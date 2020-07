Kaiserslautern – DIY. Do it yourself. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat dieses Kürzel eine große Bedeutung bekommen – so auch in der Stadtverwaltung Kaiserslautern.

Um dem absehbaren Mangel an Mund-Nasen-Schutz zu begegnen, haben Stefanie Mahler und Manuela Maurer vom Personalrat der Stadt die Versorgung frühzeitig in die eigene Hand genommen. Der Erlös kam nun der Kaiserslauterer Tafel zu Gute.

Unterstützt von vielen Kolleginnen und Kollegen, aber auch von Verwandtschaft und Bekanntschaft, stiegen die beiden bereits Anfang März in die Maskenproduktion ein. Aus der ganzen Verwaltung und ebenso aus der Bürgerschaft und von mehreren Lautrer Unternehmen wurde Stoff gespendet. Dann wurde genäht und verteilt, insgesamt 1250 Masken. Eine erhielt jeder Rathausmitarbeiter auf Wunsch gratis, jede weitere dann mit der Bitte um eine kleine Spende.

Auf diesem Wege kamen satte 1.150 Euro zusammen, die jetzt der Kaiserslauterer Tafel gespendet werden. Den symbolischen Spendenscheck übergaben Mahler und Maurer am Freitagmorgen an den stellvertretenden Vorsitzenden der Kaiserslauterer Tafel, Stefan Opitz, der sich herzlich bedankte. Mit dem Geld soll der dringend benötigte neue Laptop und ein neuer Drucker angeschafft werden.