Jeep entwendet, Beselich-Schupbach, Obertiefenbacher Straße, Samstag, 04.07.2020, 22.30 Uhr bis Sonntag, 05.07.2020, 10.30 Uhr

(si)Von Samstag auf Sonntag hatten es Diebe in der Obertiefenbacher Straße in Schupbach auf einen dort abgestellten Jeep der Marke Daimler Chrysler abgesehen. Die Unbekannten bauten sowohl das Verdeck als auch das Autoradio des roten PKW aus und ergriffen im Anschluss mit ihrer Beute im Wert von rund 1.200 Euro unerkannt die Flucht. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher schlagen zu, Hadamar, Gymnasiumstraße, Donnerstag, 02.07.2020, 21.30 Uhr bis Freitag, 03.07.2020, 09.30 Uhr

(si)In der Nacht zum Freitag haben sich Einbrecher in der Gymnasiumstraße in Hadamar gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Sonnenstudio sowie einem Paket-Shop verschafft. Die Unbekannten hebelten ein Fenster im Erdgeschoß des Gebäudes auf und verschafften sich durch dieses Zutritt zu den Geschäftsräumen, aus welchen sie unter anderem drei Pakete sowie mehrere Hundert Euro Bargeld entwendeten. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Unbekannter zeigt sich in schamverletzender Weise, Limburg-Blumenrod, Parkanlage, Sonntag, 05.07.2020, 09.30 Uhr

(si)Am Sonntagvormittag hat sich ein bisher unbekannter Mann in einer Parkanlage in Blumenrod einer Frau in schamverletzender Weise gezeigt. Laut den Angaben der Geschädigten betrat diese mit ihrem Hund gegen 09.30 Uhr von der Gerhart-Hauptmann-Straße aus die Grünanlage, als ihr der Mann zunächst auf einer dortigen Wiese auffiel. Kurze Zeit später soll der Unbekannte sich ihr dann in schamverletzender Weise gezeigt haben, woraufhin die Frau die Parkanlage verließ. Der Täter soll 25 bis 39 Jahre alt und 1,80 m bis 1,90 m groß sowie schlank gewesen sein. Der Mann habe kurze blonde bis mittelbraune Haare gehabt und soll ein rotes T-Shirt getragen sowie eine schwarze Umhängetasche bei sich gehabt haben. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Parkkralle an Nissan befestigt, Weilburg, Bahnhofstraße, Freitag, 03.07.2020, 08.00 Uhr bis 17.40 Uhr

(si)Im Laufe des Freitages hat es eine bisher unbekannte Person auf einem Pendlerparkplatz am Weilburger Bahnhof auf einen dort abgestellten Nissan Micra abgesehen. Der Unbekannte befestigte zwischen 08.00 Uhr und 17.40 Uhr eine gelb-rote Parkkralle an dem hinteren linken Rad des silbernen Fahrzeuges und verhinderte so die Weiterfahrt des Pkw. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

Auseinandersetzung am Bahnhofsplatz, Limburg, Bahnhofsplatz, Samstag, 04.07.2020, 14.00 Uhr

(si)Am Samstagmittag kam es auf dem Bahnhofsplatz in Limburg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Laut den Angaben von Zeugen soll ein 47 Jahre alter Mann gegen 14.00 Uhr einen 37-Jährigen getreten und geschlagen haben. Der 37-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Durch eine Streife der Limburger Polizei konnte der Tatverdächtige noch im Bereich des Bahnhofes kontrolliert werden. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Dacia überschlägt sich, Landesstraße 3063, zwischen Runkel und B 49, Sonntag, 05.07.2020, 18.30 Uhr

(si)Am frühen Sonntagabend hat sich auf der Landesstraße 3063 zwischen Runkel und der B 49 ein Dacia Sandero überschlagen. Die 25 Jahre alte Fahrerin des Dacia war gegen 18.30 Uhr auf der Landesstraße in Fahrtrichtung B 49 unterwegs, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Dabei überschlug sich der Pkw und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Durch zur Hilfe eilende Verkehrsteilnehmer gelang es der Frau ihr Fahrzeug nach dem Unfall zu verlassen. Sie wurde im Anschluss zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Dacia wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Pkw kippt auf Seite, Runkel-Steeden, Rosengartenstraße, Samstag, 04.07.2020, 18.30 Uhr

(si)Am frühen Samstagabend ist in der Rosengartenstraße in Steeden ein Pkw nach einem Zusammenstoß mit einem Findling auf der Seite liegend zum Stillstand gekommen. Eine 33 Jahre alte Frau war gegen 18.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Rosengartenstraße unterwegs, als sie in Höhe der Rheinbergstraße nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei prallte das Fahrzeug gegen den Findling und kippte zur Seite. Sowohl die 33-Jährige als auch die im Fahrzeug befindlichen beiden Kinder der Frau im Alter von zwei und sechs Jahren konnten sich aus dem Fahrzeug befreien, wobei sich die 33-Jährige leichte Verletzungen zuzog.

