Schwalmstadt-Ziegenhain – Einbrecherin von auf frischer Tat erwischt

(ots) – Montag, 06.07.2020, 02:35 Uhr – In den frühen Morgenstunden wurde am Montag eine 42-jährige Einbrecherin von der Schwalmstädter Polizei auf frischer Tat festgenommen. Die 42-Jährige war zuvor in einen Baumarkt in der Straße “An der Feuerwache” eingebrochen.

Nachdem am Montag gegen 02:35 Uhr die Polizei in Schwalmstadt von einem Sicherheitsdienst über einen Einbruch in den Baumarkt informiert wurde, stellte die eingesetzte Streife fest, dass unbekannte Täter mittels Schneidwerkzeug den Maschendrahtzaun, der zum Außenbereich des Baustoff-Centers führt, durchtrennt hatten. Anschließend wurden die Vorhängeschlösser der Gitterboxen gewaltsam geöffnet, in denen Propangasflaschen gelagert werden. Am durchtrennten Maschendrahtzaun wurden zwei Propangasflaschen zum Abtransport bereitgestellt.

Im Rahmen der Nachbereichsfahndung konnte die Schwälmer Streife die mutmaßliche Täterin festnehmen. Bei der Durchsuchung des Pkw der 42-Jährigen konnten die Beamten verschiedene Aufbruchwerkzeuge und ca. 8 Gramm Amphetamin sicherstellen.

Nach den erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurde die Hombergerin wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Schwalmstadt Polizei ermittelt jetzt wegen Verdacht des besonders schweren Falles des Diebstahls und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

Neukirchen: Schaufenster von unbekannten Tätern eingeschlagen

(ots) – 03.07.2020, 20:30 Uhr bis 04.07.2020, 08:45 Uhr – In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter in der Kurhessenstraße die Schaufensterscheibe eines leerstehenden Geschäftes eingeschlagen.

Die Täter schlugen ein Element des 1 x 2 Meter großen Schaufensters des dortigen leerstehenden Geschäftes ein und flüchteten anschließend vom Tatort. Hierbei richteten sie einen Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro an. Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Edermünde-Grifte: Sonnenschirm einer Café-Bar entwendet

(ots) – 03.07.2020, 21:00 Uhr bis 04.07.2020, 13:20 Uhr – Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Guxhagener Straße einen großen Sonnenschirm gestohlen.

Die Täter entwendeten aus dem frei zugänglichen Außenbereich der Café-Bar einen beigen Rund-Sonnenschirm der Marke IKEA mit einem Schirmdurchmesser von vier Meter samt einem Ständer mit Betonfuss im Gesamtwert von 145 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen