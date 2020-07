Sirenenprobe der Feuerwehr

Um die Funktionsfähigkeit der stadtweit vorhandenen Sirenenanlagen zu prüfen, führt die Berufsfeuerwehr Wiesbaden viermal im Jahr eine Probe durch. Die nächste Sirenenprobe findet am Dienstag, 14. Juli, 19 Uhr im gesamten Wiesbadener Stadtgebiet statt. Für die Dauer von fünf Sekunden wird ein kurzer Testton zu hören sein.

Die Funktionsfähigkeit der einzelnen Sirenen wird von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Wiesbaden vor Ort überprüft. Für 2020 ergeben sich noch folgende Termine: Samstag, 3. Oktober, 12 Uhr, einminütiger auf- und abschwellender Heulton „Warnung der Bevölkerung“.

Gemäß des Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes haben die Gemeinden die Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall sicherzustellen. Nach dem Katastrophenschutzkonzept des Hessischen Innenministeriums werden in Wiesbaden folgende Möglichkeiten genutzt: eine im Gemeindegebiet flächendeckende Sirenenbeschallung mit dem Signal „Eine Minute Dauerton, zweimal unterbrochen“ (Feueralarm) sowie in einigen Bereichen eine flächendeckende Sirenenbeschallung mit dem Signal „Eine Minute Heulton“ (Warnung der Bevölkerung).

Folgende Verhaltensregeln sollten vor allem beim Signal „Warnung der Bevölkerung“ eingehalten werden. Diese sind einheitlich durch das Bundesministerium des Innern geregelt und gelten auch in Wiesbaden: Sofort Türen und Fenster schließen; den Aufenthalt im Freien vermeiden; das Radio einschalten und auf Durchsagen achten; aktuelle Meldungen der Feuerwehr beachten, auch unter www.feuerwehr-wiesbaden.de; Nachbarn verständigen; Lüftungs- und Klimaanlagen ausschalten.

Tätlicher Angriff am Warmen Damm, Wiesbaden, Paulinenstraße, Samstag, 04.07.2020, gg. 23:15 Uhr

(ka)Ein 18- und ein 17-Jähriger sind in der Nacht zum Sonntag in der Parkanlage

„Warmer Damm“ Opfer eines tätlichen Angriffs geworden, nachdem sie zuvor zu

einem Kampf aufgefordert wurden. Gegen 23:15 Uhr traten im Park an der

Paulinenstraße zunächst drei unbekannte Personen auf die beiden Jugendlichen und

ihre Begleiter zu und forderten sie zu einer Kampfhandlung auf. Aus dieser

zunächst verbalen Bedrohung schlug schließlich einer der Täter den 18-Jährigen

ins Gesicht. Im weiteren Verlauf versuchte der 17-Jährige verbal auf die

unbekannten Personen einzuwirken, woraufhin er ebenfalls von einem weiteren

Angreifer per Faustschlag niedergestreckt wurde. Die beiden Angreifer konnten

durch die Opfer näher beschrieben werden. Einer der Täter soll nach Angaben der

Jugendlichen ca. 18-20 Jahre alt, ca. 180cm groß sowie leicht korpulent gewesen

sein. Er trug zum Tatzeitpunkt dunkelblondes, zurück gegeltes Haar, eine

schwarze Umhängetasche und ein weißes Oberteil. Er könnte deutscher Herkunft

gewesen sein. Der zweite, unbekannte Täter soll den Jugendlichen zufolge

ebenfalls ca. 18-20 Jahre alt, ca. 185cm groß und von normaler Statur gewesen

sein. Er trug während des Angriffs dunkle, kurze, lockige Haare, einen

Oberlippenbart, eine Umhängetasche und einen weiß-grauen Pullover mit Streifen

an den Ärmeln. Sein Erscheinungsbild wird als südländisch beschrieben. Zeugen

des Vorfalls werden gebeten, sich mit Hinweisen zum Geschehen an das Haus des

Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-2610 zu wenden.

20-Jähriger von Personengruppe überfallen, Wiesbaden, Klosterweg, Samstag, 04.07.2020, gg. 00:40 Uhr

(ka)Kurz nach Mitternacht kam es am Samstag zu einem tätlichen Angriff einer

größeren Personengruppe auf einen 20-Jährigen, der dabei durch Tritte ins

Gesicht verletzt wurde. Gegen 00:40 Uhr wurde der 20-Jährige zunächst von einer

zehn- bis zwölfköpfigen Personengruppe im Klosterweg angesprochen und beleidigt.

Im weiteren Verlauf kam es zu einer Rangelei, die zum Sturz des Mannes führte.

Der 20-Jährige wurde daraufhin durch Tritte in sein Gesicht verletzt. Nach

bisherigen Ermittlungen soll es sich bei einem der Angreifer um einen ca. 25-

bis 30-Jährigen mit vermutlich südländischer Herkunft handeln. Der Täter trug

zum Zeitpunkt des Geschehens einen Dreitage-Bart, eine schwarze Jacke, schwarze

Jeans. Zudem erkannte der 20-Jährige eine Tätowierung am linken Unterarm in

Schriftform. Der Täter soll akzentfrei deutsch gesprochen haben. Die

Personengruppe der Angreifer flüchtete anschließend in Richtung des Westcenters

in Wiesbaden-Dotzheim. Hinweise zur Personengruppe und dem Tatgeschehen können

Zeugen an das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2350 melden.

49-Jähriger verletzt Polizeibeamten, Wiesbaden, Carl-von-Linde-Straße, Sonntag, 05.07.2020, gg. 16:50 Uhr

(ka)Am späten Sonntagnachmittag hat ein 49-Jähriger einen Polizeibeamten der

Wiesbadener Polizei mit einem Motorradhelm verletzt. Gegen 16:50 Uhr befanden

sich Einsatzkräfte zur Anzeigenaufnahme in der Carl-von-Linde-Straße, als der

49-Jährige mit seinem Roller zum Geschehen hinzukam. Nach Erreichen der

Örtlichkeit setzte er seinen Helm ab, bedrohte daraufhin einen der Beamten auf

verbale Weise und näherte sich den Polizisten in bedrohlicher Form. Auf das

Zurückweisen durch die Einsatzkräfte reagierte der 49-Jährige, indem er einen

der eingesetzten Polizisten mit seinem Helm schlug. Nach der erfolgten Festnahme

kamen Familienangehörige des 49-Jährigen zum Geschehen hinzu, woraufhin unter

Androhung polizeilichen Zwangs keine weiteren Störungen erfolgten. Der Angreifer

wurde schließlich festgenommen und auf das 3. Polizeirevier gebracht. Im Zuge

des gesamten Polizeieinsatzes beleidigte der 49-Jährige die Einsatzkräfte

fortlaufend. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Illegales Straßenrennen in Mainz-Kastel, Mainz-Kastel, Theodor-Heuss-Brücke, Sonntag, 05.07.2020, gg. 22:30 Uhr

(ka)Ein illegales Straßenrennen lieferten sich ein 26- und ein 22-Jähriger am

späten Sonntagabend in Mainz-Kastel. Gegen 22:30 Uhr befuhren zwei Autofahrer

mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Theodor-Heuss-Brücke in

Fahrtrichtung Mainz. Dabei fuhren sie zunächst mit hoher Geschwindigkeit aus

Mainz-Kastel kommend hintereinander, ehe sie vom Beginn der Brücke an stark

beschleunigten. Während ihrer Fahrt auf der Brücke kam es zu einem

Überholmanöver, bei dem die beiden Autofahrer weiter beschleunigten und sich von

den eingesetzten Polizeikräften sichtbar entfernten. In Mainz konnten der 26-

und der 22-Jährige schließlich angehalten und kontrolliert werden. Beide

Fahrzeuge sowie die Führerscheine der beteiligten Autofahrer wurden

sichergestellt, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde durch den

Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei eingeleitet. Augenzeugen des

illegalen Straßenrennens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611)

345-0 zu melden.

Angriff auf offener Straße: 29-Jähriger schwer verletzt, Wiesbaden, Karlstraße, Samstag, 04.07.2020, gg. 15:15 Uhr

(ka)Schwer verletzt wurde ein 29-Jähriger am Samstagnachmittag, als er vor

seiner Wohnanschrift die „Biker“-Demonstration anschaute. Gegen 15:15 Uhr betrat

der 29-Jährige die Karlstraße in der Wiesbadener Innenstadt, um sich den Aufzug

der Motorradfahrer anlässlich der Demonstration „Biker for Freedom“ vor seiner

Haustür anzuschauen. Dabei wurde er vermutlich von drei Personen angegriffen,

die aus einem benachbarten Haus gekommen sein könnten. Nach Angaben des

29-Jährigen wurde er im Bereich des Gehwegs von drei unbekannten Tätern

geschubst und geschlagen. Durch diesen Angriff fiel der Mann auf die

Bordsteinkante und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, die einen

anschließenden Transport mit dem Rettungswagen in eine Wiesbadener Klinik

erforderten. Nach Angaben des 29-Jährigen handelte es sich um insgesamt drei

Angreifer. Einer der bislang unbekannten Täter soll ca. 30 Jahre alt gewesen

sein und eine Irokesenfrisur tragen. Die beiden weiteren Angreifer werden

jeweils mit ca. 20 Jahren geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit

entsprechenden Hinweisen zu den Tätern und zum Tatgeschehen an das 1.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu wenden.

Hochwertiges Fahrrad gestohlen, Wiesbaden, Adolfsallee, Mittwoch, 24.06.2020 – Samstag, 04.07.2020,

(däu)In der Zeit von Mittwoch vorletzter Woche bis vergangenem Samstag wurde in

Wiesbaden ein hochwertiges Mountainbike durch unbekannte Täter entwendet. Die

Täter schlugen in einem Keller in der Adolfsallee zu, indem sie gewaltsam das

Fahrradschloss überwanden und anschließend das Fahrrad der Marke Simplon im Wert

von mehreren Tausend Euro an sich nahmen. Die Polizei empfiehlt, Fahrräder immer

mit stabilen Ketten-, Bügel- oder Faltschlössern an einem festen Gegenstand

anzuschließen. Weitere Tipps zur Kriminalprävention finden Sie unter

www.polizei-beratung.de. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 4.

Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung

zu setzen.

Mehrere Lkw zerkratzt – hoher Sachschaden, Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, Samstag, 04.07.2020 – Sonntag, 05.07.2020,

(däu)In der Nacht von Samstag auf Sonntag zerkratzten Vandalen in Mainz-Kastel

die Fahrer- und Beifahrerseite von mindestens zwei Lkw. Die beiden Fahrzeuge

standen hintereinander geparkt in der Wiesbadener Straße. Der verursachte

Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Zeugen und mögliche weitere

Geschädigte werden gebeten, sich telefonisch bei dem 2. Polizeirevier unter der

Rufnummer (0611)345-2240 zu melden.

Demonstrationen im Stadtgebiet gut verlaufen,

Wiesbaden – Wiesbaden, 04.07.2020

(pa)Nachdem am Samstag in Wiesbaden mehrere angemeldete Demonstrationen

abgehalten wurden, zieht die Polizei ein positives Fazit. Alle Versammlungen

verliefen friedlich und – bis auf bereits erwartete Verkehrsbeeinträchtigungen –

ohne besondere Vorkommnisse.