Körperverletzung

Tatort: 65549 Limburg, Frankfurter Straße Tatzeit: Fr., 03.07.2020, 23:20 Uhr Ein 67-Jähriger wurde durch eine bisher nicht bekannte Person im Bereich einer Tankstelle getreten und geschlagen. Der Geschädigte klagte über Schmerzen im Rückenbereich und erlitt eine Verletzung an der linken Hand. Der Täter wird beschrieben als ca. 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank. Er hatte kurze dunkle Haare und war bekleidet mit einem blauen Oberteil. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls eines Motorrollers

Tatort: 65589 Hadamar, Borngasse Tatzeit: zw. Do., 02.07.2020, 21:30 Uhr und Fr., 03.07.2020, 08:30 Uhr Unbekannte entwendeten einen, mit Lenkradschloss gesicherten, Motorroller der Marke Peugeot mit dem Versicherungskennzeichen 689-PGO. Bei dem Roller handelt es sich um einen silberfarbenen Roller der Marke Peugeot, Modell Speedfight 2 AC im Wert von etwa 500 Euro. Dieser konnte am Vormittag des 04.07.2020 in Hadamar aufgefunden und an den Besitzer ausgehändigt werden. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tatort: 65549 Limburg, Bischof-Blum-Straße Tatzeit: Do., 02.07.2020, 22:00 Uhr Zwei weibliche Personen öffneten eine Wohnungstür einer 53-jährigern Geschädigten mittels eines Messers, welches am Tatort zurückblieb und sichergestellt wurde. Das Innere der Wohnung wurde durchwühlt, augenscheinlich aber nichts entwendet. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.

Körperverletzung

Tatort: 65556 Limburg-Staffel, Koblenzer Straße Tatzeit: Sa., 04.07.2020, 02:05 Uhr Ein 28-Jähriger und ein 35-Jähriger wurden im Rahmen von verbalen Streitigkeiten geschlagen. Die Geschädigten wurden dadurch leicht verletzt. Der Täter ist namentlich bekannt, es handelt sich um einen 38-Jährigen, die Ermittlungen zur Tat dazu dauern noch an.

Verkehrsunfallflucht

Tatort: 65618 Selters, Am Urseltersbrunnen Tatzeit: zw. Do., 25.06.2020, 15:00 Uhr und Do., 02.07.2002, 15:20 Uhr Im genannten Zeitraum wurde ein auf einem Parkplatz abgestellter silberfarbener VW Golf von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Lackschaden von etwa 500 Euro an der hinteren rechten Stoßstange. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit

Tatort: 65589 Hadamar, neue Chaussee Tatzeit: Sa., 04.07.2020, 05:05 Uhr Ein schwarzer Audi A 3 befuhr die Neue Chaussee von Niederhadamar aus kommend. Die Fahrerin verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein dortiges Brückengeländer. Der Pkw wurde zurückgeschleudert und blieb quer zur Fahrbahn stehen. Die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber ermittelt werden. Sie stand unter Alkoholeinfluss und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 21.000 Euro.

27-Jähriger mit Messer verletzt Tatort: 35781 Weilburg, Bahnhofstraße Tatzeit: Samstag, 04.07.2020, 00:20 Uhr

In der Nacht zum Samstag musste ein 27-jähriger Mann nach einer Auseinandersetzung in Weilburg in eine Klinik gebracht werden. Gegen 00.20 Uhr gerieten im Außenbereich eines Bistros in der Nähe des Bahnhofs mehrere Männer in Streit. Im Rahmen dieser anfangs noch verbalen Auseinandersetzung wurde der 27-Jährige durch einen Kontrahenten mit einem Messer schwer verletzt. Noch vor Ort nahm die Polizei einen 30 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Der zur Tatzeit alkoholisierte Festgenommene wurde zur Polizeidienststelle gebracht, wo unter anderem eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Rettungsdienst brachte den verletzten 27-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus, er befindet sich nicht in Lebensgefahr.

Gegen den 30-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen hat das das hiesige Fachkommissariat der Kriminalpolizei übernommen. Mögliche Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 9340 – 0 zu melden

Mann ins Gesicht geschlagen

Tatort: 65549 Limburg, Grabenstraße/Frankfurter Straße

Tatzeit: Sonntag, den 05.07.20, gegen 03:00 Uhr

Der 24-jährige Geschädigte konnte durch einen Passanten am Boden liegend angetroffen werden. Dieser verständigte die Polizei. Der Geschädigte gab an, dass er von zwei dunkelhäutigen Männern ins Gesicht geschlagen wurde. Weiter Erkenntnisse liegen bisher nicht vor.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Fahrrad vor dem Rathaus gestohlen

Tatort: 65549 Limburg, Werner-Senger-Staße 10 – Rathaus

Tatzeit: Freitag, 03.07.20, 17:00 Uhr bis Samstag, 04.07.20, 13:50

Uhr

Ein unbekannter Täter entwendete ein Moutainbike vor dem Rathaus in Limburg. Das Vorderrad des Fahrrad wurde durch den Geschädigten mittels einen Schlosses am dortigten Fahrradständer befestigt. Der Täter löste das Vorderrad vom Fahrrad und entwendete es.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.