Im Rahmen der beiden größten Versammlungen – einer Motorraddemonstration der

Gruppe „Biker for Freedom“ mit circa 7.500 Teilnehmenden und einem Aufzug der

Gruppe „Silent Demo“ mit dem Motto „Black Lives Matter“, an dem etwa 600

Menschen teilnahmen – kam es zu vorübergehenden Straßensperrungen im

Stadtgebiet. Die Anreise der großen Zahl von Bikerinnen und Bikern in die eigens

dafür gesperrte Mainzer Straße hatte Rückstaus bis auf die Bundesautobahnen zur

Folge. Um einen Überblick der Verkehrslage zu gewährleisten und auf das

Staugeschehen mit entsprechenden Verkehrsmaßnahmen zu reagieren, setzte die

Polizei zeitweise auch einen Hubschrauber ein.

Verunglückter Kletterer aus Steilhang gerettet – Höhenretter unterstützen Einsatzkräfte in Rheinland-Pfalz

Feuerwehr Wiesbaden

Am heutigen Nachmittag wurde gegen 16:00 Uhr die Feuerwehr Wiesbaden im Rahmen der luftgestützten Höhenrettung zu einer überörtlichen Unterstützung der Einsatzkräfte im rheinland-pfälzischen Trechtingshausen alarmiert. Sofort machten sich zwei Höhenretter auf der Feuerwache einsatzklar und fuhren den Landeplatz am Polizeipräsidium Westhessen an, wo sie von einem speziell ausgerüsteten Hubschrauber der hessischen Polizeifliegerstaffel aufgenommen wurden. Zusätzlich machten sich weitere Höhenretter mit Einsatzfahrzeugen und entsprechender Spezialausrüstung bodengebunden auf den Weg zur Einsatzstelle, um für alle Fälle gerüstet zu sein.

An einer Felswand im dicht bewachsenen Wald im Morgenbachtal war die örtlich zuständige Feuerwehr, die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Ingelheim sowie der Rettungsdienst bereits bei dem Patienten und hatten ihn medizinisch Erstversorgt und für die weitere Rettung vorbereitet. Die Person war beim Sportklettern aus ca. 6m Höhe abgestürzt und lag direkt unterhalb einer Felswand in einem steilen Hang.

Vor Ort wurde ein Höhenretter mit einer am Hubschrauber angebrachten Seilwinde abgewinscht, also abgeseilt, und übernahm den Patienten. In einem Luftrettungssack wurde der Patient mit dem Höhenretter zum Hubschrauber aufgewinscht und zum Übergabeort in den Rheinwiesen geflogen. Dort wurde der Patient an den Rettungshubschrauber Christoph 77 aus Mainz übergeben, der den schwer verletzten Kletterer in eine Mainzer Klinik flog. So konnte eine sehr patientenschonende Rettung aus dem Steilhang durchgeführt werden. Andernfalls hätte man den Verletzten mit einer Vielzahl an Einsatzkräften über schmale Felssteige und Wege langwierig aus dem steilen Gelände tragen müssen, was nicht nur sehr anstrengend sondern auch für Patient und Einsatzkräfte sehr gefährlich gewesen wäre.

Die luftgestützte Höhenrettung, bestehend aus dem fliegerischen Personal der Polizeifliegerstaffel Hessen und der Höhenrettungsgruppe der Berufsfeuerwehr Wiesbaden, führt in den Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland diese Rettungseinsätze durch. Die Rettungsmaßnahmen werden vor Ort eng mit den zuständigen örtlichen Einsatzkräften abgestimmt.

Jugendlicher mit Messer verletzt, Wiesbaden, Murnaustraße, Kulturpark, 05.07.2020, gg. 02.00 Uhr

Wiesbaden – (pa)In der Nacht zum Sonntag wurde im Rahmen einer

Auseinandersetzung im Bereich des Kulturparks in der Murnaustraße ein 17 Jahre

alter Jugendlicher mit einem Messer verletzt. Die Polizei erhielt über die

Rettungsleitstelle Kenntnis von dem Geschehen und nahm umgehend die Ermittlungen

auf. Ersten Erkenntnissen nach gerieten ein 17-Jähriger aus dem

Rheingau-Taunus-Kreis und ein gleichaltriger Begleiter gegen 02.00 Uhr mit einer

Gruppe junger Männer – zunächst verbal – in Streit. In dessen weiteren Verlauf

soll eine Person aus der Gruppe ein Messer gezogen und dem 17-Jährigen damit

eine Verletzung in Halsbereich zugefügt haben. Anschließend seien der Täter und

seine Begleiter geflüchtet. Der Verletzte wurde vor Ort durch den Rettungsdienst

und einen Notarzt erstversorgt und zur Behandlung in eine Klinik gebracht, die

er mittlerweile wieder verlassen konnte. Die umgehend eingeleiteten

Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zur Ergreifung eines Tatverdächtigen. Es

liegt jedoch eine Beschreibung des Täters vor. Dieser soll etwa 18 bis 20 Jahre

alt, circa 180cm groß und von südländischem Erscheinungsbild gewesen sein. Er

habe kurze Haare und einen Drei-Tage-Bart gehabt. Getragen habe der Mann eine

Basecap, ein weißes langärmliges Polo-Shirt, eine helle Jeanshose sowie eine

Umhängetasche. Zur Tatzeit hielten sich diverse Kleingruppen im Bereich des

Kulturparks auf, von denen sich einige beim Eintreffen der Polizei entfernten.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet daher Zeugen, die Angaben zum Geschehen

vor Ort oder der Identität des Täters machen können, sich unter der

Telefonnummer (0611) 345 – 0 zu melden. Beamte der Kriminalpolizei sind am

Sonntagmorgen im Tatortbereich zur weiteren Spurensicherung und Ermittlung im

Einsatz.

Junger Mann geschlagen und getreten

Wiesbaden – Um 00:20 h wurde in der vergangenen Nacht ein 20-jähriger

Wiesbadener, der in Begleitung eines Freundes auf einer Parkbank am Wallufer

Platz saß, von einem ebenfalls jungen Mann angesprochen und um eine Zigarette

gebeten. Nachdem er diese Bitte ablehnte, wurde er von dem Mann zunächst

mehrfach mit der flachen Hand und, nachdem er aufgestanden war, 2 – 3 mal mit

der Faust ins Gesicht geschlagen. Hierdurch ging er zu Boden, wo ihm der

Unbekannte dann noch gegen den Kopf trat. Daraufhin flüchtete der Schläger, der

sich in Begleitung eines zweiten Mannes befand, der sich jedoch nicht an der Tat

beteiligte,in Richtung Schiersteiner Straße und weiter Richtung

Kaiser-Friedrich-Ring. Der Täter wurde von dem Geschädigten als ca. 1,70 m groß

beschrieben. Er sei Anfang 20 und habe schulterlange, dunkle Haare. Der

Angreifer war mit einem roten Jogginganzug bekleidet. Sein Begleiter war

ebenfalls männlich, von dunkler Hautfarbe und hätte lockige, schwarze Haare

gehabt. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Wiesbadener Krankenhaus

eingeliefert, wo die Schwere der Verletzungen untersucht werden sollte. Diese

stellten sich glücklicherweise als nicht so schwer dar, so dass der junge Mann

nach der Untersuchung entlassen werden konnte. Mitbürger, die Angaben zu der Tat

oder zu dem flüchtigen Täter machen können, werden gebeten, sich mit dem 3.

Polizeirevier unter 0611/345-2340 oder mit jeder anderen beliebigen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt, Kiedrich, Eltviller Straße, Samstag, 04.07.2020, gegen 16:50 Uhr,

(däu)Ein 65-jähriger Fahrradfahrer wurde am Samstag bei einem Sturz in der

Eltviller Straße in Kiedrich schwer verletzt. Der Mann war mit seinem Pedelec in

einer Gruppe von Radfahrern unterwegs. Als er von der Straße auf einen Radweg

wechseln wollte, kam der 65-Jährige aus ungeklärter Ursache zu Fall, so dass er

anschließend in eine Klinik eingeliefert werden musste. An dem Pedelec entstand

nur leichter Sachschaden.

Umgestürzter Traktor mit Anhänger, Oestrich-Winkel, Engerweg, Freitag, 03.07.2020, 17:00 Uhr,

(däu)Am Freitagnachmittag verunglückte in Oestrich-Winkel ein Traktor samt

Anhänger, so dass der 20-jährige Fahrer hierbei leicht verletzt wurde. Der

20-Jährige fuhr mit seinem Gespann den Engerweg in Richtung Rhein, als er aus

ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Traktor verlor und dieser samt

Anhänger auf die linke Seite kippte. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus

gebracht, an dem Traktor sowie an dem Hänger entstand ein Gesamtschaden von

mehreren Tausend Euro.

Motorrollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt, Rüdesheim, Albertistraße, Freitag, 03.07.2020, 13:40 Uhr,

(däu)Ein 41-jähriger Motorrollerfahrer ist am Freitagnachmittag bei einem

Verkehrsunfall in Rüdesheim leicht verletzt worden. Der 41-jährige Rüdesheimer

befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Albertistraße in Richtung Bundesstraße 42,

als er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Roller verlor, zur

Seite umkippte und stürzte. Der Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus

eingeliefert.

PKW mit Originalschlüssel gestohlen, Kiedrich, An der Klostermühle, Sa., 04.07.2020, 21.00 Uhr – So., 05.07.2020, 05.30 Uhr,

(mhe) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Kiedrich ein Audi mit dem

Originalschlüssel gestohlen. Der Eigentümer des Wagens hatte den

Fahrzeugschlüssel auf dem Tresen eines Gastronomiebetriebes in der Straße An der

Klostermühle abgelegt. Der Dieb nutzte einen unbeobachteten Moment und nahm den

Schlüssel an sich. Anschließend begab der Täter sich zu dem Auto und fuhr davon.

Der Eigentümer des gestohlenen Wagens gab an, dass es sich um einen älteren

grauen Audi A 2 mit dem amtlichen Kennzeichen RÜD-LW 55 handelt. Bei Hinweisen

zum Verbleib des gestohlenen Audis wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei

in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0.

Gartenhütte aufgebrochen, Geisenheim, Kleingartengelände Schönbornsche Au, Sa., 04.07.2020, 23.30 Uhr – So., 05.07.2020, 09.00 Uhr,

(mhe) Ein unbekannter Täter brach in der Nacht von Samstag auf Sonntag in

Geisenheim im Kleingartengelände „Schönbornsche Au“ in eine Gartenhütte ein. Die

Gartenhütte wurde bei dem Einbruch beschädigt, denn der Dieb brach die Hütte auf

und durchsuchte diese. Er wurde fündig und stahl dem Eigentümer ein Mobiltelefon

von Sony Ericsson und eine Computerfestplatte. Der Wert des Diebesgutes beläuft

sich auf mehrere Hundert Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch

bei der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu

melden.

Auseinandersetzung am Bahnhofsvorplatz, Eltville, Bahnhofsvorplatz, Sonntag, 05.07.2020, 21.15 Uhr,

(mhe) Zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Personen kam es am Sonntagabend

auf dem Eltviller Bahnhofsvorplatz. Dort wurde ein 32-jähriger Mann gegen 21.15

Uhr von einem jugendlichen Pärchen angepöbelt. Aus einer zunächst verbalen

Streitigkeit wurden dann gegenseitige Handgreiflichkeiten. Die Teenager

flüchteten in Richtung Wilhelmstraße. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch

bei der Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (0611) 9090-0 zu melden.